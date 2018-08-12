Депутат Верховной рады предлагает без суда и следствия лишать гражданства Украины тех, кто получил российские паспорта
Депутат Верховной рады предлагает без суда и следствия лишать гражданства Украины тех, кто получил российские паспорта. В интервью изданию «Обозреватель» Юрий Береза пояснил, что меры должны коснуться жителей оккупированных территорий Украины.
Он отметил, что допускает ряд исключений — в частности, в отношении тех, кто принял гражданство не по собственной воле.
Комментарии17
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olenenok_zed 12 августа 2018 | 11:47
предлагаю расстреливать всех депутатов олененков (что российских, что украинских), которые в своих заявлениях предлагают игнорировать исполнительную и судебную ветвь власти.
ибо такие заявления депутатов. прямо не совместимы с родом занимаемой ими деятельности.
glebbalbesov 12 августа 2018 | 11:47
Ну да. Суды это пережиток коммунизЬма...
xuato 12 августа 2018 | 11:52
Вся тирания держится на понятии "без Суда"
detul 12 августа 2018 | 11:54
Разбирать, кто принял гражданство по своей воле, а кто нет, должны специальные суды, называемые тройками. .. И тех, кто принял гражданство по своей воле, немедленно, с семьями, депортировать в Россию. Это очень демократично А если не очень демократично, но все же проевропейски - то расстреливать принявших гражданство у ближайших стенок. ...
kamen_12 12 августа 2018 | 12:03
detul: Прально нафиг, тройка и к стенке! Развели там демократию, люстрация, мусорные баки. Правый сектор это бабьё с членами, но без яиц.
eniro 12 августа 2018 | 12:06
detul: За демократию в Украине переживаешь? За ее проевропейский выбор? Хоть слова новые выучил. Дальше попробуй разобраться с их смыслом и сравнить со своими "понятиями".
babai007 12 августа 2018 | 12:10
eniro: по европейский выбор с этого места можно поподробнее,и примерах и в статистике
eniro 12 августа 2018 | 12:33
babai007: Потрудитесь погуглить то, что вам интересно.
detul 12 августа 2018 | 12:40
eniro: Как можно переживать за то, чего нет ???
seryj_wolk 12 августа 2018 | 11:57
Ничего нового в этом нет. Если обладатель немецкого гражданства возьмет какое-либо иное, он автоматически лишается немецкого без суда и следствия.
vlabumur 12 августа 2018 | 12:18
seryj_wolk: Если гражданин Германии хочет оформить себе паспорт другой страны, то без отказа от немецкого он этого сделать не может. Это основное правило, но закон также предполагает определенные исключения. Если гражданин Германии не принимал активное участие и волеизъявление в оформлении второго гражданства, а получил его через брак или по иным автоматическим основаниям, то он может совершенно законно иметь два гражданства и, соответственно, два паспорта. Другое исключение касается граждан стран, входящих в Евросоюз, и граждан Швейцарии: им разрешено иметь два гражданства, одно из которых – немецкое.
paulik69 12 августа 2018 | 12:23
vlabumur: да влегкую можно получить в ФРГ чужое гражданство. Турки так делают тысячами. Выходят из турецкого, получают немецкое, ползут в родное консульство и возвращают турецкое — вуаля, двойное гражданство.
pna 12 августа 2018 | 12:20
seryj_wolk: Но это правило не распространяется на "русских" немцев. А их уже три миллиона в стране
paulik69 12 августа 2018 | 12:25
seryj_wolk — Чyшь. Я двoйной (фpг и pф), мой сын двoйной — вcе знают и никого не волнует.
nersesov 12 августа 2018 | 12:10
на Украине надо вообще все делать без суда и следствия. Суд и следствие - это пережитки прошлого.
sergeoa 12 августа 2018 | 12:17
Содержать всякие там суды, дырявому украинскому бюджету невыгодно, давно пора упразднить этих дармоедов
paulik69 12 августа 2018 | 12:21
В принципе это германская модель. Правда, власти ФРГ уже много десятилетий терпят двойное гражданство. Однако теоретически любой человек по законам ФРГ теряет гражданство Германии, приняв гражданство другой страны.