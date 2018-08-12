Депутат Верховной рады предлагает без суда и следствия лишать гражданства Украины тех, кто получил российские паспорта. В интервью изданию «Обозреватель» Юрий Береза пояснил, что меры должны коснуться жителей оккупированных территорий Украины.

Он отметил, что допускает ряд исключений — в частности, в отношении тех, кто принял гражданство не по собственной воле.