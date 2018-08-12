Штаб Объединенных сил украинской армии в Донбассе задержал россиянина, подозреваемого в разведдеятельности.

Выяснилось, что это житель Сургута. Сам мужчина говорит, что путешествовал по стране. Однако, по словам военных, он снимал не исторические и культурные памятники, а позиции подразделений украинской армии.

Имя и фамилия задержанного не называются. Известно лишь, что он родился в Донецкой области Украины, пишет РБК.