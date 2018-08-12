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11:30, 12 августа 2018

Штаб Объединенных сил украинской армии в Донбассе задержал россиянина, подозреваемого в разведдеятельности

Выяснилось, что это житель Сургута. Сам мужчина говорит, что путешествовал по стране. Однако, по словам военных, он снимал не исторические и культурные памятники, а позиции подразделений украинской армии.

Имя и фамилия задержанного не называются. Известно лишь, что он родился в Донецкой области Украины, пишет РБК.

Комментарии

16

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vpu2011 12 августа 2018 | 11:40

Доноворосился.

echo_shar 12 августа 2018 | 11:51

vpu2011:
Что, снова будет говорить измененным голосом и светить закрытым квадратиками лицом? ))))

seryj_wolk 12 августа 2018 | 12:13

vpu2011: Путешествие закончилось, началось оформление на ПМЖ.

vikwlad 12 августа 2018 | 12:43

seryj_wolk:
Да, лет на 5 его поместят на нары в Украине. Пусть отдохнёт от путешествий.

kotbajune 12 августа 2018 | 11:44

Штаб и задержал?!!

Он что, туда см пришёл - мол, держите меня семеро?

anatol25 12 августа 2018 | 11:49

kotbajune: Не-е-е! Это штаб за ним бегал. Следил, следил как он снимал воинские части, а потом окружил со всех сторон и говорит: "Ты арестован".

cattt 12 августа 2018 | 12:04

Донбасс не лучшее место для туризма, и до войны там могли отметелить низачто!

detul 12 августа 2018 | 11:49

Задерживать надо всех россиян, приезжающих в Украину. Чтоб потом обменять их на Сенцова. ... Интересно, где тот мужик, что на форуме ОБСЕ рассказывал, что лично передавал Сенцову взрывчатку?

snikkersnepper 12 августа 2018 | 11:53

СБУ пытало и избивало украинского гражданина, дававшего показания по делу боинга. Как известно, международное "следствие" обещает защиту и безопасность всем свидетелям по этому делу. Но это не помешало сбушникам выбить чуваку все зубы, сломать ногу (он до сих пор ходит с палкой) и посадить по обвинению в пособничестве терроризму. Лишь по той причине, что его показания не укладываются в "правильную" версию.

Рассказала об этом голландская пресса. На Эхе мы, разумеется, об этом не услышим.

Но помните об этом каждый раз, когда вам будут рассказывать про "неоспоримые свидетельства" по боингу или, как сейчас, про наводнивших Украину (и ее предвыборное политическое пространство) коварных российских разведчиках.

polsan 12 августа 2018 | 11:59

snikkersnepper: Рассказала об этом голландская пресса. На Эхе мы, разумеется, об этом не услышим.
_________________________________________________________________
ну, вот Вы рассказали на Эхе про это. Теперь дайте ссылку на голландские медиа, где это было рассказано.

snikkersnepper 12 августа 2018 | 12:02

polsan:

http://www.novini.nl/mh17-jit-getuige-gemarteld-door-oekraine/

ura_123 12 августа 2018 | 12:08

snikkersnepper: Ты бы ещё версию КП предложил бы,с тайным свидетелем ))))

cattt 12 августа 2018 | 12:11

snikkersnepper: очередная гебешная утка, как про мальчика прибитого к доске.

ura_123 12 августа 2018 | 12:05

Вляпался очередной ихтамнет... В компанию к сержанту Агееву.

vlabumur 12 августа 2018 | 12:11

В КНДР задержали гражданина Японии, подозреваемого в съемке военных объектов.

Штаб Объединенных сил украинской армии в Донбассе задержал россиянина, подозреваемого в разведдеятельности.

Новости одна круче другой.

dan24 12 августа 2018 | 12:30

Въехавшая ночью 8.08 колонна машин на Донбасс уже начала работу?

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