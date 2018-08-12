В КНДР задержали гражданина Японии, подозреваемого в съемке военных объектов
Об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в японском правительстве. Уточняется, что в Северную Корею мужчина приехал как турист в составе группы. Он приезжает в КНДР не первый раз.
Правительство Японии сообщило, что разбирается в обстоятельствах.
Комментарии4
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luger_max_otto 12 августа 2018 | 11:44
Не иначе- двух солдат, несущих одну метлу сфоткал...
detul 12 августа 2018 | 11:57
Доездился ((((.
serhio_25__ 12 августа 2018 | 12:06
detul: А почему ты в теме про задержание русского(который родился в Донецке) пишешь, что он шпион и вообще надо всех русских арестовывать, а тут сопли об японце развел? Всех японцев не надо арестовывать?
detul 12 августа 2018 | 12:45
serhio_25__: Так за Сенцова переживаю. Сидит в российской тюрьме, а мог бы столько полезного сделать для Украины. Поддержать Савченко, получить Оскара, или Пальмовую ветвь за какой-нибудь созданный им блокбасте. а мог бы в Европах взорвать какой-нибудь памятник в целях продвижения демократии.
Японцам не надо в КНДР свободно себя чувствовать. ((( Вернее надо понимать, куда приехал, и чем это чревато.