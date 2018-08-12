В КНДР задержали гражданина Японии, подозреваемого в съемке военных объектов

Об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в японском правительстве. Уточняется, что в Северную Корею мужчина приехал как турист в составе группы. Он приезжает в КНДР не первый раз.

Правительство Японии сообщило, что разбирается в обстоятельствах.