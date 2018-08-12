На лекарственное обеспечение Сенцова, который голодает в российской колонии, уже потратили почти сто тысяч рублей
На лекарственное обеспечение Олега Сенцова, который голодает в российской колонии, уже потратили почти сто тысяч рублей, — объявила ФСИН. На сайте Федеральной службы исполнения наказаний говорится, что на медицинские препараты для украинского режиссера тратится 1100 рублей в сутки. Там также добавили, что Сенцова регулярно осматривают врачи.
В службе уверяют, что ухудшение состояния здоровья, о котором говорят родственники, не наблюдается, и показаний для экстренной госпитализации нет.
Комментарии40
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viktorova 12 августа 2018 | 11:34
Ещё бы закупочные цены на эти лекарства опубликовали. Почти уверен, что как минимум в 2 раза цены завышены. Даже на сенцове умудряются воровать.
serge_moro 12 августа 2018 | 11:38
viktorova: А на мафиози Путина и Медведева ,которые 20 лет разваливают огромную страну потратили 750 миллиардов долларов за 20 лет. А здесь какие-то несчастные 100 000 рублей и визга как на миллиард
romashka__ 12 августа 2018 | 11:40
Умнее было бы освободить этого парня.
serhio_25__ 12 августа 2018 | 11:52
romashka__: Помнится ты была за освобождение Павленского и Савченко, а чего сейчас о них молчишь?
patrikk_1 12 августа 2018 | 11:55
На лекарственное обеспечение Сенцова, который голодает в российской колонии, уже потратили почти сто тысяч рублей...
Гениальнейший режиссёр Олег Сенцов - это брильянт в короне российской пенитенциарной системы, если он когда-нибудь умрёт, то его нужно набить напилками и повесть на стену в кабинете главы ФСИН, типа как оленя с красивыми рогами, на стене заядлого охотника.
tiridas 12 августа 2018 | 11:58
serhio_25__: Потому, что сейчас не умнее. :'-)
suren_112 12 августа 2018 | 12:29
romashka__:
Народ готов миллионы тратить на этого террориста ушлепка, чтобы тот не помер, и не дал повод нашим заокеанским партнерам оттоптаться на его смерти. Выйдет после голодовки свежее свеженького.
suren_112 12 августа 2018 | 12:49
serge_moro:
140 000 !?
Ксении Анатольевне три раза пообедать, а Алексею Анатольевичу пять раз...
danko1 12 августа 2018 | 11:40
viktorova: Когда начальник ФСИН украл 3 миллиарда только на одной закупке наручников, то это мелочь, хотя и тут наверняка завысили многократно.
Так отпустите Сенцова и других украинских политзаключенных в Украину, чтобы экономия была.
Да и обвинить Сенцова в терроризме- это верх маразма, когда за погромы штабов Навального никого не осуждают, а Сенцов даже в поджоге двери штаба ЕР не участвовал.
И намерение подорвать памятник Ленину( даже если оно и было) это не терроризм, а борьба с памятью основателя массового террора в России.
patrikk_1 12 августа 2018 | 11:57
danko1: Так отпустите Сенцова и других украинских политзаключенных в Украину, чтобы экономия была...
Русофобская украинская фашистка, переживает за бюджет российского ФСИН? С чего бы это?
lager23 12 августа 2018 | 12:34
patrikk_1: serhio_25__: Кремлебот – человек, который, учуяв запах цветов, озирается вокруг в поисках гроба.
suren_112 12 августа 2018 | 12:32
danko1: serhio_25__:
Террористов не отпускают. Их отпустишь, они продолжат свою террористическую деятельность, взорвут Керченский мост, или аэропорт в Симферополе.
luger_max_otto 12 августа 2018 | 11:42
Поэтому за него и держатся как за дойную корову...
serhio_25__ 12 августа 2018 | 11:50
viktorova: И на кой нам этого террориста лечить? Хочет террорист сдохнуть, так пусть дохнет. Все лекарства должны быть за счет эховских троллей.
suren_112 12 августа 2018 | 12:36
serhio_25__:
Финансирование лекарств для Сенцова должно осуществляться за счет либеральной оппозиции, которая постоянно незаконно устраивает митинги и прочие непотребности. Либералов нельзя сажать ни в коем случае. Только штрафы, причем не 10-20 тыс, а 200-300 тыс. Пусть американские спонсоры лечат Сенцова.
pusin_patriot 12 августа 2018 | 11:56
viktorova: Это примерно так же как в российских больничках?
Вот оказался как-то с десяток лет назад почти случайно по нелепости, ну там уже под выписку с сестричками ближе к ночи чай-кофе, пообщаться, то-сё, всяко интересно чем толпа мужиков в палате на койках. Смотрю как-то журнал у них с учетом на посту, с фамилиями и что и как. Интересно посмотреть что обо мне там написано, глянул, а там столько полезных медикаментов написано на лечение, когда по факту димедрол+анальгин в ягодицу на ночь и всё. :)
serhio_25__ 12 августа 2018 | 11:58
pusin_patriot: ""Интересно посмотреть что обо мне там написано, глянул, а там столько полезных медикаментов написано на лечение, когда по факту димедрол+анальгин в ягодицу на ночь и всё. :) "" - вы же подняли скандал, да? Заявление в прокуратуру написали, так же?
pusin_patriot 12 августа 2018 | 12:12
serhio_25__: Нет, врачи у нас хорошие, зарплаты действительно нищенские, сестрички по 2-е нормы пашут чтобы дитя прокормить.
Операции там такие проводят что диссертации по ним пишут.
Я бы им ещё и сам денег дал.
Там уровень прямого выживания, когда у тебя не будет денег чтобы купить еду детю, посмотрим что ты будешь делать.
Кто тяжелый был - там и обеспечение чуть получше, на жизнь так сказать в прямом смысле. Я же скорее по нелепости там прилег на недельку. Да я думаю они тогда на приемке решили положить сами для перестраховки, мол посмотрят и решат потом, чтобы исключить ответственность при возможных осложнениях.
Когда люди, реальные врачи, помощь. Когда списание на случае никак не отражается на состоянии, вообще никак.
Так что я бы им ещё и сам денег дал бы при случае. Но уже постфактум, разумеется.
serhio_25__ 12 августа 2018 | 12:25
pusin_patriot: ""Нет, врачи у нас хорошие"" - а причем тут это?
""зарплаты действительно нищенские, сестрички по 2-е нормы пашут чтобы дитя прокормить. "" - поэтому они должны зарабатывать на твоей жизни?
""Так что я бы им ещё и сам денег дал бы при случае."" - так и дал бы денег, а лекарства забрал.
Вот поэтому врачи и наживаются на больных и не лечат, воруя лекарства, из-за таких, как ты.
pusin_patriot 12 августа 2018 | 12:38
serhio_25__: Прогнозируемый ответ балбеса, который вообще ничего не знает о России на земле и в реальности.
" а причем тут это? " - а при том, что при реальной бузе там речь пошла бы от отстранения и проверках, при тех некоторых больных на койках, вероятность смерти человек 7 была бы процентов 90-95%. И в их смерти была бы прямая моя вина, в случае проверок с отстранением.
В качестве примера, первый час ночи, что-то не спится, пошёл покурить, там на этаже лестница к запасному к пожарке, ну вроде курилки когда никто не видит ночью у окна, вроде никто не ругается (и было заведено ещё до прибытия). Чет шум-гам переполох но шепотом и движуха у двери, ааа, давай-давай, быстрее, в операционку... , выхожу такой шлейф по полу см в 15 шириной кровищи по полу от палаты в операционку тянется, ну там хозчасть не выходите пока подождите. Мне что к крови привыкать что ли, перешагнул прошелся вдоль и к себе.
kryimzdick 12 августа 2018 | 11:36
Отпустили бы и экономили. На Медведева мы тратим больше намного.
ura_123 12 августа 2018 | 12:12
kryimzdick: А ежели вспомнить сколько из этой самой ФСИН уволок Реймер...
suren_112 12 августа 2018 | 12:38
ura_123:
Вот чтобы такого больше не было, надо начальниками ФСИН назначать не евреев, а армян.
punyoshohlai 12 августа 2018 | 11:42
А во сколько обошлась фабрикация дела и процесс?
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suren_112 12 августа 2018 | 12:40
punyoshohlai:
Какая фабрикация, если в банду Сенцова был внедрен чекист. И только замена детонатора нашим чекистом, не привела к гибели десятков, а то сотен российских граждан в Крыму.
rash 12 августа 2018 | 11:45
Как-то маловато, под это могли и лимон списать, и медальку попросить.
suren_112 12 августа 2018 | 12:42
rash: suren_112:
Когда не лекарства потрачено 10 тыс. То миллион как-то не спишешь. Так что 140 тыс. в самый раз.
provincial49 12 августа 2018 | 11:46
Путин: Разоримся, но не отпустим!
suren_112 12 августа 2018 | 12:44
provincial49:
На террориста Радуева тоже немало сотен тыщ было потрачено. Только пластическая операция этому выродку обошлась 200 тыс. Но не отпустили, потому что террорист.
denobenen 12 августа 2018 | 11:51
Ну раз так ФСИН говорит, то надо верить.
Хотя понятно, что не потратили, а успешно распилили (освоили).
tiridas 12 августа 2018 | 11:53
Фантазёр этот Б.Вишневский - ещё вчера утверждал, что ФСИН объявила расходы "около 140 тысяч рублей".
redrica 12 августа 2018 | 11:55
А на еде он сколько сэкономил? Сколько паек заключенного? Может за 90 дней гораздо больше получится.
natalia2108 12 августа 2018 | 12:48
redrica: Вот уже лет 20 я нигде не читаю и не слышу об экономии госсредств. Это не модно, не популярно, ведь мы "богатейшая" страна, к чему нам экономия?
lion64__2 12 августа 2018 | 12:02
Всякого рода террористов надо лечить строгим клистиром с толчёным стеклом и обёртыванием в мокрую простыню.
vlabumur 12 августа 2018 | 12:05
Сенцову назначена поддерживающая терапия — он принимает питательную смесь Nutridrink по 10 мерных ложек пять раз в сутки, а также препараты, улучшающие питание сердечно-сосудистой и нервной систем.
Нутридринк Эдванс Нутризон / Nutrison Универсальное полноценное сбалансированное питание Может являться единственным источником питания.
Сумма явно занижена.Вопрос почему?
natalia2108 12 августа 2018 | 12:14
vlabumur: Сумма явно занижена.Вопрос почему?
Наверное, чтобы показать/соврать/, что он почти здоров, Цифра явно с потолка взята.
suren_112 12 августа 2018 | 12:46
natalia2108:
Ранее сообщалось что Сенцов в процессе голодовки набрал 2 кг, а сейчас появились сведения, что уже 5кг.
natalia2108 12 августа 2018 | 12:08
Да, они, госубийцы частенько весьма скаредны, даже про 30 серебренников Иуде как-то ненавязчиво опубликовали всему миру.
lager23 12 августа 2018 | 12:29
на медицинские препараты для украинского режиссера тратится 1100 рублей в сутки...
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На содержание плешекрысы тратится более 60 млн рублей в день!!!!!! если это сопоставить с ежедневным ущербом который наносит презердент и его партнёры стране (падение фондовых индексов благодаря «эффективным решениям», ручное разруливание, безграмотность путерастов), то о чём речь??
matveev_b 12 августа 2018 | 12:34
Так ФСИН списывает лекарства на Сенцова, как Балбес ( Никулин) списывал 3 бутылки вина + 3 порции супа -харчо на девушку- спортсменку.( Смотри "Кавказскую пленницу")