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11:30, 12 августа 2018

На лекарственное обеспечение Сенцова, который голодает в российской колонии, уже потратили почти сто тысяч рублей

На лекарственное обеспечение Олега Сенцова, который голодает в российской колонии, уже потратили почти сто тысяч рублей, — объявила ФСИН. На сайте Федеральной службы исполнения наказаний говорится, что на медицинские препараты для украинского режиссера тратится 1100 рублей в сутки. Там также добавили, что Сенцова регулярно осматривают врачи.

В службе уверяют, что ухудшение состояния здоровья, о котором говорят родственники, не наблюдается, и показаний для экстренной госпитализации нет.

Комментарии

40

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viktorova 12 августа 2018 | 11:34

Ещё бы закупочные цены на эти лекарства опубликовали. Почти уверен, что как минимум в 2 раза цены завышены. Даже на сенцове умудряются воровать.

serge_moro 12 августа 2018 | 11:38

viktorova: А на мафиози Путина и Медведева ,которые 20 лет разваливают огромную страну потратили 750 миллиардов долларов за 20 лет. А здесь какие-то несчастные 100 000 рублей и визга как на миллиард

romashka__ 12 августа 2018 | 11:40

Умнее было бы освободить этого парня.

serhio_25__ 12 августа 2018 | 11:52

romashka__: Помнится ты была за освобождение Павленского и Савченко, а чего сейчас о них молчишь?

patrikk_1 12 августа 2018 | 11:55

На лекарственное обеспечение Сенцова, который голодает в российской колонии, уже потратили почти сто тысяч рублей...

Гениальнейший режиссёр Олег Сенцов - это брильянт в короне российской пенитенциарной системы, если он когда-нибудь умрёт, то его нужно набить напилками и повесть на стену в кабинете главы ФСИН, типа как оленя с красивыми рогами, на стене заядлого охотника.

tiridas 12 августа 2018 | 11:58

serhio_25__: Потому, что сейчас не умнее. :'-)

suren_112 12 августа 2018 | 12:29

romashka__:
Народ готов миллионы тратить на этого террориста ушлепка, чтобы тот не помер, и не дал повод нашим заокеанским партнерам оттоптаться на его смерти. Выйдет после голодовки свежее свеженького.

suren_112 12 августа 2018 | 12:49

serge_moro:
140 000 !?
Ксении Анатольевне три раза пообедать, а Алексею Анатольевичу пять раз...

danko1 12 августа 2018 | 11:40

viktorova: Когда начальник ФСИН украл 3 миллиарда только на одной закупке наручников, то это мелочь, хотя и тут наверняка завысили многократно.
Так отпустите Сенцова и других украинских политзаключенных в Украину, чтобы экономия была.
Да и обвинить Сенцова в терроризме- это верх маразма, когда за погромы штабов Навального никого не осуждают, а Сенцов даже в поджоге двери штаба ЕР не участвовал.
И намерение подорвать памятник Ленину( даже если оно и было) это не терроризм, а борьба с памятью основателя массового террора в России.

patrikk_1 12 августа 2018 | 11:57

danko1: Так отпустите Сенцова и других украинских политзаключенных в Украину, чтобы экономия была...

Русофобская украинская фашистка, переживает за бюджет российского ФСИН? С чего бы это?

lager23 12 августа 2018 | 12:34

patrikk_1: serhio_25__: Кремлебот – человек, который, учуяв запах цветов, озирается вокруг в поисках гроба.

suren_112 12 августа 2018 | 12:32

danko1: serhio_25__:
Террористов не отпускают. Их отпустишь, они продолжат свою террористическую деятельность, взорвут Керченский мост, или аэропорт в Симферополе.

luger_max_otto 12 августа 2018 | 11:42

Поэтому за него и держатся как за дойную корову...

serhio_25__ 12 августа 2018 | 11:50

viktorova: И на кой нам этого террориста лечить? Хочет террорист сдохнуть, так пусть дохнет. Все лекарства должны быть за счет эховских троллей.

suren_112 12 августа 2018 | 12:36

serhio_25__:
Финансирование лекарств для Сенцова должно осуществляться за счет либеральной оппозиции, которая постоянно незаконно устраивает митинги и прочие непотребности. Либералов нельзя сажать ни в коем случае. Только штрафы, причем не 10-20 тыс, а 200-300 тыс. Пусть американские спонсоры лечат Сенцова.

pusin_patriot 12 августа 2018 | 11:56

viktorova: Это примерно так же как в российских больничках?
Вот оказался как-то с десяток лет назад почти случайно по нелепости, ну там уже под выписку с сестричками ближе к ночи чай-кофе, пообщаться, то-сё, всяко интересно чем толпа мужиков в палате на койках. Смотрю как-то журнал у них с учетом на посту, с фамилиями и что и как. Интересно посмотреть что обо мне там написано, глянул, а там столько полезных медикаментов написано на лечение, когда по факту димедрол+анальгин в ягодицу на ночь и всё. :)

serhio_25__ 12 августа 2018 | 11:58

pusin_patriot: ""Интересно посмотреть что обо мне там написано, глянул, а там столько полезных медикаментов написано на лечение, когда по факту димедрол+анальгин в ягодицу на ночь и всё. :) "" - вы же подняли скандал, да? Заявление в прокуратуру написали, так же?

pusin_patriot 12 августа 2018 | 12:12

serhio_25__: Нет, врачи у нас хорошие, зарплаты действительно нищенские, сестрички по 2-е нормы пашут чтобы дитя прокормить.
Операции там такие проводят что диссертации по ним пишут.

Я бы им ещё и сам денег дал.

Там уровень прямого выживания, когда у тебя не будет денег чтобы купить еду детю, посмотрим что ты будешь делать.

Кто тяжелый был - там и обеспечение чуть получше, на жизнь так сказать в прямом смысле. Я же скорее по нелепости там прилег на недельку. Да я думаю они тогда на приемке решили положить сами для перестраховки, мол посмотрят и решат потом, чтобы исключить ответственность при возможных осложнениях.

Когда люди, реальные врачи, помощь. Когда списание на случае никак не отражается на состоянии, вообще никак.

Так что я бы им ещё и сам денег дал бы при случае. Но уже постфактум, разумеется.

serhio_25__ 12 августа 2018 | 12:25

pusin_patriot: ""Нет, врачи у нас хорошие"" - а причем тут это?

""зарплаты действительно нищенские, сестрички по 2-е нормы пашут чтобы дитя прокормить. "" - поэтому они должны зарабатывать на твоей жизни?

""Так что я бы им ещё и сам денег дал бы при случае."" - так и дал бы денег, а лекарства забрал.

Вот поэтому врачи и наживаются на больных и не лечат, воруя лекарства, из-за таких, как ты.

pusin_patriot 12 августа 2018 | 12:38

serhio_25__: Прогнозируемый ответ балбеса, который вообще ничего не знает о России на земле и в реальности.

" а причем тут это? " - а при том, что при реальной бузе там речь пошла бы от отстранения и проверках, при тех некоторых больных на койках, вероятность смерти человек 7 была бы процентов 90-95%. И в их смерти была бы прямая моя вина, в случае проверок с отстранением.

В качестве примера, первый час ночи, что-то не спится, пошёл покурить, там на этаже лестница к запасному к пожарке, ну вроде курилки когда никто не видит ночью у окна, вроде никто не ругается (и было заведено ещё до прибытия). Чет шум-гам переполох но шепотом и движуха у двери, ааа, давай-давай, быстрее, в операционку... , выхожу такой шлейф по полу см в 15 шириной кровищи по полу от палаты в операционку тянется, ну там хозчасть не выходите пока подождите. Мне что к крови привыкать что ли, перешагнул прошелся вдоль и к себе.

kryimzdick 12 августа 2018 | 11:36

Отпустили бы и экономили. На Медведева мы тратим больше намного.

ura_123 12 августа 2018 | 12:12

kryimzdick: А ежели вспомнить сколько из этой самой ФСИН уволок Реймер...

suren_112 12 августа 2018 | 12:38

ura_123:
Вот чтобы такого больше не было, надо начальниками ФСИН назначать не евреев, а армян.

punyoshohlai 12 августа 2018 | 11:42

А во сколько обошлась фабрикация дела и процесс?








7

suren_112 12 августа 2018 | 12:40

punyoshohlai:
Какая фабрикация, если в банду Сенцова был внедрен чекист. И только замена детонатора нашим чекистом, не привела к гибели десятков, а то сотен российских граждан в Крыму.

rash 12 августа 2018 | 11:45

Как-то маловато, под это могли и лимон списать, и медальку попросить.

suren_112 12 августа 2018 | 12:42

rash: suren_112:
Когда не лекарства потрачено 10 тыс. То миллион как-то не спишешь. Так что 140 тыс. в самый раз.

provincial49 12 августа 2018 | 11:46

Путин: Разоримся, но не отпустим!

suren_112 12 августа 2018 | 12:44

provincial49:
На террориста Радуева тоже немало сотен тыщ было потрачено. Только пластическая операция этому выродку обошлась 200 тыс. Но не отпустили, потому что террорист.

denobenen 12 августа 2018 | 11:51

Ну раз так ФСИН говорит, то надо верить.
Хотя понятно, что не потратили, а успешно распилили (освоили).

tiridas 12 августа 2018 | 11:53

Фантазёр этот Б.Вишневский - ещё вчера утверждал, что ФСИН объявила расходы "около 140 тысяч рублей".

redrica 12 августа 2018 | 11:55

А на еде он сколько сэкономил? Сколько паек заключенного? Может за 90 дней гораздо больше получится.

natalia2108 12 августа 2018 | 12:48

redrica: Вот уже лет 20 я нигде не читаю и не слышу об экономии госсредств. Это не модно, не популярно, ведь мы "богатейшая" страна, к чему нам экономия?

lion64__2 12 августа 2018 | 12:02

Всякого рода террористов надо лечить строгим клистиром с толчёным стеклом и обёртыванием в мокрую простыню.

vlabumur 12 августа 2018 | 12:05

Сенцову назначена поддерживающая терапия — он принимает питательную смесь Nutridrink по 10 мерных ложек пять раз в сутки, а также препараты, улучшающие питание сердечно-сосудистой и нервной систем.

Нутридринк Эдванс Нутризон / Nutrison Универсальное полноценное сбалансированное питание Может являться единственным источником питания.

Сумма явно занижена.Вопрос почему?

natalia2108 12 августа 2018 | 12:14

vlabumur: Сумма явно занижена.Вопрос почему?

Наверное, чтобы показать/соврать/, что он почти здоров, Цифра явно с потолка взята.

suren_112 12 августа 2018 | 12:46

natalia2108:
Ранее сообщалось что Сенцов в процессе голодовки набрал 2 кг, а сейчас появились сведения, что уже 5кг.

natalia2108 12 августа 2018 | 12:08

Да, они, госубийцы частенько весьма скаредны, даже про 30 серебренников Иуде как-то ненавязчиво опубликовали всему миру.

lager23 12 августа 2018 | 12:29

на медицинские препараты для украинского режиссера тратится 1100 рублей в сутки...
/////////
На содержание плешекрысы тратится более 60 млн рублей в день!!!!!! если это сопоставить с ежедневным ущербом который наносит презердент и его партнёры стране (падение фондовых индексов благодаря «эффективным решениям», ручное разруливание, безграмотность путерастов), то о чём речь??

matveev_b 12 августа 2018 | 12:34

Так ФСИН списывает лекарства на Сенцова, как Балбес ( Никулин) списывал 3 бутылки вина + 3 порции супа -харчо на девушку- спортсменку.( Смотри "Кавказскую пленницу")

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