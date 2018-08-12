В США успешно стартовала ракета-носитель с зондом для изучения Солнца
Старт был дан мене часа назад с космодрома на мысе Канаверал. Ракета должна вывести на высокую эллиптическую орбиту аппарат размером с небольшой автомобиль.
Создатели зонда рассчитывают, что он сможет приблизиться к Солнцу так близко, как никогда прежде.
Комментарии36
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serge_moro 12 августа 2018 | 11:33
Самое лучшее ,что Россия может сделать для сохранения страны-запустить в космос двух породистых карликовых мафиози Вована и Димона без возврата на землю
patrikk_1 12 августа 2018 | 11:38
В США успешно стартовала ракета-носитель с зондом для изучения Солнца...
Очередная победа в космосе, украинских и московских жидобандеровцев.
nelibermot19 12 августа 2018 | 11:56
Хохлы гордятся! СУГС!
cattt 12 августа 2018 | 11:59
nelibermot19: Просрали космос, как любил выражаться ваш Ёська.
haldey 12 августа 2018 | 12:05
cattt: Интересно, и на каких двигателях полетели?
dm2 12 августа 2018 | 12:13
haldey: Delta IV использует американские движки, не грусти :))
a_and_ts Александр Симо 12 августа 2018 | 12:36
dm2: И можно добавить, что Россия так и не смогла освоить водородное топливо, используемое на Delta Hevy
luger_max_otto 12 августа 2018 | 12:00
Что, методичку новую не подвезли? Так еще и штрафанут за фуфло.
alexsf 12 августа 2018 | 11:34
Полетели ночью!))
suren_112 12 августа 2018 | 11:55
alexsf:
Диду, амэриканци у космос полытилы !
Що сынку, уси?
vpu2011 12 августа 2018 | 11:38
Красивое зрелище.
suren_112 12 августа 2018 | 11:58
vpu2011:
Потому что демократия, а не путинский мордор, где на Эхе Москвы, обычному комментатору, не блогеру, за то что назвал Путина кремлевским карликом, впаяли пятилетний срок.
vlabumur 12 августа 2018 | 12:01
suren_112: где на Эхе Москвы, обычному комментатору, не блогеру, за то что назвал Путина кремлевским карликом, впаяли пятилетний срок.
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брехня.
suren_112 12 августа 2018 | 12:14
vlabumur:
Почитайте Новую газету, посмотрите Дождь и прошвырнитесь по украинским каналам.
Может после этого прозреете.
vlabumur 12 августа 2018 | 12:34
suren_112:А вы ссылочку скиньте. но только не на украинские ресурсы.
А ТАК БРЕХНЯ..
zloy_sok 12 августа 2018 | 11:40
Решили значит Наше солнце украсть! Надеюсь отряды ВКС уже готовы к вылету на перехват)
vpu2011 12 августа 2018 | 11:46
zloy_sok: Точняк, с позиции силы с росеей разговаривают.
Пора шойге полететь, отстоять родину, мать.
suren_112 12 августа 2018 | 12:11
vpu2011:
Создается впечатление, что все русофобские комментарии на ЭМ пишутся из информационно-диверсионного штаба Пригожина.
Ведь путинский режим держится исключительно на лютой ненависти 86% ватников к 2% либералов. Вот Пригожинские опричники и разжигают в своих русофобских комментариях антилиберальную истерию у ватного населения, которые в свою очередь строем идут на избирательные участки и голосуют за Путина. Те кто изобрел Эхо Москвы оказались довольно хитрыми и коварными чекистами. Они даже сценический имидж придумали Венидиктову, чтобы тот еще больше вызывал ненависть к либералам, своей растрепанной, немытой шевелюрой и гнилыми зубами.
denobenen 12 августа 2018 | 11:45
В США успешно стартовала ракета-носитель с зондом для изучения Солнца
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В России торжественно открыли колонку с водой.
cattt 12 августа 2018 | 12:01
denobenen: Нет, место для полоскания белья на реке, все газеты писали о таком знаменательном событии.
krestianin_067rus Михаил Никитин 12 августа 2018 | 11:46
Рогозин нервно прыгает в сторонке на батуте... :(((
suren_112 12 августа 2018 | 11:53
krestianin_067rus:
Налицо победа американской демократии.
И сколько бы Путин не насаждал свободолюбивой Америке своих президентов, американцы и все цивилизованные народы вскоре покинут не только нашу планету, но и солнечную систему. А ватаны русские, вместе с китайцами, индусами и украинцами будут корячиться на этой паршивой планете, с изгаженной экологией.
suren_112 12 августа 2018 | 12:02
krestianin_067rus:
Михаил Никитин, русский человек, житель России, радуется успехам многовекового геополитического врага России.
Да если бы в США, Украине или Грузии кто-то радовался бы так открыто успехам России, То в лучшем случае покалечили бы такого врага народа.
hunterhead 12 августа 2018 | 11:55
"В США успешно стартовала ракета-носитель с зондом для изучения Солнца"
Всем портянкам разрешается громко плакать, жрать "Боярышник", топать ножками и показывать друг другу фиги...:-D
suren_112 12 августа 2018 | 12:25
hunterhead:
А еще всем ватанам власти скоро разрешат давать по ушам больно, но аккуратно всем московским плюгавым либералам.
pravdatut 12 августа 2018 | 11:56
Чтобы был везде успех необходимо быть нормальным государством.
suren_112 12 августа 2018 | 12:04
pravdatut:
Нормальное государство это то государство, которое подчиняется американскому диктату и не противится насаждению демократии.
tv_victim 12 августа 2018 | 12:35
suren_112: suren_112:А по-твоему лучше, когда власть захватили иностранные агенты и под патриотическую волынку гробят страну?
rosta 12 августа 2018 | 11:58
Шо, вот так неосвячённая и полетела ? Ну ничего святого.
i_one_off 12 августа 2018 | 12:01
"...Товарищи ученые, кончайте поножовщину.
Бросайте ваши опыты, гидрит и ангидрит!
Садитесь вон в полуторки, валяйте к нам, в Тамбовщину,
А гамма-излучение денек повременит.
...
Товарищи ученые, Эйнштейны драгоценные,
Ньютоны ненаглядные, любимые до слез!
Ведь лягут в землю общую остатки наши бренные,
Земле - ей все едино: апатиты и навоз..."
© В.Высоцкий
suren_112 12 августа 2018 | 12:16
i_one_off:
Согласен с Высоцким. Все сгорим в термоядерном Армагеддоне.
ansata 12 августа 2018 | 12:01
Димка рогозин, а что сделал для страны ты?
suren_112 12 августа 2018 | 12:23
ansata:
Димон Димоном. А вото то что Путин ничего не сделал для станы, это заметно, если всякого рода либеральная мразота безнаказанно русофобствует на российском ресурсе.
tv_victim 12 августа 2018 | 12:39
suren_112: То есть называть вещи своими именами - русофобство? Очнись лапоть! Ты обоссался спьяну, безделуха плетеная!
tv_victim 12 августа 2018 | 12:37
ansata: Сынишку на самолетостроение усадил. Теперь в четыре кривые лапы стране вредят!
buzukin1909 12 августа 2018 | 12:15
Четыреста миллионов долларов только за ракету - штобы убедиться, што Солнце светит! Слава Б-гу, у нас на такую херню и денег-то не планируют :) Зато прекрасно хватает на Сармат и ядерный космолет - светит Солнце, не светит Соолнце - им все равно не заблудиться, дорога одна - хоть прямиком, хоть кругами, а все в Америку :)