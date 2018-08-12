В США успешно стартовала ракета-носитель с зондом для изучения Солнца...

Старт был дан мене часа назад с космодрома на мысе Канаверал. Ракета должна вывести на высокую эллиптическую орбиту аппарат размером с небольшой автомобиль.

Создатели зонда рассчитывают, что он сможет приблизиться к Солнцу так близко, как никогда прежде.