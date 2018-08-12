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11:30, 12 августа 2018

В США успешно стартовала ракета-носитель с зондом для изучения Солнца

Старт был дан мене часа назад с космодрома на мысе Канаверал. Ракета должна вывести на высокую эллиптическую орбиту аппарат размером с небольшой автомобиль.

Создатели зонда рассчитывают, что он сможет приблизиться к Солнцу так близко, как никогда прежде.

Комментарии

36

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serge_moro 12 августа 2018 | 11:33

Самое лучшее ,что Россия может сделать для сохранения страны-запустить в космос двух породистых карликовых мафиози Вована и Димона без возврата на землю

patrikk_1 12 августа 2018 | 11:38

В США успешно стартовала ракета-носитель с зондом для изучения Солнца...

Очередная победа в космосе, украинских и московских жидобандеровцев.

nelibermot19 12 августа 2018 | 11:56

Хохлы гордятся! СУГС!

cattt 12 августа 2018 | 11:59

nelibermot19: Просрали космос, как любил выражаться ваш Ёська.

haldey 12 августа 2018 | 12:05

cattt: Интересно, и на каких двигателях полетели?

dm2 12 августа 2018 | 12:13

haldey: Delta IV использует американские движки, не грусти :))

a_and_ts Александр Симо 12 августа 2018 | 12:36

dm2: И можно добавить, что Россия так и не смогла освоить водородное топливо, используемое на Delta Hevy

luger_max_otto 12 августа 2018 | 12:00

Что, методичку новую не подвезли? Так еще и штрафанут за фуфло.

alexsf 12 августа 2018 | 11:34

Полетели ночью!))

suren_112 12 августа 2018 | 11:55

alexsf:
Диду, амэриканци у космос полытилы !
Що сынку, уси?

vpu2011 12 августа 2018 | 11:38

Красивое зрелище.

suren_112 12 августа 2018 | 11:58

vpu2011:
Потому что демократия, а не путинский мордор, где на Эхе Москвы, обычному комментатору, не блогеру, за то что назвал Путина кремлевским карликом, впаяли пятилетний срок.

vlabumur 12 августа 2018 | 12:01

suren_112: где на Эхе Москвы, обычному комментатору, не блогеру, за то что назвал Путина кремлевским карликом, впаяли пятилетний срок.
+++++++++++++++++++++++++++++
брехня.

suren_112 12 августа 2018 | 12:14

vlabumur:
Почитайте Новую газету, посмотрите Дождь и прошвырнитесь по украинским каналам.
Может после этого прозреете.

vlabumur 12 августа 2018 | 12:34

suren_112:А вы ссылочку скиньте. но только не на украинские ресурсы.
А ТАК БРЕХНЯ..

zloy_sok 12 августа 2018 | 11:40

Решили значит Наше солнце украсть! Надеюсь отряды ВКС уже готовы к вылету на перехват)

vpu2011 12 августа 2018 | 11:46

zloy_sok: Точняк, с позиции силы с росеей разговаривают.
Пора шойге полететь, отстоять родину, мать.

suren_112 12 августа 2018 | 12:11

vpu2011:
Создается впечатление, что все русофобские комментарии на ЭМ пишутся из информационно-диверсионного штаба Пригожина.
Ведь путинский режим держится исключительно на лютой ненависти 86% ватников к 2% либералов. Вот Пригожинские опричники и разжигают в своих русофобских комментариях антилиберальную истерию у ватного населения, которые в свою очередь строем идут на избирательные участки и голосуют за Путина. Те кто изобрел Эхо Москвы оказались довольно хитрыми и коварными чекистами. Они даже сценический имидж придумали Венидиктову, чтобы тот еще больше вызывал ненависть к либералам, своей растрепанной, немытой шевелюрой и гнилыми зубами.

denobenen 12 августа 2018 | 11:45

В США успешно стартовала ракета-носитель с зондом для изучения Солнца
===================================================================
В России торжественно открыли колонку с водой.

cattt 12 августа 2018 | 12:01

denobenen: Нет, место для полоскания белья на реке, все газеты писали о таком знаменательном событии.

krestianin_067rus Михаил Никитин 12 августа 2018 | 11:46

Рогозин нервно прыгает в сторонке на батуте... :(((

suren_112 12 августа 2018 | 11:53

krestianin_067rus:
Налицо победа американской демократии.
И сколько бы Путин не насаждал свободолюбивой Америке своих президентов, американцы и все цивилизованные народы вскоре покинут не только нашу планету, но и солнечную систему. А ватаны русские, вместе с китайцами, индусами и украинцами будут корячиться на этой паршивой планете, с изгаженной экологией.

suren_112 12 августа 2018 | 12:02

krestianin_067rus:
Михаил Никитин, русский человек, житель России, радуется успехам многовекового геополитического врага России.
Да если бы в США, Украине или Грузии кто-то радовался бы так открыто успехам России, То в лучшем случае покалечили бы такого врага народа.

hunterhead 12 августа 2018 | 11:55

"В США успешно стартовала ракета-носитель с зондом для изучения Солнца"

Всем портянкам разрешается громко плакать, жрать "Боярышник", топать ножками и показывать друг другу фиги...:-D

suren_112 12 августа 2018 | 12:25

hunterhead:
А еще всем ватанам власти скоро разрешат давать по ушам больно, но аккуратно всем московским плюгавым либералам.

pravdatut 12 августа 2018 | 11:56

Чтобы был везде успех необходимо быть нормальным государством.

suren_112 12 августа 2018 | 12:04

pravdatut:
Нормальное государство это то государство, которое подчиняется американскому диктату и не противится насаждению демократии.

tv_victim 12 августа 2018 | 12:35

suren_112: suren_112:А по-твоему лучше, когда власть захватили иностранные агенты и под патриотическую волынку гробят страну?

rosta 12 августа 2018 | 11:58

Шо, вот так неосвячённая и полетела ? Ну ничего святого.

i_one_off 12 августа 2018 | 12:01

"...Товарищи ученые, кончайте поножовщину.
Бросайте ваши опыты, гидрит и ангидрит!
Садитесь вон в полуторки, валяйте к нам, в Тамбовщину,
А гамма-излучение денек повременит.
...
Товарищи ученые, Эйнштейны драгоценные,
Ньютоны ненаглядные, любимые до слез!
Ведь лягут в землю общую остатки наши бренные,
Земле - ей все едино: апатиты и навоз..."

© В.Высоцкий

suren_112 12 августа 2018 | 12:16

i_one_off:
Согласен с Высоцким. Все сгорим в термоядерном Армагеддоне.

ansata 12 августа 2018 | 12:01

Димка рогозин, а что сделал для страны ты?

suren_112 12 августа 2018 | 12:23

ansata:
Димон Димоном. А вото то что Путин ничего не сделал для станы, это заметно, если всякого рода либеральная мразота безнаказанно русофобствует на российском ресурсе.

tv_victim 12 августа 2018 | 12:39

suren_112: То есть называть вещи своими именами - русофобство? Очнись лапоть! Ты обоссался спьяну, безделуха плетеная!

tv_victim 12 августа 2018 | 12:37

ansata: Сынишку на самолетостроение усадил. Теперь в четыре кривые лапы стране вредят!

buzukin1909 12 августа 2018 | 12:15

Четыреста миллионов долларов только за ракету - штобы убедиться, што Солнце светит! Слава Б-гу, у нас на такую херню и денег-то не планируют :) Зато прекрасно хватает на Сармат и ядерный космолет - светит Солнце, не светит Соолнце - им все равно не заблудиться, дорога одна - хоть прямиком, хоть кругами, а все в Америку :)

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