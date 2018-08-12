В МОК рассматривают вариант с исключением хоккея из программы зимней Олимпиады в 2022 году

Об этом рассказал президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Дискуссия о формате олимпийского хоккейного турнира продолжается уже с прошлого года, когда руководство НХЛ объявило, что игроки североамериканской лиги не поедут на Игры в Пхенчхан впервые за 20 лет. Но о том, что турнир и вовсе может быть отменен, причем уже через четыре года на Олимпиаде в Пекине, говорится впервые. Такой вариант, имеющийся у МОК, президент ИИХФ Рене Фазель упомянул в ходе панельной дискуссии в Эдмонтоне, приуроченной к молодежному Кубку Глинки/Гретцки. Его слова приводит в Твиттере комментатор канадского канала TSN Горд Миллер.

Впрочем, отмена хоккея на Олимпиаде в Пекине — лишь один из четырех вариантов, рассматриваемых МОК, отметил Фазель. Второй, по его словам, предполагает участие игроков НХЛ. Так было с 1998 по 2014 год. Третий – сохранение нынешнего формата – без хоккеистов из Северной Америки. А четвертый – превращение олимпийского хоккейного турнира в аналог футбольного, когда максимальный возраст игроков составляет 23 года. В МОК и НХЛ слова президента ИИХФ пока что никак не комментировали.

Ранее комиссар НХЛ Гэри Беттмен говорил, что лига пока не приняла решение об участии хоккеистов на Олимпиаде в 2022 году. Кроме того, он предложил перенести хоккейный турнир на летние Игры.