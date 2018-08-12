В МОК рассматривают вариант с исключением хоккея из программы зимней Олимпиады в 2022 году
Об этом рассказал президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.
Дискуссия о формате олимпийского хоккейного турнира продолжается уже с прошлого года, когда руководство НХЛ объявило, что игроки североамериканской лиги не поедут на Игры в Пхенчхан впервые за 20 лет. Но о том, что турнир и вовсе может быть отменен, причем уже через четыре года на Олимпиаде в Пекине, говорится впервые. Такой вариант, имеющийся у МОК, президент ИИХФ Рене Фазель упомянул в ходе панельной дискуссии в Эдмонтоне, приуроченной к молодежному Кубку Глинки/Гретцки. Его слова приводит в Твиттере комментатор канадского канала TSN Горд Миллер.
Впрочем, отмена хоккея на Олимпиаде в Пекине — лишь один из четырех вариантов, рассматриваемых МОК, отметил Фазель. Второй, по его словам, предполагает участие игроков НХЛ. Так было с 1998 по 2014 год. Третий – сохранение нынешнего формата – без хоккеистов из Северной Америки. А четвертый – превращение олимпийского хоккейного турнира в аналог футбольного, когда максимальный возраст игроков составляет 23 года. В МОК и НХЛ слова президента ИИХФ пока что никак не комментировали.
Ранее комиссар НХЛ Гэри Беттмен говорил, что лига пока не приняла решение об участии хоккеистов на Олимпиаде в 2022 году. Кроме того, он предложил перенести хоккейный турнир на летние Игры.
Комментарии1
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vladimirgornitsky 12 августа 2018 | 11:16
Без сильнейших игроков НХЛ, то есть сильнейших игроков мира, любые чемпионаты, что олимпийские, что мировые, лишены особого смысла, если, конечно, считать, что цель такого чемпионата - определение реально сильнейшей команды. Но если зрительский интерес есть, то есть если коммерчесмкий успех обеспечен, то будут и чемпионаты. Независимо от их спортивной значимости.