Россию подозревают в причастности к разжиганию протестов в американском Шарлотсвилле в прошлом году
Тогда в городе прошла акция националистов, которая переросла в столкновения с их противниками – погиб один человек.
Тема возможного вмешательства Москвы в события прошлого года обсуждалась на брифинге с ФБР. Об этом телеканалу CNN сообщил депутат Конгресса США от республиканцев Том Гарретт. По словам политика, закрытая встреча прошла примерно два месяца назад, на ней он поинтересовался, имело ли какое-то отношение российское вмешательство к разжиганию конфликта в Шарлотсвилле. На этот вопрос ему ответили утвердительно. По мнению Гаррета, действия России направлены на то, чтобы настроить американцев против друг друга, тем самым «подорвать уверенность в демократии западного типа».
Ровно год назад в Шарлотсвилле произошли ожесточенные столкновения праворадикалов и их противников после того, как власти города прияли решение демонтировать статую генерала Роберта Ли. Он воспринимается афроамериканским населением США как символ преступлений на почве расовой ненависти . Накануне в Шарлотсвилле в преддверии годовщины беспорядков прошли мирные демонстрации студентов. Сегодня вечером в городе пройдет марш националистов, а также митинги антифашистов.
Россию давно обвиняют во вмешательстве в американскую политику – в частности, в США уверены, что Москва пыталась повлиять на президентские выборы два года назад, а теперь манипулирует предстоящими выборами в Конгресс. В Кремле все обвинения категорически отрицают.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
skuulll 12 августа 2018 | 11:11
Пиндосов опять нагнули чёли?
Интересно, чем их 17 спецслужб занимается?
Плачется и бабло пилит?)
patrikk_1 12 августа 2018 | 11:17
Россию подозревают в причастности к разжиганию протестов в американском Шарлотсвилле в прошлом году...
Самим не смешно?
cattt 12 августа 2018 | 11:20
patrikk_1: Совковая привычка осталась, гадить всем подряд и набирать к себе в друзья - людоедов.
mamiluk 12 августа 2018 | 11:13
...для провокаций за бугром- общаковских денег кремлю не жалко...даже,свои пенсионэры для этого не помеха-а расходный материал.
detul 12 августа 2018 | 11:16
mamiluk: Ну конечно не жалко. На выборы президента США Россия потратила 500 тыс долларов, на выборы в Конгресс потратит еще 500 тыс .... Это же огромные деньги. Да одна скрипка Ролдугина стоит в сто раз больше.