Россию подозревают в причастности к разжиганию протестов в американском Шарлотсвилле в прошлом году...

Тогда в городе прошла акция националистов, которая переросла в столкновения с их противниками – погиб один человек.

Тема возможного вмешательства Москвы в события прошлого года обсуждалась на брифинге с ФБР. Об этом телеканалу CNN сообщил депутат Конгресса США от республиканцев Том Гарретт. По словам политика, закрытая встреча прошла примерно два месяца назад, на ней он поинтересовался, имело ли какое-то отношение российское вмешательство к разжиганию конфликта в Шарлотсвилле. На этот вопрос ему ответили утвердительно. По мнению Гаррета, действия России направлены на то, чтобы настроить американцев против друг друга, тем самым «подорвать уверенность в демократии западного типа».

Ровно год назад в Шарлотсвилле произошли ожесточенные столкновения праворадикалов и их противников после того, как власти города прияли решение демонтировать статую генерала Роберта Ли. Он воспринимается афроамериканским населением США как символ преступлений на почве расовой ненависти . Накануне в Шарлотсвилле в преддверии годовщины беспорядков прошли мирные демонстрации студентов. Сегодня вечером в городе пройдет марш националистов, а также митинги антифашистов.

Россию давно обвиняют во вмешательстве в американскую политику – в частности, в США уверены, что Москва пыталась повлиять на президентские выборы два года назад, а теперь манипулирует предстоящими выборами в Конгресс. В Кремле все обвинения категорически отрицают.