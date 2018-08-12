НАСА запустило зонд для исследования Солнца

Автоматическая станция была отправлена в космос с помощью тяжелой ракеты-носителя, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал.

Американские ученые рассчитывают, что зонд, оснащенный научными приборами, предоставит новые данные, имеющие важные значения для жизни на Земле. Других подобных устройств не существует, — рассказал телеканал Дискавери в документальном фильме, посвященном этой автоматической станции.

Проект оценивается в полтора миллиарда долларов. Изначально запуск планировался на субботу, но в НАСА приняли решение его отложить.