НАСА запустило зонд для исследования Солнца
Автоматическая станция была отправлена в космос с помощью тяжелой ракеты-носителя, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал.
Американские ученые рассчитывают, что зонд, оснащенный научными приборами, предоставит новые данные, имеющие важные значения для жизни на Земле. Других подобных устройств не существует, — рассказал телеканал Дискавери в документальном фильме, посвященном этой автоматической станции.
Проект оценивается в полтора миллиарда долларов. Изначально запуск планировался на субботу, но в НАСА приняли решение его отложить.
Комментарии3
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r88w556xl4 12 августа 2018 | 11:10
Проект оценивается в полтора миллиарда долларов
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Для справки, в США по официальным данным более 40 млн. нищих. Почти под любым мостом в США вы увидите ночью палатки бездомных. 9% американцев (почти каждый десятый!) не имеют своего жилья и живут в трейлерах.
Может для начала стоило бы своим народом заняться, прежде чем миллиарды долларов сжигать на Солнце в прямом смысле?
third_vlah 12 августа 2018 | 11:16
r88w556xl4: https://skysheep.livejournal.com/24798.html
viktorova 12 августа 2018 | 11:21
third_vlah: Спасибо за ссылку