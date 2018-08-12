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11:00, 12 августа 2018

Министр обороны Сергей Шойгу предостерег Германию от разговора с Россией с позиции силы

Министр обороны Сергей Шойгу предостерег Германию от разговора с Россией с позиции силы. Он посоветовал своей немецкой коллеге Урсуле фон дер Ляйен вспомнить историю – прежде чем выдвигать подобные идеи.

В апреле глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен призвала выбрать жесткий курс в отношении Москвы.

Комментарии

33

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r88w556xl4 12 августа 2018 | 11:04

Нацистами были, нацистами и остались, десятилетия бегут а риторика не меняется, и уроки истории не в прок.

patrikk_1 12 августа 2018 | 11:07

Он посоветовал своей немецкой коллеге Урсуле фон дер Ляйен вспомнить историю – прежде чем выдвигать подобные идеи...

Третий рейх победили бесславные ублюдки - американские евреи.

cattt 12 августа 2018 | 11:12

Победовесия застит глаза кукольнуму министру, забывает, что без 50% американского пороха, не было такого министра и вообще России.

serge_moro 12 августа 2018 | 11:13

cattt: Самое лучшее ,что Россия может сделать для сохранения страны-запустить в космос двух породистых карликовых мафиози Вована и Димона без возврата на землю

antimalin 12 августа 2018 | 11:17

Официальным говорящим головам в Берлине лучше бы помалкивать еще лет 500.
Они должны заглянуть в 1945 год, и раскаяться.
Разговор с Россией с позиции силы = очередная безоговорочная капитуляция Берлина/властей Германии.

kryimzdick 12 августа 2018 | 11:18

antimalin: Алла Боруховна, вы бредите. Германия победила. А вы все кулаками машете...

danko1 12 августа 2018 | 11:13

Шойгу сравнил бы разгромленную Германию, её города и села сейчас, с деревнями России, в которых война словно вчера окончилась.
Но он видно дальше своих дворцов-пагод не видит.
Да и промышленность нашу не помешало бы с немецкой сравнить.

skif_05 12 августа 2018 | 11:20

danko1:
Великая германская нация всегда считала русских и украинцев расовонеполноценными. А Шойгу вообще монгол безродный.
Русским надо подчиниться и сдаться. Германское руководство даст русским сало, яйки, тушенку и теплый барак.

danko1 12 августа 2018 | 11:08

Вспомнил бы Шойгу, что за несколько дней обещали до Берлина дойти, а отступили до Волги.
И потеряли в войну людей, которых считали щепками, десятки миллионов, намного больше, чем немцы.

kryimzdick 12 августа 2018 | 11:09

danko1: Шойгу пугает ежа голой попкой своей калмыцкой))))

patrikk_1 12 августа 2018 | 11:12

danko1:

Ну ты-то старая бандеровка небось хотела бы, чтобы Гитлер победил? Работала бы надсмотрщицей в концлагере, как все украинцы, вырывала бы зубы с золотыми коронками и сжигала евреев в печах.

kryimzdick 12 августа 2018 | 11:19

patrikk_1: Гитлер-не Гитлер, но германский народ победил. А совковые рабы остались в жопе, да половину пересажали сразу после войны.

liberastanakol 12 августа 2018 | 11:21

danko1: Рассея - "колос на глиняных ногах" (с) (А. Гитлер.).

nf5096004 12 августа 2018 | 11:11

r88w556xl4: Эти нацисты в прошлом, создали очень комфортное для проживания граждан государство. Наши же граждане нищают с каждым днем и не по причине неспособности работать, а по причине неспособности государства управлять без воровства. Так что не нам учить немцев в 21 веке.

kryimzdick 12 августа 2018 | 11:13

nf5096004:
40% боеспособного населения России мечтает ЖИТЬ в Германии, а не воевать с ней.

nf5096004 12 августа 2018 | 11:15

kryimzdick: а часть уже там и проживает, причем здесь же на Эхе умудряются Германию критиковать и воспевать путинское правление.

kryimzdick 12 августа 2018 | 11:20

nf5096004: Ну это типа латышских неграждан. Мозги немецкие не купишь, как не департируйся.

boooben 12 августа 2018 | 11:13

Какой из Шойгу нацист - недоразумение одно.

xuato 12 августа 2018 | 11:21

r88w556xl4: Интересно а кто дружил с нацистами не интернационалист ли Сталин или это он трахал Финляндию, Прибалтику, вместе с Вермахтом штурмом овладел Бреской крепостью, пошалил с Румынией?

starokozlovicky2gus 12 августа 2018 | 11:07

Кажется, этот снежный ниггер пересмотрел мультиков и всерьез в них поверил.

elenaprekrasnaya2009 12 августа 2018 | 11:09

Почему мы со всеми ругаемся и угрожаем ?
*опа голая у большинства народа внутри страны, а кто может - валит за рубеж с деньгами (в ту же Германию) для спокойствия.
Германия, в отличии от нас, свои грехи 30-40х годов уже пережила.
Мы же не можем вылезти оиз окопов 80летней давности до сих пор.

mamiluk 12 августа 2018 | 11:10

"Посоветовал вспомнить историю"????-ну как же- все давно уже знают:Советский союз был союзником "третьего рейха"....вместе делили восточную Европу в ,39м...

kaputvsemu 12 августа 2018 | 11:11

Вы в каком полку служили, Кужугетович?

sergei_tn 12 августа 2018 | 11:11

Наша конечная цель в самоизоляции - КНДР?

Или мы хотим глубже и дальше?

Я уже давно перестал понимать смысл действий нашей власти. Вернее, как их действия идут на ползу РФ. В чем вред - вижу, а в чем польза - загадка :)

lager23 12 августа 2018 | 11:13

Может Кожубекыч перестанет перевозить свою з@дницу в немецком лимузине, прежде чем учить немцев жизни?

erpetkur 12 августа 2018 | 11:16

Дурилка картонная

tks 12 августа 2018 | 11:16

То есть, Шойгу готов на IIIWW?? Совсем псих?

mozhem_povtorit 12 августа 2018 | 11:17

Забыла, как Шойга картонный рейхстаг брал?

nefanat_il 12 августа 2018 | 11:18

Историю надо не только помнить, но еще и понимать. Фашистский режим Кремля теперь занимает место своего исторического аналога - Германии Гитлера. Так что Шойгу самому не мешало бы вспомнить, как окончили его предшественники.

viktorova 12 августа 2018 | 11:18

У Шойгу голова окончательно в сапог превратилась.

remych 12 августа 2018 | 11:19

Шойгу не стоит забывать и начало 90-х к которым привела конфронтация со всем миром.

xuato 12 августа 2018 | 11:19

Это типа племя Мумбу Юмбу угрожает Майкрософт. Сначала постройте экономику типа Германии а потом понтонируйте. Кугубетович пошел в разнос.

(комментарий скрыт)

slawa1940 12 августа 2018 | 11:22

Да,грустновато. Опять, "грабли"?

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