Министр обороны Сергей Шойгу предостерег Германию от разговора с Россией с позиции силы
Министр обороны Сергей Шойгу предостерег Германию от разговора с Россией с позиции силы. Он посоветовал своей немецкой коллеге Урсуле фон дер Ляйен вспомнить историю – прежде чем выдвигать подобные идеи.
В апреле глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен призвала выбрать жесткий курс в отношении Москвы.
Комментарии33
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r88w556xl4 12 августа 2018 | 11:04
Нацистами были, нацистами и остались, десятилетия бегут а риторика не меняется, и уроки истории не в прок.
patrikk_1 12 августа 2018 | 11:07
Он посоветовал своей немецкой коллеге Урсуле фон дер Ляйен вспомнить историю – прежде чем выдвигать подобные идеи...
Третий рейх победили бесславные ублюдки - американские евреи.
cattt 12 августа 2018 | 11:12
Победовесия застит глаза кукольнуму министру, забывает, что без 50% американского пороха, не было такого министра и вообще России.
serge_moro 12 августа 2018 | 11:13
cattt: Самое лучшее ,что Россия может сделать для сохранения страны-запустить в космос двух породистых карликовых мафиози Вована и Димона без возврата на землю
antimalin 12 августа 2018 | 11:17
Официальным говорящим головам в Берлине лучше бы помалкивать еще лет 500.
Они должны заглянуть в 1945 год, и раскаяться.
Разговор с Россией с позиции силы = очередная безоговорочная капитуляция Берлина/властей Германии.
kryimzdick 12 августа 2018 | 11:18
antimalin: Алла Боруховна, вы бредите. Германия победила. А вы все кулаками машете...
danko1 12 августа 2018 | 11:13
Шойгу сравнил бы разгромленную Германию, её города и села сейчас, с деревнями России, в которых война словно вчера окончилась.
Но он видно дальше своих дворцов-пагод не видит.
Да и промышленность нашу не помешало бы с немецкой сравнить.
skif_05 12 августа 2018 | 11:20
danko1:
Великая германская нация всегда считала русских и украинцев расовонеполноценными. А Шойгу вообще монгол безродный.
Русским надо подчиниться и сдаться. Германское руководство даст русским сало, яйки, тушенку и теплый барак.
danko1 12 августа 2018 | 11:08
Вспомнил бы Шойгу, что за несколько дней обещали до Берлина дойти, а отступили до Волги.
И потеряли в войну людей, которых считали щепками, десятки миллионов, намного больше, чем немцы.
kryimzdick 12 августа 2018 | 11:09
danko1: Шойгу пугает ежа голой попкой своей калмыцкой))))
patrikk_1 12 августа 2018 | 11:12
danko1:
Ну ты-то старая бандеровка небось хотела бы, чтобы Гитлер победил? Работала бы надсмотрщицей в концлагере, как все украинцы, вырывала бы зубы с золотыми коронками и сжигала евреев в печах.
kryimzdick 12 августа 2018 | 11:19
patrikk_1: Гитлер-не Гитлер, но германский народ победил. А совковые рабы остались в жопе, да половину пересажали сразу после войны.
liberastanakol 12 августа 2018 | 11:21
danko1: Рассея - "колос на глиняных ногах" (с) (А. Гитлер.).
nf5096004 12 августа 2018 | 11:11
r88w556xl4: Эти нацисты в прошлом, создали очень комфортное для проживания граждан государство. Наши же граждане нищают с каждым днем и не по причине неспособности работать, а по причине неспособности государства управлять без воровства. Так что не нам учить немцев в 21 веке.
kryimzdick 12 августа 2018 | 11:13
nf5096004:
40% боеспособного населения России мечтает ЖИТЬ в Германии, а не воевать с ней.
nf5096004 12 августа 2018 | 11:15
kryimzdick: а часть уже там и проживает, причем здесь же на Эхе умудряются Германию критиковать и воспевать путинское правление.
kryimzdick 12 августа 2018 | 11:20
nf5096004: Ну это типа латышских неграждан. Мозги немецкие не купишь, как не департируйся.
boooben 12 августа 2018 | 11:13
Какой из Шойгу нацист - недоразумение одно.
xuato 12 августа 2018 | 11:21
r88w556xl4: Интересно а кто дружил с нацистами не интернационалист ли Сталин или это он трахал Финляндию, Прибалтику, вместе с Вермахтом штурмом овладел Бреской крепостью, пошалил с Румынией?
starokozlovicky2gus 12 августа 2018 | 11:07
Кажется, этот снежный ниггер пересмотрел мультиков и всерьез в них поверил.
elenaprekrasnaya2009 12 августа 2018 | 11:09
Почему мы со всеми ругаемся и угрожаем ?
*опа голая у большинства народа внутри страны, а кто может - валит за рубеж с деньгами (в ту же Германию) для спокойствия.
Германия, в отличии от нас, свои грехи 30-40х годов уже пережила.
Мы же не можем вылезти оиз окопов 80летней давности до сих пор.
mamiluk 12 августа 2018 | 11:10
"Посоветовал вспомнить историю"????-ну как же- все давно уже знают:Советский союз был союзником "третьего рейха"....вместе делили восточную Европу в ,39м...
kaputvsemu 12 августа 2018 | 11:11
Вы в каком полку служили, Кужугетович?
sergei_tn 12 августа 2018 | 11:11
Наша конечная цель в самоизоляции - КНДР?
Или мы хотим глубже и дальше?
Я уже давно перестал понимать смысл действий нашей власти. Вернее, как их действия идут на ползу РФ. В чем вред - вижу, а в чем польза - загадка :)
lager23 12 августа 2018 | 11:13
Может Кожубекыч перестанет перевозить свою з@дницу в немецком лимузине, прежде чем учить немцев жизни?
erpetkur 12 августа 2018 | 11:16
Дурилка картонная
tks 12 августа 2018 | 11:16
То есть, Шойгу готов на IIIWW?? Совсем псих?
mozhem_povtorit 12 августа 2018 | 11:17
Забыла, как Шойга картонный рейхстаг брал?
nefanat_il 12 августа 2018 | 11:18
Историю надо не только помнить, но еще и понимать. Фашистский режим Кремля теперь занимает место своего исторического аналога - Германии Гитлера. Так что Шойгу самому не мешало бы вспомнить, как окончили его предшественники.
viktorova 12 августа 2018 | 11:18
У Шойгу голова окончательно в сапог превратилась.
remych 12 августа 2018 | 11:19
Шойгу не стоит забывать и начало 90-х к которым привела конфронтация со всем миром.
xuato 12 августа 2018 | 11:19
Это типа племя Мумбу Юмбу угрожает Майкрософт. Сначала постройте экономику типа Германии а потом понтонируйте. Кугубетович пошел в разнос.
slawa1940 12 августа 2018 | 11:22
Да,грустновато. Опять, "грабли"?