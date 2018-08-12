Министр обороны Сергей Шойгу предостерег Германию от разговора с Россией с позиции силы. Он посоветовал своей немецкой коллеге Урсуле фон дер Ляйен вспомнить историю – прежде чем выдвигать подобные идеи.

В апреле глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен призвала выбрать жесткий курс в отношении Москвы.