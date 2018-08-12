Акула напала на спортсмена во время чемпионата по подводной охоте в Приморье. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на руководство Федерации подводного спорта края. На помощь спортсмену подоспел катер. Он вспугнул акулу, длина которой была около 2,5 метров.

Спортсмен не пострадал.