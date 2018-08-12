Акула напала на спортсмена во время чемпионата по подводной охоте в Приморье
Акула напала на спортсмена во время чемпионата по подводной охоте в Приморье. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на руководство Федерации подводного спорта края. На помощь спортсмену подоспел катер. Он вспугнул акулу, длина которой была около 2,5 метров.
Спортсмен не пострадал.
Комментарии6
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buzukin1909 12 августа 2018 | 10:36
Зря штоле ночью по зомбоящику "Челюсти" показывали? Пляжный сезон открыт, однако :)
olegleon 12 августа 2018 | 10:45
" Спортсмен не пострадал. "
а акула?
cattt 12 августа 2018 | 10:48
А "зеленые" падлы будут эту акулу защищать.
testmeter 12 августа 2018 | 10:45
Это русофобия! Акула наверняка была пиндосовская - без духовных скреп
m_doc 12 августа 2018 | 10:59
testmeter: Ага. Она вчера в Египте чеха сожрала, а потом в Тихий океан метнулась.
j_partizan 12 августа 2018 | 10:59
Чемпионат по подводной охоте был у кого, у людей или акул?