Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы превысил норму в 4,5 раза
Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы превысил норму в 4,5 раза. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Мосэкомониторинг.
Превышение предельно допустимой концентрации фиксировалось в Печатниках с 10 вечера до 3 часов ночи.
Комментарии11
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piter_ug 12 августа 2018 | 10:35
Логично, чем ближе к Аду, тем выше концентрация сероводорода.
pycckue_nugopu 12 августа 2018 | 10:42
piter_ug: русские рАзом выдохнули.
gardaratat 12 августа 2018 | 10:36
обитель зла...
seryj_wolk 12 августа 2018 | 10:40
В очередной раз обсереная Моськва.
putin_itogy 12 августа 2018 | 10:49
Голосуй за Собянина и ВОРобушка,
и купи себе армейский противогоаз.
nns33 12 августа 2018 | 11:15
putin_itogy: А как он совсем недавно говорил о чистом воздухе в Москве!
ed10075 12 августа 2018 | 10:54
Опять ветер с Кремля подул.
kryimzdick 12 августа 2018 | 11:00
В Блог "Любимая Москва", где за Собянина топят "знаменитости"
y3emen1 12 августа 2018 | 11:02
предвыборная гонка собянина, за чистый водух
bencionchik 12 августа 2018 | 11:05
Рогозин тренирует будущих колонистов Марса! Нет, серьезно, если вокруг все враги.....пора на Марс!!!
kaputvsemu 12 августа 2018 | 11:17
Ватники в ожидании новых американских санкций...