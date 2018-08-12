Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы превысил норму в 4,5 раза. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Мосэкомониторинг.

Превышение предельно допустимой концентрации фиксировалось в Печатниках с 10 вечера до 3 часов ночи.