Американские власти выясняют, при каких обстоятельствах в Сиэтле был угнан самолет

Это сделал 10 августа 29-летний Ричард Рассел, который больше трех лет проработал в местной авиакомпании, но не был лицензированным пилотом. Впрочем, у него было разрешение на нахождение в воздушных судах. Как говорится в заявлении властей, Рассел вывел самолет на взлетную полосу с помощью тягача, перебрался в кабину и взлетел. Перед крушением он успел сделать несколько сложных элементов.

Рассел вел разговоры с диспетчером. На предложение приземлиться он сказал, что ему, скорее всего, грозит пожизненный срок и называл себя сломленным человеком.