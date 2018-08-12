У Украины нет претензий к российским морякам, которые находятся на задержанном в Херсоне танкере «Механик Погодин»
Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. Она сослалась на данные службы безопасности и погранслужбы Украины. На судне находятся 12 человек. Их никто не удерживает, — написала Денисова на своей странице в Фейсбуке. Вместе с тем, омбудсмен отметила, что несмотря на отсутствие ограничений в передвижении, моряки никуда не выходят и остаются на борту.
Денисова уточнила, что под санкциями находится само судно и имущество на нем.
Комментарии4
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poluputing 12 августа 2018 | 10:36
зато у украинских моряков в Крыму паспорта отобрали и на Родину они не могут вернуться. Извращённая подлость Кацапстана умиляет
tiridas 12 августа 2018 | 10:55
poluputing: Так и к РОССИЙСКИМ морякам "Норда" у свидомитов нет претензий. Экипаж имеет право покинуть "гостеприимную" страну в любой момент. Но на выходе украинские погранцы потребуют документы. Имеющиеся российские паспорта с крымской пропиской порошенко не признаёт. И выехать РОССИЙСКИМ гражданам из Украины силовики не позволяют. Вот такая инквизиторская политика.
poluputing 12 августа 2018 | 11:07
tiridas: но укаинские то моряки голодные и холодные которую неделю, дядя. И если Украина поступила аналогично , можно поприветствовать. Но, к сожалению на этот раз, Украина - цивилизованная страна. И эти моряки как и предыдущие уедут в свой улус, а украинские останутся в заложниках.
sergeoa 12 августа 2018 | 11:20
Что эти моряки делали в порту пиратского, беззаконного новообразования? Давно пора ограничить передвижения , любого вида транспорта по территории незалежной...