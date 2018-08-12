У Украины нет претензий к российским морякам, которые находятся на задержанном в Херсоне танкере «Механик Погодин»

Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. Она сослалась на данные службы безопасности и погранслужбы Украины. На судне находятся 12 человек. Их никто не удерживает, — написала Денисова на своей странице в Фейсбуке. Вместе с тем, омбудсмен отметила, что несмотря на отсутствие ограничений в передвижении, моряки никуда не выходят и остаются на борту.

Денисова уточнила, что под санкциями находится само судно и имущество на нем.