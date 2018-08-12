В Израиле несколько десятков тысяч человек вышли на митинг против закона о еврейском характере государства

Об этом пишет газета Индепендент. Издание отмечает, что у некоторых протестующих были флаги Палестины. Израиль принял закон о еврейском характере государства в июле. Документ провозглашает евреев единственным народом, который имеет право на национальное самоопределение в этой стране, иврит – единственным государственным языком.

Закон вызвал протесты среди арабского населения страны.