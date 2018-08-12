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10:30, 12 августа 2018

В Израиле несколько десятков тысяч человек вышли на митинг против закона о еврейском характере государства

Об этом пишет газета Индепендент. Издание отмечает, что у некоторых протестующих были флаги Палестины. Израиль принял закон о еврейском характере государства в июле. Документ провозглашает евреев единственным народом, который имеет право на национальное самоопределение в этой стране, иврит – единственным государственным языком.

Закон вызвал протесты среди арабского населения страны.

Комментарии

16

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gjht 12 августа 2018 | 10:36

Значит , не все евреи нацисты. Есть среди них и антифашисты , что радует.
Вот бы одного такого сюда на радио. Или свои сожрут?

pavelmistery 12 августа 2018 | 10:50

Радует что израильтяне не принимают подобных фашистских законов от своего правительства. Боюсь, некоторые местные псевдопатриоты будут травить их, как это делают в России при поддержке бандитской власти...

ihtiostega 12 августа 2018 | 10:57

pavelmistery: Израиль многонациональное,многоконфессиональное государство еврейского народа.Нравится вам,гитлеровцам это или нет-глубоко и сверху всем насрать,как ты понимаешь.

m_doc 12 августа 2018 | 11:03

pavelmistery: Ещё как принимают. Закон вступил в силу, а протестуют преимущественно арабы. Читайте и см. mignews.

ihtiostega 12 августа 2018 | 10:54

gjht:Не,они не антинацисты,а предатели.Ненавидят Израиль так же,как ты Россию.

gregor 12 августа 2018 | 10:39

В Израиле несколько десятков тысяч человек вышли на митинг против закона о еврейском характере государства
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Эти тысячи , с флагами палестинскими , желают что бы Египет был не арабский характер государства ? А Саудовская Аравия какого характера государства .еврейского ? Нет , может арабского ?
Россия государство с русским характером и чо ? Или с чеченским ?

kryimzdick 12 августа 2018 | 10:40

gregor: у русских в России нет национального образования

taglit 12 августа 2018 | 10:43

gregor: В субботу, 11 августа, в Тель-Авиве состоялся марш протеста израильских арабов против закона о национальном характере государства. В мероприятии, организованном Высшим наблюдательным советом израильских арабов, приняли участие десятки тысяч человек.

В митинге участвовали депутаты от Объединенного арабского списка, партии МЕРЕЦ и несколько представителей "Сионистского лагеря". Лидеры оппозиции – Ави Габай, Ципи Ливни, Яир Лапид и другие – воздержались от участия в мероприятии.

В числе митинговавших был владелец газеты "Гаарец" Амос Шокен и бывший глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Ами Аялон.

Некоторые участники митинга поднимали флаги ООП и скандировали антиизраильские лозунги. "Это флаг порабощенного палестинского народа, которого закон о национальном характере государства хочет выбросить за рамки истории", – заявил, выступая на митинге, бывший депутат Кнессета Мухаммад Бараке.

archibald_dandy_esquire 12 августа 2018 | 11:00

taglit:
а не выслать ли израильских арабов в Палестину, имеющую чисто арабский характер недогосударства?

kryimzdick 12 августа 2018 | 10:40

Чемодан-вокзал-Сектор Газа.

buzukin1909 12 августа 2018 | 10:46

Израильтяне против евреев. Все по губерманам-иртеньевым-рабиновичам. Успехов!

sidoroventucascz 12 августа 2018 | 11:04

Я думаю, что закон о мононациональном характере государства - хуже, чем преступление: это ошибка. Однако Израиль - демократическое государство, и там разберутся со своими ошибками.

Многочисленных же антисемитствующих штатных плакальщиков по Израилю, стадами пасущихся на "Эхе" за казённый кошт, я посылаю к последней путинской реформе школьного образования, согласно которой отменяется обязательное изучение национальных языков в автономных республиках. Вот это глупость, способная создать десятки палестин на территории не Ближнего Востока, а нашей многострадальной страны!

m_doc 12 августа 2018 | 11:12

sidoroventucascz: Никто ничего не отменял. Обязаловка была инициативой местных нациков.
В России языков гораздо больше, чем два, а люди имеют свойство переезжать. Ребёнку что, все местные языки учить? А давай на твоём отпрыске попробуем!

kryimzdick 12 августа 2018 | 11:17

m_doc: куда переезжать-то? Из Шилово в Мылово? Ехать моржно только в Маскву, а тут нужно знать какой-нибудь дагестанский, чтобы выжить. Или чеченский

drgonish 12 августа 2018 | 11:13

sidoroventucascz:
{Вот это глупость, способная создать десятки палестин...]
Обоснуйте, пожалуйста.

kaputvsemu 12 августа 2018 | 11:15

Фамилии, преобладающие среди митингующих - Иванов, Петров, Сидоров. В званиях от лейтенанта до подполковника.

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