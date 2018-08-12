В Барнауле власти исключили более пятисот семей из программы социальной помощи...

Большинство супругов, ставшие за последние годы родителями, годами стояли в этой очереди на получение жилищного сертификата, по которым из бюджета им должны возместить до половины стоимости новой квартиры, — сообщает Радио Свобода.

Выяснилось, что из очереди убрали тех, кто достиг 35-ти лет и, таким образом, больше не отвечает критериям социальной программы госпомощи.