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10:30, 12 августа 2018

В Барнауле власти исключили более пятисот семей из программы социальной помощи

Большинство супругов, ставшие за последние годы родителями, годами стояли в этой очереди на получение жилищного сертификата, по которым из бюджета им должны возместить до половины стоимости новой квартиры, — сообщает Радио Свобода.

Выяснилось, что из очереди убрали тех, кто достиг 35-ти лет и, таким образом, больше не отвечает критериям социальной программы госпомощи.

Комментарии

17

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olegleon 12 августа 2018 | 10:34

совсем обалдели! в 35 лет хотят помощи. Путин помогает только тем, кому 55-60 лет исполнится. а в 35 лет, будь у тебя хоть двое детей, ты имеешь право только платить налоги в взносы, чтобы власть могла "майские указы" выполнить

serge_moro 12 августа 2018 | 10:38

olegleon: После ареста девчонки Павликовой в нормальном обществе вышло бы в Москве минимум миллион граждан, а по всей стране минимум 15 миллионов. И поверьте,ровно через несколько часов девчонку бы отпустили к ее заждавшейся, заплакaнной и любящей свое чадо маме.Но, как мы видим россияне полные пофигисты и для них судьба одной девочки полностью безразлична. Это мафиозное существо ,которое превратило Кремль в бандитскую малину и в рассадник убийц и воров , удовлетворен полностью действиями своих гестаповцев. Как же можно после этого думать,что страной правит человек. Нет, нормальный человек не способен на такие садисткие действия. Правит страной живое существо,которое редко встречается в природе. За последние 100 лет таких существ насчитали еще .двоих. Ими были Гитлер ,Сталин и сегодняшний гибрид чекиста-оборотня, бандита и вора.
P..S. ..Главный поп-миллиардер Гундяй-негодяй не проронил ни слова в защиту девочки Павликовой. И неудивительно, ведь РПЦ вот,как уже 20 лет срoслась с бандитами и является их рупором. Найдите еще на глобусе мира ,страну,,где религия на службе у воров и бандитов .Не ищите , потому что ее нет и только одна страна Россия была почетно удостоена этой исключительности,.благодаря утонченной стратегии избранного навеки бандита и вора всех времен и народов.

patrikk_1 12 августа 2018 | 10:43

В Барнауле власти исключили более пятисот семей из программы социальной помощи...

Вспомнил как Володя Ружков заявлял перед выборами: "алтайцы за меня", а потом занял пятое, по-моему, место на выборах. Наверное все барнаульцы увидели ролики, на которых Рыжков ест козявки, серу из ушей и мастурбирует.

kryimzdick 12 августа 2018 | 10:58

patrikk_1: Вспомни, чего Путин обещал 15 лет назад

freedommen 12 августа 2018 | 10:38

olegleon: Это часть 86%. Надеюсь их теперь 85.99%

kulikdim 12 августа 2018 | 10:56

freedommen: Спору нет, а все остальные пусть кушают распрекрасную стабильность большой дырявой ложкой )

rihard 12 августа 2018 | 10:35

А что, удобно! Протянули время и никому ничего не должны.Программа есть, а деньги экономятся.

seryj_wolk 12 августа 2018 | 10:38

Хорошо продуманный способ обмана! Наобещать с три короба, подождать, пока достигнут 35-ти лет и послать подальше. Бесконечный процесс. Власти довольны, и все по закону. Так их, тупых и доверчивых портянок. Что выбрали, то и имеют.

kryimzdick 12 августа 2018 | 10:39

Зачем жить в Барнауле, да еще и с детьми? Таким и помогать не надо. Сецчас помогают тем, у кого дети в Испании, в Англии, во Франции

chichanik 12 августа 2018 | 10:49

kryimzdick: ... в Сирии.

chichanik 12 августа 2018 | 10:46

А со мной сколько раз такое бывало? Стоишь в очереди, стоишь, отмечаешься по вторникам.
И, вдруг, - кончилось ... ну, вот это, за чем стояли ... так бывает... что ж поделать?

vserg 12 августа 2018 | 10:46

Метод хорошо апробирован на ветеранах ВОВ: они тоже исключаются из списков на жилье по мере умирания.

ura_123 12 августа 2018 | 10:54

"Родина кинет тебе сынок,всегда кинет"(с)

galina6837 12 августа 2018 | 10:57

рожать надо в 5 лет. И сразу - в очередь

ka_mate 12 августа 2018 | 10:57

"В Барнауле власти исключили более пятисот семей из программы социальной помощи"
Страна в кольце врагов а они помощи просят?
Вместо того что бы самим помочь государству.

zloy_sok 12 августа 2018 | 11:18

Правильно! Намек на то что если все хорошо с мозгом к 35 то давно пора валить... тем более если дети есть.

ramil1981 12 августа 2018 | 11:19

Здравствуйте!
Такая же ситуация в Башкирии, в г.Стерлитамак. На момент включения в подпрограмму "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" в 2015 году, наша семья полностью удовлетворяла всем условиям программы. В 2017 году пришло письмо об исключении нашей семьи из программы, так как мне исполнилось 36 лет. При этом в самой программе ничего про механизм исключения не сказано.

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