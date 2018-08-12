В ближайшие две ночи россияне смогут наблюдать пик метеорного потока Персеиды
На ночном небе можно будет увидеть до ста метеоров в час. Наблюдать явление лучше всего за городом, но и в Москве есть приемлемые точки, — отметил ранее в интервью «Эху» лектор Московского планетария Михаил Шевченко.
Метеорный поток Персеиды ежегодно появляется в августе со стороны созвездия Персея. Астрономическое явление образуется из остатков кометного хвоста. Сама комета Свифта-Туттля приближается к Земле раз в 135 лет.
Комментарии3
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testmeter 12 августа 2018 | 10:28
Россияне, при наблюдении метеорного потока Персеиды не перепивайтесь выше меры,а то поток Персеиды будет вас преследовать, не забывайте становиться на колени и молиться Путину, а также соблюдать другие меры безопасности во избежание повреждения духовных скреп.
cattt 12 августа 2018 | 10:30
во время прохождения метеорного порока, можно смотреть "дальнее телевидение", поскольку сигнал с частотой 150- 225 мегагерц, хорошо отражается от ионизированного следа сгоревшего метеорита.
curhatuy6 12 августа 2018 | 11:22
Хороший повод оторвать взгляд от земли:)))