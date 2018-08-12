Минобороны рассекретило целый ряд документов, посвященных истории ВВС в период Великой Отечественной войны
Среди архивных материалов – приказ Иосифа Сталина бомбить Берлин, написанный еще в августе 1941 года.
Приказы, поручения, наградные документы, учетные карточки и боевые листки – это неполный список типов архивных документов, рассекреченных Минобороны. Подборка приурочена к дню ВВС, который отмечается сегодня. Приказ Сталина бомбить Берлин в этой подборке занимает особое место. Согласно тексту документа, продиктованному уже спустя полтора месяца после начала войны с Германией, командир 81-й авиадивизии Водопьянов должен был совершить налет на столицу Третьего рейха в ночь с 9 на 10 августа 1941 года, или «в один из следующих дней в зависимости от погоды». В качестве запасной цели указан немецкий город Кенигсберг (нынешний Калининград).
Также в подборке Минобороны опубликованы документы о подвигах пилотов-штурмовиков, чьи имена ранее не придавались огласке. Многие из них стали кавалерами различных орденов и Героями Советского Союза. Кроме того, представлен фотоальбом с характеристиками живучести боевых самолетов времен войны: с их типичными поломками и боевыми повреждениями.
Российским ВВС сегодня исполняется 106 лет.
Комментарии13
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aleksandr39 12 августа 2018 | 10:11
А когда рассекретят документы про пирожные которые пекли в блокадном Ленинграде для семей партийных работников ?
serge_moro 12 августа 2018 | 10:16
aleksandr39: После ареста девчонки Павликовой в нормальном обществе вышло бы в Москве минимум миллион граждан, а по всей стране минимум 15 миллионов. И поверьте,ровно через несколько часов девчонку бы отпустили к ее заждавшейся, заплакaнной и любящей свое чадо маме.Но, как мы видим россияне полные пофигисты и для них судьба одной девочки полностью безразлична. Это мафиозное существо ,которое превратило Кремль в бандитскую малину и в рассадник убийц и воров , удовлетворен полностью действиями своих гестаповцев. Как же можно после этого думать,что страной правит человек. Нет, нормальный человек не способен на такие садисткие действия. Правит страной живое существо,которое редко встречается в природе. За последние 100 лет таких существ насчитали еще .двоих. Ими были Гитлер ,Сталин и сегодняшний гибрид чекиста-оборотня, бандита и вора.
P..S. ..Главный поп-миллиардер Гундяй-негодяй не проронил ни слова в защиту девочки Павликовой. И неудивительно, ведь РПЦ вот,как уже 20 лет срoслась с бандитами и является их рупором. Найдите еще на глобусе мира ,страну,,где религия на службе у воров и бандитов .Не ищите , потому что ее нет и только одна страна Россия была почетно удостоена этой исключительности,.благодаря утонченной стратегии избранного навеки бандита и вора всех времен и народов.
patrikk_1 12 августа 2018 | 10:19
Минобороны России ко Дню ВВС рассекретило архивные документы, среди которых личный приказ Сталина бомбить Берлин...
Передайте копии этих документов Коле Десятниченко из Нового Уренгоя, пусть он на коленях извинится перед бургомистром Берлина.
kryimzdick 12 августа 2018 | 10:25
patrikk_1: а вот американцы бомбили неправильно, а сталинские соколы - правильно.
cattt 12 августа 2018 | 10:51
Жаль, что там не указано, двоюродный брат моей бабушки . генерал Соколов, первый бомбил Берлин,
yralez 12 августа 2018 | 10:11
Путинских штурмовиков-чекистких выкормышей, награждают тоже скрытно.
Наверно за бомбежку Воронежа.
ac_dc 12 августа 2018 | 10:17
раскрываются имена некоторых штурмовиков, получивших звезды Героев Советского Союза.
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Что в них было секретного?
Во-вторых, если речь о бомбежках Берлина в 1941 году - то какие штурмовики?
olegleon 12 августа 2018 | 10:25
ac_dc: Эхо в своём стиле.
anemon 12 августа 2018 | 10:35
olegleon: Ты в этот стиль отлично вписываешься, портян.
gregor 12 августа 2018 | 10:33
Минобороны России ко Дню ВВС рассекретило архивные документы, среди которых личный приказ Сталина бомбить Берлин
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Ах .ах какие секретные документы ....просто аж ...уж .... и ух .
Сталин личный приказ бомбить Берлин . Засекреченный на почти 80 лет .
Было бы наивно думать ,что бомбить врага это засекречено .
Игры вертухаев .
mamiluk 12 августа 2018 | 10:34
Рассекретили.... Теперь, когда большинство ваты пишет на своих авто"Повторим!",
"На Берлин!"...значит-теперь можно...Всё будет встречено с восторгом....раньше стало быть стесснялись...боялись скомпрометировать...а теперь гордятся тем, что творили...Это в оправдание бомбёжек мирного населения Сирии и оккупации Украины...ну,ну...кителя у российских енералов уже почернели под манер "SS" и "SD" а шеврончики почти, как у штурмбанфюреров третьего рейха....молодцы...Осталось только уже на манер штурмовикам "Waffen-SS"-закатать по локоть рукава...и сгонять население бабушек и дедушек на общественные работы во имя кремлевского фюрера...под кричалки
"Russia- über alles!"
kompricikos 12 августа 2018 | 10:47
mamiluk: serge_moro: шойга уже грозит Германии
zibex 12 августа 2018 | 10:39
В ночь на 9 мая??
Так ведь капитуляция была подписана 8 мая!
Т.е. Сталин - военный преступник!