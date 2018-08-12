Минобороны рассекретило целый ряд документов, посвященных истории ВВС в период Великой Отечественной войны

Среди архивных материалов – приказ Иосифа Сталина бомбить Берлин, написанный еще в августе 1941 года.

Приказы, поручения, наградные документы, учетные карточки и боевые листки – это неполный список типов архивных документов, рассекреченных Минобороны. Подборка приурочена к дню ВВС, который отмечается сегодня. Приказ Сталина бомбить Берлин в этой подборке занимает особое место. Согласно тексту документа, продиктованному уже спустя полтора месяца после начала войны с Германией, командир 81-й авиадивизии Водопьянов должен был совершить налет на столицу Третьего рейха в ночь с 9 на 10 августа 1941 года, или «в один из следующих дней в зависимости от погоды». В качестве запасной цели указан немецкий город Кенигсберг (нынешний Калининград).

Также в подборке Минобороны опубликованы документы о подвигах пилотов-штурмовиков, чьи имена ранее не придавались огласке. Многие из них стали кавалерами различных орденов и Героями Советского Союза. Кроме того, представлен фотоальбом с характеристиками живучести боевых самолетов времен войны: с их типичными поломками и боевыми повреждениями.

Российским ВВС сегодня исполняется 106 лет.