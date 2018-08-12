Z Архив новостей новости
5 13 6 1744
10:01, 12 августа 2018

Минобороны рассекретило целый ряд документов, посвященных истории ВВС в период Великой Отечественной войны

Среди архивных материалов – приказ Иосифа Сталина бомбить Берлин, написанный еще в августе 1941 года.

Приказы, поручения, наградные документы, учетные карточки и боевые листки – это неполный список типов архивных документов, рассекреченных Минобороны. Подборка приурочена к дню ВВС, который отмечается сегодня. Приказ Сталина бомбить Берлин в этой подборке занимает особое место. Согласно тексту документа, продиктованному уже спустя полтора месяца после начала войны с Германией, командир 81-й авиадивизии Водопьянов должен был совершить налет на столицу Третьего рейха в ночь с 9 на 10 августа 1941 года, или «в один из следующих дней в зависимости от погоды». В качестве запасной цели указан немецкий город Кенигсберг (нынешний Калининград).

Также в подборке Минобороны опубликованы документы о подвигах пилотов-штурмовиков, чьи имена ранее не придавались огласке. Многие из них стали кавалерами различных орденов и Героями Советского Союза. Кроме того, представлен фотоальбом с характеристиками живучести боевых самолетов времен войны: с их типичными поломками и боевыми повреждениями.

Российским ВВС сегодня исполняется 106 лет.

Комментарии

13

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

aleksandr39 12 августа 2018 | 10:11

А когда рассекретят документы про пирожные которые пекли в блокадном Ленинграде для семей партийных работников ?

serge_moro 12 августа 2018 | 10:16

aleksandr39: После ареста девчонки Павликовой в нормальном обществе вышло бы в Москве минимум миллион граждан, а по всей стране минимум 15 миллионов. И поверьте,ровно через несколько часов девчонку бы отпустили к ее заждавшейся, заплакaнной и любящей свое чадо маме.Но, как мы видим россияне полные пофигисты и для них судьба одной девочки полностью безразлична. Это мафиозное существо ,которое превратило Кремль в бандитскую малину и в рассадник убийц и воров , удовлетворен полностью действиями своих гестаповцев. Как же можно после этого думать,что страной правит человек. Нет, нормальный человек не способен на такие садисткие действия. Правит страной живое существо,которое редко встречается в природе. За последние 100 лет таких существ насчитали еще .двоих. Ими были Гитлер ,Сталин и сегодняшний гибрид чекиста-оборотня, бандита и вора.
P..S. ..Главный поп-миллиардер Гундяй-негодяй не проронил ни слова в защиту девочки Павликовой. И неудивительно, ведь РПЦ вот,как уже 20 лет срoслась с бандитами и является их рупором. Найдите еще на глобусе мира ,страну,,где религия на службе у воров и бандитов .Не ищите , потому что ее нет и только одна страна Россия была почетно удостоена этой исключительности,.благодаря утонченной стратегии избранного навеки бандита и вора всех времен и народов.

patrikk_1 12 августа 2018 | 10:19

Минобороны России ко Дню ВВС рассекретило архивные документы, среди которых личный приказ Сталина бомбить Берлин...

Передайте копии этих документов Коле Десятниченко из Нового Уренгоя, пусть он на коленях извинится перед бургомистром Берлина.

kryimzdick 12 августа 2018 | 10:25

patrikk_1: а вот американцы бомбили неправильно, а сталинские соколы - правильно.

cattt 12 августа 2018 | 10:51

Жаль, что там не указано, двоюродный брат моей бабушки . генерал Соколов, первый бомбил Берлин,

yralez 12 августа 2018 | 10:11

Путинских штурмовиков-чекистких выкормышей, награждают тоже скрытно.

Наверно за бомбежку Воронежа.

ac_dc 12 августа 2018 | 10:17

раскрываются имена некоторых штурмовиков, получивших звезды Героев Советского Союза.
----------------------------------------
Что в них было секретного?
Во-вторых, если речь о бомбежках Берлина в 1941 году - то какие штурмовики?

olegleon 12 августа 2018 | 10:25

ac_dc: Эхо в своём стиле.

anemon 12 августа 2018 | 10:35

olegleon: Ты в этот стиль отлично вписываешься, портян.

(комментарий скрыт)

gregor 12 августа 2018 | 10:33

Минобороны России ко Дню ВВС рассекретило архивные документы, среди которых личный приказ Сталина бомбить Берлин
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ах .ах какие секретные документы ....просто аж ...уж .... и ух .
Сталин личный приказ бомбить Берлин . Засекреченный на почти 80 лет .
Было бы наивно думать ,что бомбить врага это засекречено .
Игры вертухаев .

mamiluk 12 августа 2018 | 10:34

Рассекретили.... Теперь, когда большинство ваты пишет на своих авто"Повторим!",
"На Берлин!"...значит-теперь можно...Всё будет встречено с восторгом....раньше стало быть стесснялись...боялись скомпрометировать...а теперь гордятся тем, что творили...Это в оправдание бомбёжек мирного населения Сирии и оккупации Украины...ну,ну...кителя у российских енералов уже почернели под манер "SS" и "SD" а шеврончики почти, как у штурмбанфюреров третьего рейха....молодцы...Осталось только уже на манер штурмовикам "Waffen-SS"-закатать по локоть рукава...и сгонять население бабушек и дедушек на общественные работы во имя кремлевского фюрера...под кричалки
"Russia- über alles!"

kompricikos 12 августа 2018 | 10:47

mamiluk: serge_moro: шойга уже грозит Германии

zibex 12 августа 2018 | 10:39

В ночь на 9 мая??
Так ведь капитуляция была подписана 8 мая!
Т.е. Сталин - военный преступник!

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 6 августа Поздравить…

5 552 6 8704 06.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы в Чечне знаем, что любая передышка даёт террористам возможность укрепить позиции Важно добить террористов в Идлибе, не дать им расползтись по стране. Это приблизит достижение мира в Сирии, возвращение беженцев и возрождение страны…

5 112 6 11439 05.08
Kсирия, общество, власть, мнения
Блоги

Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили. Два интервью «Эху» (2011 год) О событиях августа 2008-го
ЧИТАТЬ

5 132 6 12416 07.08
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Целостность России – главный барьер или главный приоритет? Кто в добром здравии и уме готов приветствовать разделение и похороны русского и других народов, проживающих в огромной и некогда великой стране?!..

5 112 6 19740 05.08
Kполитика, общество, рф, события
Блоги

Посольство России: Санкционная машина США набирает обороты Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало. На наши уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения…

5 352 6 35473 09.08
Kсша, рф, санкции, скрипаль, политика, события
Интервью Персонально ваш

Захар Прилепин гость: Захар Прилепин писатель

Им нужны ЧВК – нам нужны ЧВК, им нужны разведчики – нам нужны разведчики, они ведут себя некорректно – мы ведем себя некорректно. Это мир…

5 136 6 15719 09.08
#слушать 41:41 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Люся Штейн муниципальный депутат

Навальный играющий Как вообще поворачивается язык призывать к объединению «политических оппозиционных сил», последовательным разрушением которых в процессе игры в «Царя горы» он занимается на протяжении последних лет, эээ, десяти?..

5 119 6 13656 08.08
Kполитика, пенсии, навальный, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Белые националисты в преимущественно черном Вашингтоне. Столица США готовится к «белому маршу» Сторонники теории белого превосходства (белые супремасисты), ККК и неонацисты в количестве четырехсот человек соберутся на площади Лафайет перед Белым Домом на марш «Unite the Right»...

5 187 6 22206 11.08
Kполитика, вашингтон, акции, митинги, мнения
Блоги

+ Покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро Покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро В атаке участвовали несколько беспилотников со взрывчаткой…

5 68 6 29219 05.08
8читать ;смотреть
Kвидео, преступления, общество, венесуэла, события
Блоги

Дмитрий Медведев: Надеюсь, у НАТО достанет сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении 10 лет грузино-югоосетинскому конфликту. Интервью газете «Коммерсантъ»...

5 292 6 35923 07.08
Kвласть, общество, грузия, нато, события
Голосование
Считаете ли вы новые санкции США справедливыми?
5 63 6 7746 09.08
Блоги

+ Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны «На эту войну необходимо будет реагировать: экономическими методами, политическими методами, в случае необходимости и иными методами»…

5 348 6 43708 10.08
8читать ;смотреть
Kмедведев, экономика, сша, политика, санкции, видео, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Роман Романов: Я заново влюбляюсь в наш город Последние изменения в нашем городе, которые мне особенно приятно видеть, это преобразование парков, скверов, маленьких улиц в центре города, появление большого количества велосипедистов…

5 68 6 8522 10.08
Kмосква, мнения
Блоги

+ Акция протеста против правительства в Бухаресте Акция протеста против правительства в Бухаресте Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, есть пострадавшие. Президент страны осудил разгон протестующих..

5 166 6 20909 11.08
8читать ;смотреть
Kпротесты, фото, видео, общество, румыния, события
Голосование
Кто начал войну в 2008 году?
5 81 6 10407 08.08
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Екатерина Проничева: Москва стала очень дружелюбна к тем, кто в ней живет Москва – очень красивый город, он стал очень человечным. Я живу в центре, мне больше всего нравится то, что в выходной день можно собраться и пойти погулять…

5 88 6 11798 09.08
Kмосква, мнения

Популярное за неделю

Новости

В ситуацию с задержанным на Украине российским танкером «Механик Погодин» вмешалась омбудсмен Татьяна Москалькова Она обратилась к уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой выяснить все обстоятельства произошедшего и оказать помощь экипажу…

5 4 6 5054
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Отношения России и НАТО всё больше напоминают вечный конфликт клизмы и ануса. Недавно Медведев не без гордости сообщил, что вокруг России сжимается кольцо врагов. Поразительно, что во время этого заявления он не подмигнул…

5 155 6 147349 08.08
#слушать 49:31 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, власть, политика, передачи
Голосование
Произведения русской классики могут причинить вред здоровью и развитию детей?
5 77 6 14868 06.08
Блоги

Никита Куликов учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по цифровой экономике ГосДумы РФ

Пенсионная реформа: предпосылки Для того чтобы хоть как то  защитить людей пока еще не пенсионного возраста, но в силу определённых причин не востребованных в рамках новой экономики, в научной литературе рядом ученых был предложен термин «безусловный базовый доход», который несомненно является эволюцией пенсионной системы…

5 18 6 429813 09.08
Kпенсии, общество, история, события
Блоги

Егор Куроптев продюсер

+ Вахтанг Кикабидзе о войне с Россией: «Простить не могу». 10 лет спустя Вахтанг Кикабидзе о войне с Россией: «Простить не могу». 10 лет спустя Актер и певец о войне и дружбе, России, Грузии и Украине, воспоминаниях о событиях августа 2008 года…

5 310 6 185017 08.08
8читать ;смотреть
Kрф, грузия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7178915
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3608778

Сегодня в эфире