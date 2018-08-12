Во ФСИН опровергли сообщения о том, что Олег Сенцов покинул колонию

Украинский режиссер продолжает голодовку.

«Над нами, возможно, нехило посмеялись, увы», — написала ночью в «Фейсбуке» журналистка Виктория Ивлева. За два часа до этого она сообщила без ссылок на какие-либо источники, что Олег Сенцов вылетел поздно вечером самолетом из Салехарда и что возможно, он направляется в Киев. В комментариях к своим записям журналистка написала, что заплакала от радости, когда ей сообщили. Но около шести утра по московскому времени поступило опровержение от управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. Олег Сенцов по-прежнему находится в колонии города Лабытнанги.

Украинский режиссер и активист был задержан через два месяца после присоединения Крыма по обвинению в причастности в поджогам офисов «Русской общины Крыма» и «Единой России» и подготовке к взрывам у мемориала «Вечный огонь» и памятника Ленину. Сенцов был осужден на 20 лет. В тюрьме он держит голодовку 91-й день и требует освободить всех украинских политзаключенных. Себя в это число не включает. Недавно президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Путиным призвал разрешить ситуацию с Олегом Сенцовым как можно быстрее.

Во ФСИН утверждают, что угрозы жизни Олегу Сенцову нет, но его сестра недавно сообщила, что он в катастрофическом состоянии.