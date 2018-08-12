Во ФСИН опровергли сообщения о том, что Олег Сенцов покинул колонию
Украинский режиссер продолжает голодовку.
«Над нами, возможно, нехило посмеялись, увы», — написала ночью в «Фейсбуке» журналистка Виктория Ивлева. За два часа до этого она сообщила без ссылок на какие-либо источники, что Олег Сенцов вылетел поздно вечером самолетом из Салехарда и что возможно, он направляется в Киев. В комментариях к своим записям журналистка написала, что заплакала от радости, когда ей сообщили. Но около шести утра по московскому времени поступило опровержение от управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. Олег Сенцов по-прежнему находится в колонии города Лабытнанги.
Украинский режиссер и активист был задержан через два месяца после присоединения Крыма по обвинению в причастности в поджогам офисов «Русской общины Крыма» и «Единой России» и подготовке к взрывам у мемориала «Вечный огонь» и памятника Ленину. Сенцов был осужден на 20 лет. В тюрьме он держит голодовку 91-й день и требует освободить всех украинских политзаключенных. Себя в это число не включает. Недавно президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Путиным призвал разрешить ситуацию с Олегом Сенцовым как можно быстрее.
Во ФСИН утверждают, что угрозы жизни Олегу Сенцову нет, но его сестра недавно сообщила, что он в катастрофическом состоянии.
Комментарии7
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gvs 12 августа 2018 | 10:05
Типа, за время голодовки набрался сил и подался в бега? ))))
patrikk_1 12 августа 2018 | 10:13
«Над нами, возможно, нехило посмеялись, увы», — написала ночью в «Фейсбуке» журналистка Виктория Ивлева...
Нехилые шуточки у этой паразитки Вики Ивлевой, интересно завтра она что придумает, что гнида Сенцов прекратил голодовку или что он помер от изжоги?
olegleon 12 августа 2018 | 10:18
"За два часа до этого она сообщила без ссылок на какие-либо источники, что Олег Сенцов вылетел поздно вечером самолетом из Салехарда"
вот что значит хорошо провести вечер субботы. сама "улетела" и других с собой в полёт взяла
poluputing 12 августа 2018 | 10:51
olegleon: patrikk_1: gvs: - сборище козлорожих говномётов соображает на троих. Премию как делить будете?
blinorozhiy_chmo 12 августа 2018 | 11:15
Террорист "Режиссер" - классический бандит-бандеровец.
Такие мрази - исторически отважно сражались с мирным населением, жестоко убивая безоружных женщин, детей и стариков.
Жиреть ему от голода - еще 20 лет!
antimalin 12 августа 2018 | 10:48
Украинский режиссер продолжает голодовку.
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Во-первых, это никакой не режиссер.
Он снял всего один фильм, да и тот на любительском уровне.
Во-вторых, он - террорист.
В-третьих, он не голодает.
Вернее, "голодает", как и Надя Савченко в свое время.
poluputing 12 августа 2018 | 11:01
antimalin: gvs: patrikk_1: olegleon: - великолепная четвёрка, не пора ли вам слиться в экстазе вполне очно, забыть хоть на миг о Сенцове, ударившись в незатейливую оргию