В британском Манчестере минувшей ночью произошла стрельба

Пострадали не менее десяти человек.

Стрельбу открыли в районе Мосс Сайд в южной части города, где за несколько часов до этого прошел «Карибский карнавал». Полиция прибыла на место происшествия полтретьего ночи. Десять человек были госпитализированы с ранениями разной тяжести, большинство травм, полученных пострадавшими, не опасны для жизни, со ссылкой на представителя полиции сообщает телеканал SkyNews. О погибших информации нет. Вскоре после инцидента в твиттер-акаунте британского сайта о музыке UK RAP появилась видеозапись того, что происходило сразу после стрельбы. На темных кадрах видно толпу людей, слышны панические выкрики и реплики сотрудников полиции.

Пока неизвестно, кто открыл стрельбу и что послужило причиной. В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться правоохранительным органам.

В район происшествия стянуты усиленные наряды полиции. Они опрашивают свидетелей инцидента и приступили к осмотру записей камер видеонаблюдения.