В британском Манчестере минувшей ночью произошла стрельба
Пострадали не менее десяти человек.
Стрельбу открыли в районе Мосс Сайд в южной части города, где за несколько часов до этого прошел «Карибский карнавал». Полиция прибыла на место происшествия полтретьего ночи. Десять человек были госпитализированы с ранениями разной тяжести, большинство травм, полученных пострадавшими, не опасны для жизни, со ссылкой на представителя полиции сообщает телеканал SkyNews. О погибших информации нет. Вскоре после инцидента в твиттер-акаунте британского сайта о музыке UK RAP появилась видеозапись того, что происходило сразу после стрельбы. На темных кадрах видно толпу людей, слышны панические выкрики и реплики сотрудников полиции.
Пока неизвестно, кто открыл стрельбу и что послужило причиной. В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться правоохранительным органам.
В район происшествия стянуты усиленные наряды полиции. Они опрашивают свидетелей инцидента и приступили к осмотру записей камер видеонаблюдения.
Комментарии9
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nitsahon 12 августа 2018 | 10:08
похоже, что устроителями и участниками карибского карнавала были все сплошь российские агенты...прямо-такие горящие желанием дестабилизировать обстановку в соед.королевстве и очередной раз вывести из себя дубовую леди Терезу мэй..
patrikk_1 12 августа 2018 | 10:09
Десять человек были госпитализированы с ранениями разной тяжести, большинство травм, полученных пострадавшими, не опасны для жизни, со ссылкой на представителя полиции сообщает телеканал SkyNews. О погибших информации нет...
Десять человек ранены, никто не погиб, а ранения не опасные для жизни? Это что за стрелок такой, манчестерский Аркаша Наебабченко?
r88w556xl4 12 августа 2018 | 11:01
В британском Манчестере минувшей ночью произошла стрельба... Десять человек были госпитализированы с ранениями разной тяжести...
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Обычные хроники Либерального Рая. Люди до того богаты и счастливы, что регулярно постреливают друг в друга, режут ножичками и причиняют телесные увечья и смерть разными другими способами - это у них так радость и счастье проявляются.
olegleon 12 августа 2018 | 10:21
хайли лайкли, - сказала премьер-министр Британии Тереза Мэй,- в этом виновата, как обычно, Россия
zibex 12 августа 2018 | 10:23
На хрена нам Манчестер?? Ночью в половине городов мира происходит стрельба.
Давайте про Россию наконец - про курс рубля, про пенсии, про вконтакте...
patrikk_1 12 августа 2018 | 10:30
zibex:
Антон Геращенко за манчестерские комментарии не заплатит, только за курс рубля, за пенсии и за ВКонтатке?
olegleon 12 августа 2018 | 10:31
zibex: точно. нельзя негативную информацию про Британию подавать.
detul 12 августа 2018 | 10:31
zibex: Так зайдите в другие новости на этом же сайте. Там и про курс и про пенсии и про контакты ....
detul 12 августа 2018 | 10:47
Российские хакеры через интернет распылили в Манчестере Новичок ... Однозначно.Хайли лайкли. Что тут расследовать, когда и так все понятно.