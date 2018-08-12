Минобороны России ко Дню ВВС рассекретило архивные документы, среди которых личный приказ Сталина бомбить Берлин

Это документ, составленный в ночь на 9 августа 1941 года. В подборке также есть материалы, ранее скрытые под грифом «Секретно». В них, в частности, раскрываются имена некоторых штурмовиков, получивших звезды Героев Советского Союза.

Кроме того, опубликованы архивные документы, которые содержат характеристики военных самолетов того времени с фотоиллюстрациями боевых повреждений.