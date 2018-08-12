Минобороны России ко Дню ВВС рассекретило архивные документы, среди которых личный приказ Сталина бомбить Берлин
Это документ, составленный в ночь на 9 августа 1941 года. В подборке также есть материалы, ранее скрытые под грифом «Секретно». В них, в частности, раскрываются имена некоторых штурмовиков, получивших звезды Героев Советского Союза.
Кроме того, опубликованы архивные документы, которые содержат характеристики военных самолетов того времени с фотоиллюстрациями боевых повреждений.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sensei54 12 августа 2018 | 09:40
Какой ещё секрет? В десятках мемуаров об этих августовских налётах этот приказ цитируется.
В СССР был не секретный, а в РФ его засекретили, что ли?
neburzhui2 12 августа 2018 | 09:46
Эховцам интереснее про бомбёжку Воронежа.
piterjanis 12 августа 2018 | 09:41
И что?
vinsentvangog2 12 августа 2018 | 09:44
Да ... рассекретили приказ сталина бомбить Берлин - ОГРОМНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ , такими темпами МЫ узнаем что нибудь действительно заслуживающее внимание и представляющее большой интерес ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ НЕ СКОРО , а вернее всего НИКОГДА ...