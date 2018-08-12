Шойгу посоветовал своей немецкой коллеге вспомнить историю, прежде чем действовать в отношении России с позиции силы
Глава Минобороны Сергей Шойгу посоветовал своей немецкой коллеге вспомнить историю, прежде чем действовать в отношении России с позиции силы. По мнению российского министра, «после всего, что Германия сделала в нашей стране, Берлину не стоило делать подобных заявлений еще лет двести».
«Спросите у дедушек, каково это – разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать», — добавил Шойгу, комментируя слова министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее говорила о необходимости переговоров с Россией с позиции силы.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
fikus74 12 августа 2018 | 09:37
Да просто трупами немцев завалили. Вот поэтому и победили
m_doc 12 августа 2018 | 09:42
fikus74: Их же трупами и завалили. Три четверти фрицевских потерь в живой силе пришлось на Восточный фронт.
skuulll 12 августа 2018 | 09:37
Молодец ,Кожугетыч, а то всякие тупые лесбиянки будут что-то вякать в сторону России...
vlad5522 12 августа 2018 | 09:48
skuulll: Про лошадок у Шойгу спросите.
serg05 12 августа 2018 | 09:38
Шойгу другой силы, кроме военной, не признает и не в состоянии подумать, что можно действовать с помощью экономической силы.
arye_11 12 августа 2018 | 09:38
Ага-ага...
Великий стратех Шойгу, ни дня не служивший в армии ни в солдатском. ни в офицерском статусе, зато с ног до головы обвешавший себя звездами и блестящими цацками, поведет Красну Армию в последний и решительный бой.
Еще один "красный маршал победы" нарисовался.
Нихрена этих тупых пустобрехов лето 41-го не научило.
pravdatut 12 августа 2018 | 09:43
Москва все послевоенные годы расказывала, что виноват гитлер и нацисты. А, теперь уже Германия!
student_ru_ru 12 августа 2018 | 09:43
Пока вы самовлюблённо созерцали самих себя, потомков победителей, но всего лишь потомков, а не самих победителей, вся сила России давно пропала. Маразматики вы старые.
zor 12 августа 2018 | 09:44
Они становятся идиотами придя во власть,или условие прихода во влать это быть идиотом?
Шойгу хочет повторить?
У Шойгу на ровном месте большая хотелка выросла?
putin_itogy 12 августа 2018 | 09:48
"Спросите вы у тишины"..(с)
Спросил.
Ответили:
В 2-й мировой войне,
Германия потеряла 7 миллионов человек.
СССР потерял 42 миллиона человек.
sensei54 12 августа 2018 | 09:50
Чойбалсан, оказывается, ещё и неграмотный.
СССР в одиночку Германию не одолел бы. Ну никак.
Воюют чем? Техникой. Где она производится? На заводах.
Кто уничтожил практически всю военную промышленность Германии?
Союзники.
Куда с конца 43-го вдруг исчезла почти вся немецкая истребительная авиация с Восточного фронта?
В ПВО Германии, от "крепостей" отбиваться.
apels 12 августа 2018 | 09:50
Тувинец хам и тупица.