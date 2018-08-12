Глава Минобороны Сергей Шойгу посоветовал своей немецкой коллеге вспомнить историю, прежде чем действовать в отношении России с позиции силы. По мнению российского министра, «после всего, что Германия сделала в нашей стране, Берлину не стоило делать подобных заявлений еще лет двести».

«Спросите у дедушек, каково это – разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать», — добавил Шойгу, комментируя слова министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее говорила о необходимости переговоров с Россией с позиции силы.