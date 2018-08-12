Федеральная служба исполнения наказаний опровергла информацию о том, что Олег Сенцов покинул Салехард на самолете
Федеральная служба исполнения наказаний опровергла информацию о том, что Олег Сенцов покинул Салехард на самолете. В пресс-службе Управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сказали, что украинский режиссер не покидал исправительную колонию.
Ранее о том, что, вероятно он вылетел в Киев, со ссылкой на источник сообщила в фэйсбуке журналистка Виктория Ивлева. Однако впоследствии она не смогла подтвердить эту информацию.
Комментарии4
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patrikk_1 12 августа 2018 | 09:37
Федеральная служба исполнения наказаний опровергла информацию о том, что Олег Сенцов покинул Салехард на самолете...
Сенцов улетел в Майами, к старушке Данко1.
moisha_sekilman 12 августа 2018 | 09:42
patrikk_1: ....улетел к старушке Данко1: - будут отлизывать друг у дружке гениталии. У Олежки ввиду продолжительной голодовки нестоячка, поэтому старушка Данко1 накачала силиконом губки, чтобы Олежка получил приход.
parasuk_ 12 августа 2018 | 09:38
Наврала ивлева. Ну бывает :)
posta2006 12 августа 2018 | 09:49
Как хочется верить!