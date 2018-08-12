Федеральная служба исполнения наказаний опровергла информацию о том, что Олег Сенцов покинул Салехард на самолете. В пресс-службе Управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сказали, что украинский режиссер не покидал исправительную колонию.

Ранее о том, что, вероятно он вылетел в Киев, со ссылкой на источник сообщила в фэйсбуке журналистка Виктория Ивлева. Однако впоследствии она не смогла подтвердить эту информацию.