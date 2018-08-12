В Новосибирске водитель Мерседеса протаранил торговые киоски, в результате чего один человек погиб и трое пострадали
В Новосибирске водитель Мерседеса протаранил торговые киоски, в результате чего один человек погиб и трое пострадали. По данным регионального управления МВД, в больницу доставлен, в том числе, водитель. Сведений о погибшем полиция не приводит.
По данным местных СМИ, это был покупатель. Выясняются обстоятельства аварии, передает «Интерфакс».
Комментарии3
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aleksandr39 12 августа 2018 | 09:39
Этот покупатель типичный член ОПГ " днр -лугандон " ,как обычно спешил купить в торговой палатке "Град " или "Бук " на деньги которые ему достались после продажи его квартиры .
patrikk_1 12 августа 2018 | 09:45
В Новосибирске водитель Мерседеса протаранил торговые киоски, в результате чего один человек погиб и трое пострадали...
Новосибирск вроде бы крутой город миллионник, а у них ещё торговые киоски есть. У нас лет десять-пятнадцать как все киоски запретили, кроме газетных.
rusof_ob 12 августа 2018 | 09:48
Расия и бардак - слова синонимы, как можно было на пути мерседеса поставить торговые палатки?!