В Новосибирске водитель Мерседеса протаранил торговые киоски, в результате чего один человек погиб и трое пострадали. По данным регионального управления МВД, в больницу доставлен, в том числе, водитель. Сведений о погибшем полиция не приводит.

По данным местных СМИ, это был покупатель. Выясняются обстоятельства аварии, передает «Интерфакс».