Не менее десяти человек пострадали в результате стрельбы в Манчестере

Об этом сообщает телеканал Скай Ньюс. В район происшествия стянуты усиленные наряды полиции. Обстоятельства стрельбы пока неизвестны.

В полиции отмечают, что в субботу в городе проходил Карибский карнавал, но к моменту происшествия он уже закончился.