Не менее десяти человек пострадали в результате стрельбы в Манчестере
Об этом сообщает телеканал Скай Ньюс. В район происшествия стянуты усиленные наряды полиции. Обстоятельства стрельбы пока неизвестны.
В полиции отмечают, что в субботу в городе проходил Карибский карнавал, но к моменту происшествия он уже закончился.
Комментарии3
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patrikk_1 12 августа 2018 | 09:34
В полиции отмечают, что в субботу в городе проходил Карибский карнавал, но к моменту происшествия он уже закончился...
Русские хакеры стравили карибских каранавальщиков.
prorab1 12 августа 2018 | 09:48
patrikk_1: Это лично Путин устроил стрельбу !
moisha_sekilman 12 августа 2018 | 09:48
Воф Пу заслал боевую диверсионную группу "Новичок" в самое сердце футбольной столицы Великобритании и провёл там диверсионный акт. Отсюда следует, что необходимо созвать совет мира и Европы для осуждения действий кровавого Воф Пу и ввести дополнительные санкции на его царство-государство, чтобы его вельможи взвыли от принятых мер!