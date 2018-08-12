Россию подозревают в причастности к организации прошлогодних протестов ультраправых в американском Шарлотсвилле
Об этом сообщил CNN депутат от республиканской партии Том Гаррет со ссылкой на директора ФБР Кристофера Рэя. По утверждению Гарретта, вмешательство России заключается в том, чтобы «настраивать американцев против американцев, подорвать доверие к западным демократиям».
В ходе прошлогодних ожесточенных столкновений праворадикалов и их противников погибла молодая женщина.
Тем временем накануне в Шарлотсвилле в преддверии годовщины беспорядков прошли студенческие выступления. Центр города был полностью оцеплен полицией. Это вызвало недовольство участников акции, которые выступают против расизма и за единение нации. Молодые люди подчеркивали, что их демонстрация носила исключительно мирный характер и скорее походила на собрание пацифистов.
Сами праворадикалы и их противники будут вспоминать прошлогодние события этим вечером в Вашингтоне.
В российском МИДе уже предупредили об этом туристов.
Предупреждение об акциях протеста с временем и местом их проведения появилось в Twitter-аккаунте ситуационно-кризисного центра МИД. Речь идет о марше крайне правых под названием «Unite the right 2», а также протестной акции антифашистов. Хотя они пройдут в разное время, в российском МИДе, судя по всему, полагают, что манифестации могут закончиться столкновениями активистов друг с другом.
В акции крайне правых примут участие около 400 человек, которые намерены протестовать против нарушения гражданских прав, допущенных год назад в время манифестации в Шарлоттсвилле. Одним из выступающих заявлен бывший лидер «Ку-Клукс-Клана» Дэвид Дюк.
Акция противников правых пройдет несколькими часами ранее. На странице мероприятия в Facebook приглашают поучаствовать в нем всех, кого белые супремасисты стремятся уничтожить: евреев, мусульман, геев, инвалидов и многих других. Акцией в социальной сети интересуется около 5 тысяч человек.
В связи с сегодняшними акциями в Вашингтоне полиция переведена на усиленный режим работы, а часть улиц собираются перекрыть.
Комментарии11
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tag188 12 августа 2018 | 09:08
Похоже Россиюшку ждет новая порция очень полезных санкций :))
neburzhui2 12 августа 2018 | 09:17
tag188:
Карина Орлова подозревает. :-))
neburzhui2 12 августа 2018 | 09:23
кого белые супремасисты стремятся уничтожить: евреев, мусульман, геев, инвалидов и многих других.
Так уж и уничтожить ? Может так же как евреи и геи свои права отстаивают ? :-))
natriichloridi 12 августа 2018 | 09:17
Кто бы не организовал, он все правильно сделал. Чем больше амеры убьют амеров, тем лучше.
poluputing 12 августа 2018 | 09:31
natriichloridi: а чё тогда делать с лишнехромосомными? Живьём закапывать целыми улусами?
natriichloridi 12 августа 2018 | 09:48
poluputing: приди, закопай. Не стесняйся, присоединяйся к 30_и миллионам дохлых европеоидов периода 41-45 годов :)))
a_111111 12 августа 2018 | 09:19
Нужен светлейший князь Александр Горчаков... И не только он:)
andy66 12 августа 2018 | 09:27
а кого еще подозревать?
maikl5301 12 августа 2018 | 09:29
Пиндосы окончательно рехнулись
art_ 12 августа 2018 | 09:29
санкции полезны - это уже всем известно
nigelliri56 12 августа 2018 | 09:37
...И вот пришел к власти в стране Мальчиш-Плохиш, ставший к этому времени обычны м взрослым жлобом, и стал ему известен тайный ход из его страны во все другие страны, по которому как у него в стране кликнут, так везде откликаются, как у него запоют, так у них подхватывают, что у него скажут, над тем у них задумаются...