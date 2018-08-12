Россию подозревают в причастности к организации прошлогодних протестов ультраправых в американском Шарлотсвилле

Об этом сообщил CNN депутат от республиканской партии Том Гаррет со ссылкой на директора ФБР Кристофера Рэя. По утверждению Гарретта, вмешательство России заключается в том, чтобы «настраивать американцев против американцев, подорвать доверие к западным демократиям».

В ходе прошлогодних ожесточенных столкновений праворадикалов и их противников погибла молодая женщина.

Тем временем накануне в Шарлотсвилле в преддверии годовщины беспорядков прошли студенческие выступления. Центр города был полностью оцеплен полицией. Это вызвало недовольство участников акции, которые выступают против расизма и за единение нации. Молодые люди подчеркивали, что их демонстрация носила исключительно мирный характер и скорее походила на собрание пацифистов.

Сами праворадикалы и их противники будут вспоминать прошлогодние события этим вечером в Вашингтоне.

В российском МИДе уже предупредили об этом туристов.

Предупреждение об акциях протеста с временем и местом их проведения появилось в Twitter-аккаунте ситуационно-кризисного центра МИД. Речь идет о марше крайне правых под названием «Unite the right 2», а также протестной акции антифашистов. Хотя они пройдут в разное время, в российском МИДе, судя по всему, полагают, что манифестации могут закончиться столкновениями активистов друг с другом.

В акции крайне правых примут участие около 400 человек, которые намерены протестовать против нарушения гражданских прав, допущенных год назад в время манифестации в Шарлоттсвилле. Одним из выступающих заявлен бывший лидер «Ку-Клукс-Клана» Дэвид Дюк.

Акция противников правых пройдет несколькими часами ранее. На странице мероприятия в Facebook приглашают поучаствовать в нем всех, кого белые супремасисты стремятся уничтожить: евреев, мусульман, геев, инвалидов и многих других. Акцией в социальной сети интересуется около 5 тысяч человек.

В связи с сегодняшними акциями в Вашингтоне полиция переведена на усиленный режим работы, а часть улиц собираются перекрыть.