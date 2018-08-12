На встрече глав прикаспийских государств сегодня ожидается подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря

Саммит пройдет в казахстанском городе Актау.

Россию на Пятом каспийском саммите будет представлять президент Владимир Путин. Вместе с главами Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана предстоит рассмотреть ключевые аспекты сотрудничества на Каспии и то, как идет выполнение прежних договоренностей «каспийской пятерки». Основным событием встречи Нурсултана Назарбаева, Ильхама Алиева, Хасана Рухани, Владимира Путина и Гурбангулы Бердымухамедова станет подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Коммюнике уже согласовано на уровне глав дипломатических ведомств. Это финальный этап работы, которая велась более 20 лет. Президент Казахстана уже заявил, что принятие Конвенции станет историческим решением. Каспий — крупнейший на Земле замкнутый водоем. Не имея естественного выхода в Мировой океан, это море не подпадает под действие международных конвенций по морскому праву, что долгие годы оставляло без решения вопрос о том, как по справедливости разделить его недра.

В рамках саммита будет подписан и ряд пятисторонних межправительственных документов.