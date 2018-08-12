Россия вспоминает моряков, погибших на подлодке Курск

Траурные мероприятия пройдут сразу в нескольких городах.

В Петербурге траурные мероприятия пройдут на Серафимовском кладбище, а в Никольском морском соборе будет отслужена панихида.

Атомный подводный крейсер «Курск» затонул в Баренцевом море ровно 18 лет назад. Погибли все 118 человек, которые находились на борту. Эту трагедию называют одной из самых тяжёлых за всю историю морского флота России. Тогда «Курск» принимал участие в военных учениях. Акустики зафиксировали сильный хлопок и после этого подлодка не вышла на связь. Только на следующий день её обнаружили на дне.

Через некоторое время начальник пресс-службы ВМФ России Игорь Дыгало сказал, что военные наладили связь с экипажем, а затем, что запасов воздуха хватит на десяток дней. Потом это назвали неправдой.

О гибели всех людей на борту стало известно после того, как к лодке подобрались норвежские водолазы и увидели, что отсеки заполнены водой — это случилось только через полторы недели после трагедии. С разницей в несколько дней с решением Владимира Путина прервать отпуск, который он проводил несмотря ни на что в Сочи.

Официальной версией гибели подлодки «Курск» называют халатность и ошибку экипажа. Ответственность за трагедию никто не понёс.