Россия вспоминает моряков, погибших на подлодке Курск
Траурные мероприятия пройдут сразу в нескольких городах.
В Петербурге траурные мероприятия пройдут на Серафимовском кладбище, а в Никольском морском соборе будет отслужена панихида.
Атомный подводный крейсер «Курск» затонул в Баренцевом море ровно 18 лет назад. Погибли все 118 человек, которые находились на борту. Эту трагедию называют одной из самых тяжёлых за всю историю морского флота России. Тогда «Курск» принимал участие в военных учениях. Акустики зафиксировали сильный хлопок и после этого подлодка не вышла на связь. Только на следующий день её обнаружили на дне.
Через некоторое время начальник пресс-службы ВМФ России Игорь Дыгало сказал, что военные наладили связь с экипажем, а затем, что запасов воздуха хватит на десяток дней. Потом это назвали неправдой.
О гибели всех людей на борту стало известно после того, как к лодке подобрались норвежские водолазы и увидели, что отсеки заполнены водой — это случилось только через полторы недели после трагедии. С разницей в несколько дней с решением Владимира Путина прервать отпуск, который он проводил несмотря ни на что в Сочи.
Официальной версией гибели подлодки «Курск» называют халатность и ошибку экипажа. Ответственность за трагедию никто не понёс.
Комментарии11
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grablu_rossiu 12 августа 2018 | 09:06
А помните, как главпетух РФ назвал жен погибших подводников 10-ти долларовыми шлюхами?
vezdehod 12 августа 2018 | 09:10
Восемнадцать лет "крылатой фразе" от ВВП - "она УТОНУЛА!"
ss2020 12 августа 2018 | 09:07
у лилипутов белый снег ложится чуть слышно...!)
irinakingsize1 12 августа 2018 | 09:09
\\Ответственность за трагедию никто не понёс.\\
Пока не понес
uhovostro 12 августа 2018 | 09:10
Особенно вспоминает Нацлидер - переживает, скорбит, временами даже плачет...
avk7874 12 августа 2018 | 09:11
Вечная память ребятам.
rusof_ob 12 августа 2018 | 09:16
С разницей в несколько дней с решением Владимира Путина прервать отпуск, который он проводил несмотря ни на что в Сочи.
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Они своих никогда не бросают.
hangman19 12 августа 2018 | 09:18
Да, этот деятель с тех пор и вытирает свои 15 сантиметровые каблуки об страну.
sensei54 12 августа 2018 | 09:21
О гибели всех людей на борту стало известно после того, как к лодке подобрались норвежские водолазы
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Не через полторы недели, а менее, чем через сутки, когда к месту гибели подошла атомная пл спецназначения АС-15.
В последующие два дня она несколько раз появлялась в репортажах ТВ, после чего эти кадры были вырезаны.
putin_itogy 12 августа 2018 | 09:31
Покайся, плюгавая чекистская сволочь!
Легче ведь будет.
Помню, эту заострённую крысиную мордочку, молоденького гунявого оперативника кгб, тогда ему было что-то 48 лет. Эта пугливая но хищная сущность, только впервые осознавала на какую вершину власти она взобралась.
Крысёнышу не верилось, что это не во сне..
pravdatut 12 августа 2018 | 09:37
Ложь, ложь, ложь. Когда узнаем правду?