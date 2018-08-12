Десять человек госпитализированы после стрельбы в британском Манчестере. Ранения легкие и тяжелые, сообщила местная полиция.

Офицеры находятся на месте, пытаясь определить, где именно произошла стрельба и кто принимал в ней участие. Инцидент произошел в районе Мосс Сайд в южной части города.

На месте происшествия проходят обыски, полиция опрашивает свидетелей и просматривает записи с камер видеонаблюдения.

Начальник отдела сыскной полиции Дебби Дули сообщила, что за несколько часов до стрельбы в районе проходил карибский карнавал, поэтому на улицах до сих пор остается большое количество людей.