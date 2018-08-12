Десять человек госпитализированы после стрельбы в британском Манчестере
Десять человек госпитализированы после стрельбы в британском Манчестере. Ранения легкие и тяжелые, сообщила местная полиция.
Офицеры находятся на месте, пытаясь определить, где именно произошла стрельба и кто принимал в ней участие. Инцидент произошел в районе Мосс Сайд в южной части города.
На месте происшествия проходят обыски, полиция опрашивает свидетелей и просматривает записи с камер видеонаблюдения.
Начальник отдела сыскной полиции Дебби Дули сообщила, что за несколько часов до стрельбы в районе проходил карибский карнавал, поэтому на улицах до сих пор остается большое количество людей.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
patrikk_1 12 августа 2018 | 09:13
Офицеры находятся на месте, пытаясь определить, где именно произошла стрельба и кто принимал в ней участие...
Мишку Ходорковского допросили, а Гарри Каспарова?
banyi3 12 августа 2018 | 09:23
patrikk_1: С большой долей вероятности можно утверждать, что за этим стоит РФ)
neburzhui2 12 августа 2018 | 09:27
за несколько часов до стрельбы в районе проходил карибский карнавал, поэтому на улицах до сих пор остается большое количество людей.
Карибский кризис. Понаехали...
:-)))))))))))))0
liberastanakol 12 августа 2018 | 09:22
Путен сначала травил навичком теперь начал стрелять. Даже к бабке данке не ходи.....
natriichloridi 12 августа 2018 | 09:30
Дело Скрипалей получило новый поворот?
maxnail 12 августа 2018 | 09:34
Собрать мусор со всего света и вылить этот ушат грязи благодарному читателю - это по-нашему... Называется:" не видеть бревна в своем глазу...". Мне совершенно плевать, что происходит у них, мне важно то, что происходит у нас... Если собрать весь негатив в пределах нашей страны, мы затмим всех в разы. Уверен, когда сменится власть в нашей стране, то и в мире станет гораздо спокойней.
natriichloridi 12 августа 2018 | 09:43
maxnail: спокойно станет тогда, когда ты наконец вынесешь мусорное ведро, постираешь нательное белье и вымоешь у себя дома полы. Тебя вши и мухи беспокоят, вот и чешется во всех местах.