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08:30, 12 августа 2018

Армения готова к переговорам с Азербайджаном по карабахской проблеме

Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. В то же время он отметил, что «в данной политической ситуации для переговоров нужен определенный подготовительный этап, определенные предпосылки».

В апреле прошлого года, незадолго до своей отставки предшественник Пашиняна, Серж Саргсян, говорил, что покинет пост только тогда, когда решит карабахскую проблему. Однако под нажимом общественности ему пришлось уйти.

Комментарии

14

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midnightblues 12 августа 2018 | 08:43

Ээээ...
Да вы что??
Не знаете чтоли,что это не понравится московским стравливателям??

vezdehod 12 августа 2018 | 09:16

Апполитично рассуждают...А России оно нужно?

m_doc 12 августа 2018 | 09:25

midnightblues: Хороша, видать, белена в Черногории. Плющит не по-децки. Правда, ты и прежде умищем не блистал.

vsehporvem 12 августа 2018 | 08:44

Сдаст Карабах что ли?

yralez 12 августа 2018 | 08:46

Без Кремля ?
Это вам даром не пройдет.

vsehporvem 12 августа 2018 | 08:52

yralez: Без Кремля Алиев с Эрдоганом быстро этого придурка в клочья порвут!

midnightblues 12 августа 2018 | 08:58

vsehporvem: Это из быдлометодички?? И что не порвали до сих пор??
Вроде это территория Азебайджана у Армении,а не наоборот

vsehporvem 12 августа 2018 | 09:00

midnightblues: Так я и говорю - пусть отдаст Азербайджану Карабах...

(комментарий скрыт)

kochar 12 августа 2018 | 08:51

Поменялось целое поколение ,а нарыв остался.
Будем надеяться (хотя не верю),что вопрос сдвинется с мёртвой точки.
Есть только одно верное решение:
Посадить за стол переговоров тех армян и азербайджанцев,которые родились начиная с 1991 года и никого более!
И на следующий день будет мир.
Проще только вода в унитазе.

vsehporvem 12 августа 2018 | 08:57

kochar: Ни в Армении ни в Азербайджане никто не позволит щенкам решать судьбу страны!

midnightblues 12 августа 2018 | 09:00

kochar: А сперва выкинуть оттуда кое-кого из северной территории

m_doc 12 августа 2018 | 09:19

midnightblues: А миллионы армян с азербайджанцами с сев. территории не выкинуть? Мож, приютишь, ариев хренов?

opiatnovyi63 12 августа 2018 | 08:51

Пока в Азербайджане правит аналог НашемуВсё , проблема Карабаха вряд ли будет решена..

m_doc 12 августа 2018 | 09:21

opiatnovyi63: Алиев или его папаша проблему Карабаха создали?!?! Ты б завязывал с мухоморами-то.

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