Армения готова к переговорам с Азербайджаном по карабахской проблеме

Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. В то же время он отметил, что «в данной политической ситуации для переговоров нужен определенный подготовительный этап, определенные предпосылки».

В апреле прошлого года, незадолго до своей отставки предшественник Пашиняна, Серж Саргсян, говорил, что покинет пост только тогда, когда решит карабахскую проблему. Однако под нажимом общественности ему пришлось уйти.