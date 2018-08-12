Армения готова к переговорам с Азербайджаном по карабахской проблеме
Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. В то же время он отметил, что «в данной политической ситуации для переговоров нужен определенный подготовительный этап, определенные предпосылки».
В апреле прошлого года, незадолго до своей отставки предшественник Пашиняна, Серж Саргсян, говорил, что покинет пост только тогда, когда решит карабахскую проблему. Однако под нажимом общественности ему пришлось уйти.
Комментарии14
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midnightblues 12 августа 2018 | 08:43
Ээээ...
Да вы что??
Не знаете чтоли,что это не понравится московским стравливателям??
vezdehod 12 августа 2018 | 09:16
Апполитично рассуждают...А России оно нужно?
m_doc 12 августа 2018 | 09:25
midnightblues: Хороша, видать, белена в Черногории. Плющит не по-децки. Правда, ты и прежде умищем не блистал.
vsehporvem 12 августа 2018 | 08:44
Сдаст Карабах что ли?
yralez 12 августа 2018 | 08:46
Без Кремля ?
Это вам даром не пройдет.
vsehporvem 12 августа 2018 | 08:52
yralez: Без Кремля Алиев с Эрдоганом быстро этого придурка в клочья порвут!
midnightblues 12 августа 2018 | 08:58
vsehporvem: Это из быдлометодички?? И что не порвали до сих пор??
Вроде это территория Азебайджана у Армении,а не наоборот
vsehporvem 12 августа 2018 | 09:00
midnightblues: Так я и говорю - пусть отдаст Азербайджану Карабах...
kochar 12 августа 2018 | 08:51
Поменялось целое поколение ,а нарыв остался.
Будем надеяться (хотя не верю),что вопрос сдвинется с мёртвой точки.
Есть только одно верное решение:
Посадить за стол переговоров тех армян и азербайджанцев,которые родились начиная с 1991 года и никого более!
И на следующий день будет мир.
Проще только вода в унитазе.
vsehporvem 12 августа 2018 | 08:57
kochar: Ни в Армении ни в Азербайджане никто не позволит щенкам решать судьбу страны!
midnightblues 12 августа 2018 | 09:00
kochar: А сперва выкинуть оттуда кое-кого из северной территории
m_doc 12 августа 2018 | 09:19
midnightblues: А миллионы армян с азербайджанцами с сев. территории не выкинуть? Мож, приютишь, ариев хренов?
opiatnovyi63 12 августа 2018 | 08:51
Пока в Азербайджане правит аналог НашемуВсё , проблема Карабаха вряд ли будет решена..
m_doc 12 августа 2018 | 09:21
opiatnovyi63: Алиев или его папаша проблему Карабаха создали?!?! Ты б завязывал с мухоморами-то.