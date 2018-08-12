540 семей в Барнауле так и не дождутся социальной помощи на покупку жилья
Из очереди удалили тех, кто достиг 35-лет и, таким образом, больше не отвечает критериям программы, сообщил местному изданию «Наши Новости» представитель общественной организации «Гражданский патруль» Игорь Берг. По его словам, большинство супругов, ставших за последние годы родителями, в том числе и многодетными, годами ожидали жилищных сертификатов, по которым из бюджета им должны возместить от 30 до 45% стоимости новой квартиры. Те, кому грозит исключение из программы, объединились в инициативную группу и написали открытое письмо врио губернатора Алтайского края Виктору Томенко.
Люди требуют увеличить финансирование программы и привлечь федеральные средства. В горадминистрации сообщили, что денег на это в нынешнем году нет.
Комментарии20
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rampa 12 августа 2018 | 08:42
красота. Еще немного подождать, всех из очереди "по-возрасту" выкинуть и не надо денег никаких тратить )))
neburzhui2 12 августа 2018 | 09:34
Капитализм всех ВЫКИНЕТ. И оглядываться теперь на СССР не надо.
ЗАРАБАТЫВАЙТЕ ! БИЗНЕСОМ ЗАНИМАЙТЕСЬ !
neburzhui2 12 августа 2018 | 09:37
Или вот ещё на Запад можно схилять. Там ну ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ пособия по безработице...
nehoroshiy 12 августа 2018 | 09:37
rampa: То, что в одних государственных системах называется закон, в других -дискриминация .Разные оценки человеческой жизни.
krestianin_067rus Михаил Никитин 12 августа 2018 | 08:46
Они там все экстремисты-репоставщики :(((
mumaras 12 августа 2018 | 08:47
Ничего страшного. Телевизор же пока не отключают! Пусть слушают об уровнях жизни, задачах государства, заботой о людях...
kentukky 12 августа 2018 | 08:48
Вот они - НЕСБЫТОЧНЫЕ майские указы! Никита Исаев уже показал заброшенный и убогий Бийск...
cromwel 12 августа 2018 | 08:49
Вот так вот связываться с родным государством. А завтра из пенсии могут выкинуть. Стукнуло скажем 75, живешь многовато. Исключаем.
timwlad85 12 августа 2018 | 08:52
540 семей в Барнауле так и не дождутся социальной помощи на покупку жилья
Из очереди удалили тех, кто достиг 35-лет и, таким образом, больше не отвечает критериям программы, сообщил местному изданию «Наши Новости» представитель общественной организации «Гражданский патруль» Игорь Берг. По его словам, большинство супругов, ставших за последние годы родителями, в том числе и многодетными, годами ожидали жилищных сертификатов, по которым из бюджета им должны возместить от 30 до 45% стоимости новой квартиры. Те, кому грозит исключение из программы, объединились в инициативную группу и написали открытое письмо врио губернатора Алтайского края Виктору Томенко.
Люди требуют увеличить финансирование программы и привлечь федеральные средства. В горадминистрации сообщили, что денег на это в нынешнем году нет.
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Законы обратной силы не имеют.И потому не имеют право исключить из чего либо при достижении возраста при котором куда либо нет приёма.
Так что надобно внимательнее прочитать закон,где сказано нельзя принимать в эту программу после достижения возраста тридцати пяти лет.
Но в программе остаются те кто попал в программу так как когда вступали в эту программу им не было 35 лет.
Так что исключение из программы тех кто достиг сегодня тридцати пятилетнего возраста незаконно.
mumaras 12 августа 2018 | 09:03
timwlad85: Идите в суд...
kochar 12 августа 2018 | 08:53
Ну а потом из очереди удалят тех, кто достиг 30-лет.
Ну а потом думаю догадались как будет дальше со списком.
tag188 12 августа 2018 | 08:57
Какая им еще социальная помощь?
России еще Сирию восстанавливать, а они о социальном жилье в каком-то Барнауле...
vlabumur 12 августа 2018 | 08:57
Капитализм.
Главный закон «Каждый сам за себя»
kokeshi 12 августа 2018 | 09:04
vlabumur: при капитализме( а не паханском беспределе) у всех работающих есть нормальное жилье. Если вы о этом.
neburzhui2 12 августа 2018 | 09:41
kokeshi:
Так при капитализме, та же Америка, не смогли ипотеку доплатить и их выкинули на улицу. НЕ МЕЧТАЙТЕ.
nehoroshiy 12 августа 2018 | 09:12
vlabumur: Если государственный капитализм.
aleksandr39 12 августа 2018 | 09:04
А на помощь боевикам из ОПГ " днр -лугандон " деньги есть .
nehoroshiy 12 августа 2018 | 09:09
То-есть, для этого случая про увеличение продолжительности жизни тишина в Думе. 35 лет и точка...
curious69_ 12 августа 2018 | 09:11
Вот нахлебники.... Ведь им же телевизор рассказывал неоднократно , что средняя ЗП по стране 40 тысяч рублей. Просто можно сообразить , что у мужа 40 и у жены 40. На ПОЛТОРЫ ЗП жить семьёй ( 60) , а 20 платить за ипотеку. И не надо отягощать ГОСУДПРСТВО всяким НАГЛЫМ попрошайничеством. Это только депутатам госдуры при окладе в 400 можно раздавать служебное жильё.
ansata 12 августа 2018 | 09:25
"В горадминистрации сообщили, что денег на это в нынешнем году нет"
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И не будет.