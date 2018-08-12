540 семей в Барнауле так и не дождутся социальной помощи на покупку жилья

Из очереди удалили тех, кто достиг 35-лет и, таким образом, больше не отвечает критериям программы, сообщил местному изданию «Наши Новости» представитель общественной организации «Гражданский патруль» Игорь Берг. По его словам, большинство супругов, ставших за последние годы родителями, в том числе и многодетными, годами ожидали жилищных сертификатов, по которым из бюджета им должны возместить от 30 до 45% стоимости новой квартиры. Те, кому грозит исключение из программы, объединились в инициативную группу и написали открытое письмо врио губернатора Алтайского края Виктору Томенко.

Люди требуют увеличить финансирование программы и привлечь федеральные средства. В горадминистрации сообщили, что денег на это в нынешнем году нет.