NASA планирует сегодня запустить аппарат для исследования солнечной короны
Эта автоматическая станция уникальна, других подобных устройств не существует, — рассказывает телеканал Discovery в своем документальном фильме, посвященном этому аппарату.
Изначально запуск зонда планировался на 11 августа, но в NASA приняли решение его отложить.
Комментарии2
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tv_victim 12 августа 2018 | 08:27
«Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами. В большом мире изобретен дизель-мотор, написаны "Мертвые души", построена Волховская гидростанция, совершен перелет вокруг света. В маленьком мире изобретен кричащий пузырь "Уйди-уйди", написана песенка "Кирпичики" и построены брюки фасона "Полпред". В большом мире людьми двигает стремление облагодетельствовать человечество. Маленький мир далек от таких высоких материй. У его обитателей стремление одно - как-нибудь прожить, не испытывая чувства голода.»
«Золотой теленок» И. Ильф и Е. Петров.
vilingrad 12 августа 2018 | 08:29
А казаки планируют крестный ход против абортов. Какая страна, такие и казаки:)