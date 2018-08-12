Казаки проведут в Ярославле крестный ход против абортов
Власти уже сообщили, что из-за этого шествия в центре города будет затруднено движение.
Акция «Центрального казачьего войска» приурочена к очередной годовщине со дня рождения цесаревича Алексея. Помимо этого крестный ход будет посвящен всем убиенным и не рожденным детям, рассказал «Комсомольской правде» атаман Сергей Разов. Перед началом шествия в храме Дмитрия Солунского в Мукомольном переулке пройдет литургия. Как отмечает «МК», к обычной молитве за здравие казачества в этом году будет добавлено моление о сокращении числа абортов. Кроме того, казаки выступают за исключение абортов из системы обязательного медицинского страхования.
Литургия и крестный ход растянутся почти на весь день. В связи с этим движение в центре города будет ограничено: заторы могут возникнуть на 15 улицах, по которым пойдут казаки. В акции примут участие около 200 человек.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила о введении в некоторых регионах временного моратория на аборты, приуроченного к акции «Подари мне жизнь!». В Минздраве заявили, что подобных рекомендаций в регионы не отправляли.
Комментарии12
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kir_pich_101 12 августа 2018 | 08:06
Бездельники.
Пока лето и не начались дожди надо ловить каждый день.
Работать надо.
uhovostro 12 августа 2018 | 08:06
Казаки с нагайками абортами занимаются - цирк!..
vikwlad 12 августа 2018 | 08:25
uhovostro:
Казаки - жертвы абортов.
tv_victim 12 августа 2018 | 08:09
Россия. XXI век....
compare 12 августа 2018 | 08:11
да уж,этим ряженым поклонникам водяры,можно изгаляться над правом женщин! все равно,их когда-то,детородные причиндалы,уже не в состоянии производить ничего,кроме мочи.как говорили в совке: рожденный пить,...ть не может(почти Горкий)
buzukin1909 12 августа 2018 | 08:22
compare: Незахотевшим рожать - только накопительная пенсия - вот што сама накопила к семидесяти - то и растягивай до девяноста. Отцам-алиментщикам, спасителям страны от демографического упадка - двойная пенсия в сорок пять и пару молодых девок! А то с этими эмансипе и чайлдфри строем ходить будет некому :)
ss2020 12 августа 2018 | 08:16
А мохоуни будет...или главным образом будут танцы у казаков!???)))
xuato 12 августа 2018 | 08:21
Мракобесие.
hunterhead 12 августа 2018 | 08:22
"Казаки проведут в Ярославле крестный ход против абортов"
Их можно понять, ведь казаки - жертвы аборта...:-D
mumaras 12 августа 2018 | 08:25
"NASA планирует сегодня запустить аппарат для исследования солнечной короны"
"Казаки проведут в Ярославле крестный ход против абортов"
rash 12 августа 2018 | 08:25
Так их, так их этих баб, курица не птица ... , а ещё нагайками их.
yralez 12 августа 2018 | 08:32
Отрыжки феодализма.......а ведь их время опять настает.