"Казаки проведут в Ярославле крестный ход против абортов"

Власти уже сообщили, что из-за этого шествия в центре города будет затруднено движение.

Акция «Центрального казачьего войска» приурочена к очередной годовщине со дня рождения цесаревича Алексея. Помимо этого крестный ход будет посвящен всем убиенным и не рожденным детям, рассказал «Комсомольской правде» атаман Сергей Разов. Перед началом шествия в храме Дмитрия Солунского в Мукомольном переулке пройдет литургия. Как отмечает «МК», к обычной молитве за здравие казачества в этом году будет добавлено моление о сокращении числа абортов. Кроме того, казаки выступают за исключение абортов из системы обязательного медицинского страхования.

Литургия и крестный ход растянутся почти на весь день. В связи с этим движение в центре города будет ограничено: заторы могут возникнуть на 15 улицах, по которым пойдут казаки. В акции примут участие около 200 человек.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила о введении в некоторых регионах временного моратория на аборты, приуроченного к акции «Подари мне жизнь!». В Минздраве заявили, что подобных рекомендаций в регионы не отправляли.