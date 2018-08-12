В ряде российских городов сегодня пройдут новые акции против пенсионной реформы
Наиболее крупным обещает стать митинг в Самаре.
Акция в городе на средней Волге согласована с властями. Ее организатором выступает движение «Гражданская инициатива». Но к митингующим присоединяются и другие политические силы. Ведущим выступит депутат Самарской Губернской Думы от КПРФ Михаил Матвеев. Сначала митинг хотели провести в субботу – в один день с жителями Волгограда и Владикавказа. Но в мэрии этого не позволили, сославшись на спортивный праздник в сквере «Родина», где все и пройдет, но уже сегодня, в полдень. В том же сквере в две недели назад митинг собрал порядка двух тысяч человек.
Чуть меньше вышли на митинг в соседнем Новокуйбышевске. Сегодня митингующие планируют вновь высказать недовольство планами правительства и партии власти увеличить возраст выхода на пенсию. Эти меры участники протестов называют антинародными и идущими в разрез с Конституцией.
Пенсионная реформа уже поддержана в первом чтении Госдумой. Премьер Медведев назвал ее неизбежной, а президент Путин однозначно высказаться так и не смог.
Комментарии1
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baran_provokator 12 августа 2018 | 08:28
какое же это счастье - 40 лет дарить 22% от зарплаты кому-то (церковь брала десятину - 10%, и это считалось грабежом), а потом ничего не получить обратно!