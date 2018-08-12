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08:02, 12 августа 2018

Пятый саммит прикаспийских государств открывается сегодня в казахском Актау

По его итогам планируется подписать ряд документов, в том числе Конвенцию о Каспийском море.

Пять стран, чьи берега омывает Каспий, должны окончательно договориться, как они разделят море. Его особенность в том, что, с одной стороны, это внутриконтинентальный водоем, который не связан с Мировым океаном и поэтому , морское право к нему неприменимо. А с другой – по составу воды и особенностям дна он не может считаться и озером. Так что не применимы и принципы по отношению к трансграничным озерам, поясняли «Коммерсанту» в российском МИДе.

В Конвенции же, как передает ТАСС, говорится, что основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании России, Ирана, Казахстана, Азербайджана и Туркмении. А дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними. Над положениями этого документа работали два десятка лет. Впрочем, как пояснили газете на Смоленской площади, после подписания Конвенции формат такого диалога, как Каспийский саммит не завершится. В МИДе дали понять, что речь может идти и о новой региональной структуре.

На саммит прилетают главы пяти прикаспийских государств, в том числе и Владимир Путин.

Комментарии

5

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kapitankolbaskin 12 августа 2018 | 08:08

с Украиной помнится тоже была конвенция или договор !
А потом один питерский чувачок передумал и не стало этих конвенций!
Подумайте. Потом окажется что государства Казахстан никогда не было и языка ихного тоже.

merelymy 12 августа 2018 | 08:16

Партия «Коммунисты России» (да, та самая, где в лидерах — кандидат в президенты Максим Сурайкин, «товарищ Максим», обещавший стране то ли 10 сталинских ударов) украсила Ульяновск предвыборными плакатами: красный фон и емкий слоган
«Скумбрия — рыба будущего!»
Потому что рыба гниет с головы, а скумбрия наоборот.
Отдать коммунистические концы.

haldey 12 августа 2018 | 08:36

Главное , о чем договорятся, америкосов не пущать))) Куды они влезають, там проблемы и хаос)))
На Каспии хаос никому не нужен.

vlabumur 12 августа 2018 | 08:37

kapitankolbaskin: помнится тоже была конвенция или договор !
+++++++++++++++++++++++++++++++
Назовите мне хоть один вечный договор? уж какие были Хельсинкские соглашение о вечных границах, в Европе а ФРГ на него насрала и присоединила ГДР и без всяких референдумов.

tag188 12 августа 2018 | 08:19

По его итогам планируется подписать ряд документов, в том числе Конвенцию о Каспийском море.
===================
Прекрасно, с подписанием Конвенции снимается последнее препятствие для прокладки Транскаспийского газопровода из Туркменистана в Азербайджан. А значит далее туркменский газ сможет поступать через Трансатолийский газопровод в Европу.
Газпрому придется потесниться :))

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