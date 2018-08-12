Участник чемпионата по подводной охоте у берегов Приморья подвергся нападению акулы

Инцидент произошел накануне у острова Желтухина в заливе Петра Великого. Мужчина подстрелил лакедру, но ее попыталась забрать акула и начала кусать его за ласты. Охотник не пострадал, он позвал на помощь, подошел катер, только после этого акула уплыла, сообщили «Интерфаксу — Дальний Восток» в Федерации подводного спорта Приморского края. Там отметили, что это была сельдевая акула длиной 2,5 метра.