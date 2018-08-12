Участник чемпионата по подводной охоте у берегов Приморья подвергся нападению акулы
Инцидент произошел накануне у острова Желтухина в заливе Петра Великого. Мужчина подстрелил лакедру, но ее попыталась забрать акула и начала кусать его за ласты. Охотник не пострадал, он позвал на помощь, подошел катер, только после этого акула уплыла, сообщили «Интерфаксу — Дальний Восток» в Федерации подводного спорта Приморского края. Там отметили, что это была сельдевая акула длиной 2,5 метра.
Комментарии2
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tv_victim 12 августа 2018 | 08:11
У акул тоже был чемпионат по подводной охоте. Неувязочка вышла.
nehoroshiy 12 августа 2018 | 08:17
Убивать рыбу можно для необходимости. Чемпионат по убийству рыб и должен быть с акулами. В этом и "изюминка".