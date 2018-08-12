Z Архив новостей новости
5 5 6 1458
07:32, 12 августа 2018

Минобороны в День Военно-воздушных сил России опубликовало на своем сайте рассекреченные архивные материалы

Они посвящены военным летчикам времен Великой Отечественной войны. Ведомство сняло гриф секретности с приказов, поручений, наградных документов, учетных карточек и боевых листков. Особое место занимает копия рукописного приказа Госкомитета обороны СССР, составленного под диктовку Сталина в ночь на 9 августа 1941 года.
Документ обязывал командира 81-й авиадивизии осуществить бомбовый налет на Берлин.
Кроме того, документы раскрывают подробности подвигов пилотов-штурмовиков — кавалеров орденов и Героев Советского Союза, чьи имена долгое время не придавались огласке.

Комментарии

5

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

max3446 12 августа 2018 | 07:44

Российские танкисты заняли первое место в конкурсе Армейских международных игр (АрМИ-2018) «Танковый биатлон».
Российские военные финишировали в финальном заезде с результатом один час 29 минут 55 секунд.
Триумф российской сборной принес экипаж под командованием старшего лейтенанта Дмитрия Черноштана. Таким образом, российские танкисты шестой год подряд выигрывают «Танковый биатлон».
После завершения конкурса команде из России вручили кубок. Второе место заняли китайские танкисты. Военные из Белоруссии замкнули тройку призеров в «Танковом биатлоне».
Четвертые Армейские международные игры проходили с 28 июля до 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В них участвовали команды из 32 стран. Всего программой игр было предусмотрено 28 конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке.

Слава Великой России! Слава Путину!!!!

vpu2011 12 августа 2018 | 07:52

11.80
!

yralez 12 августа 2018 | 07:53

Это они поспешили....мы же еще повторять будем.

ss2020 12 августа 2018 | 08:05

Минобороны СЕКРЕТНО: 23-го июня 1941 года запад категорически ОТКАЗАЛСЯ открывать второй фронт!)))

ss2020 12 августа 2018 | 08:09

СЕКРЕТНО от МИНОБОРОНЫ: а может Кирилл Афанасьевич Мерецков две наступательные операции 1942 года выиграл!)))

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 6 августа Поздравить…

5 552 6 8667 06.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

EchoMSK Владимир Бродский, преподаватель НИУ ВШЭ

«Я испытал на себе настоящий полицейский произвол» Сотрудники постоянно требовали, чтобы я признался, «чем балуюсь», на моих совершенно безобидных фотографиях городов и природы пытались разглядеть «закладки», много матерились…

5 351 6 83740 05.08
Kобщество, полиция, москва, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы в Чечне знаем, что любая передышка даёт террористам возможность укрепить позиции Важно добить террористов в Идлибе, не дать им расползтись по стране. Это приблизит достижение мира в Сирии, возвращение беженцев и возрождение страны…

5 112 6 11383 05.08
Kсирия, общество, власть, мнения
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Целостность России – главный барьер или главный приоритет? Кто в добром здравии и уме готов приветствовать разделение и похороны русского и других народов, проживающих в огромной и некогда великой стране?!..

5 112 6 19439 05.08
Kполитика, общество, рф, события
Блоги

Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили. Два интервью «Эху» (2011 год) О событиях августа 2008-го
ЧИТАТЬ

5 132 6 12379 07.08
Блоги

Посольство России: Санкционная машина США набирает обороты Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало. На наши уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения…

5 352 6 35455 09.08
Kсша, рф, санкции, скрипаль, политика, события
Интервью Персонально ваш

Захар Прилепин гость: Захар Прилепин писатель

Им нужны ЧВК – нам нужны ЧВК, им нужны разведчики – нам нужны разведчики, они ведут себя некорректно – мы ведем себя некорректно. Это мир…

5 136 6 15670 09.08
#слушать 41:41 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Люся Штейн муниципальный депутат

Навальный играющий Как вообще поворачивается язык призывать к объединению «политических оппозиционных сил», последовательным разрушением которых в процессе игры в «Царя горы» он занимается на протяжении последних лет, эээ, десяти?..

5 119 6 13653 08.08
Kполитика, пенсии, навальный, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Белые националисты в преимущественно черном Вашингтоне. Столица США готовится к «белому маршу» Сторонники теории белого превосходства (белые супремасисты), ККК и неонацисты в количестве четырехсот человек соберутся на площади Лафайет перед Белым Домом на марш «Unite the Right»...

5 165 6 19311 11.08
Kполитика, вашингтон, акции, митинги, мнения
Голосование
Считаете ли вы новые санкции США справедливыми?
5 63 6 7714 09.08
Блоги

+ Покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро Покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро В атаке участвовали несколько беспилотников со взрывчаткой…

5 68 6 29218 05.08
8читать ;смотреть
Kвидео, преступления, общество, венесуэла, события
Блоги

Дмитрий Медведев: Надеюсь, у НАТО достанет сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении 10 лет грузино-югоосетинскому конфликту. Интервью газете «Коммерсантъ»...

5 292 6 35917 07.08
Kвласть, общество, грузия, нато, события
Блоги

+ Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны «На эту войну необходимо будет реагировать: экономическими методами, политическими методами, в случае необходимости и иными методами»…

5 351 6 43597 10.08
8читать ;смотреть
Kмедведев, экономика, сша, политика, санкции, видео, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Роман Романов: Я заново влюбляюсь в наш город Последние изменения в нашем городе, которые мне особенно приятно видеть, это преобразование парков, скверов, маленьких улиц в центре города, появление большого количества велосипедистов…

5 66 6 8295 10.08
Kмосква, мнения
Блоги

+ Акция протеста против правительства в Бухаресте Акция протеста против правительства в Бухаресте Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, есть пострадавшие. Президент страны осудил разгон протестующих..

5 163 6 20632 11.08
8читать ;смотреть
Kпротесты, фото, видео, общество, румыния, события
Голосование
Кто начал войну в 2008 году?
5 81 6 10385 08.08

Популярное за неделю

Новости

В ситуацию с задержанным на Украине российским танкером «Механик Погодин» вмешалась омбудсмен Татьяна Москалькова Она обратилась к уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой выяснить все обстоятельства произошедшего и оказать помощь экипажу…

5 4 6 3864
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Отношения России и НАТО всё больше напоминают вечный конфликт клизмы и ануса. Недавно Медведев не без гордости сообщил, что вокруг России сжимается кольцо врагов. Поразительно, что во время этого заявления он не подмигнул…

5 155 6 145795 08.08
#слушать 49:31 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, власть, политика, передачи
Голосование
Произведения русской классики могут причинить вред здоровью и развитию детей?
5 77 6 14752 06.08
Блоги

Никита Куликов учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по цифровой экономике ГосДумы РФ

Пенсионная реформа: предпосылки Для того чтобы хоть как то  защитить людей пока еще не пенсионного возраста, но в силу определённых причин не востребованных в рамках новой экономики, в научной литературе рядом ученых был предложен термин «безусловный базовый доход», который несомненно является эволюцией пенсионной системы…

5 18 6 429734 09.08
Kпенсии, общество, история, события
Блоги

Егор Куроптев продюсер

+ Вахтанг Кикабидзе о войне с Россией: «Простить не могу». 10 лет спустя Вахтанг Кикабидзе о войне с Россией: «Простить не могу». 10 лет спустя Актер и певец о войне и дружбе, России, Грузии и Украине, воспоминаниях о событиях августа 2008 года…

5 310 6 183793 08.08
8читать ;смотреть
Kрф, грузия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7178306
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3608685

Сегодня в эфире