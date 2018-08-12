Минобороны в День Военно-воздушных сил России опубликовало на своем сайте рассекреченные архивные материалы
Они посвящены военным летчикам времен Великой Отечественной войны. Ведомство сняло гриф секретности с приказов, поручений, наградных документов, учетных карточек и боевых листков. Особое место занимает копия рукописного приказа Госкомитета обороны СССР, составленного под диктовку Сталина в ночь на 9 августа 1941 года.
Документ обязывал командира 81-й авиадивизии осуществить бомбовый налет на Берлин.
Кроме того, документы раскрывают подробности подвигов пилотов-штурмовиков — кавалеров орденов и Героев Советского Союза, чьи имена долгое время не придавались огласке.
Комментарии5
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max3446 12 августа 2018 | 07:44
Российские танкисты заняли первое место в конкурсе Армейских международных игр (АрМИ-2018) «Танковый биатлон».
Российские военные финишировали в финальном заезде с результатом один час 29 минут 55 секунд.
Триумф российской сборной принес экипаж под командованием старшего лейтенанта Дмитрия Черноштана. Таким образом, российские танкисты шестой год подряд выигрывают «Танковый биатлон».
После завершения конкурса команде из России вручили кубок. Второе место заняли китайские танкисты. Военные из Белоруссии замкнули тройку призеров в «Танковом биатлоне».
Четвертые Армейские международные игры проходили с 28 июля до 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В них участвовали команды из 32 стран. Всего программой игр было предусмотрено 28 конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке.
Слава Великой России! Слава Путину!!!!
vpu2011 12 августа 2018 | 07:52
11.80
!
yralez 12 августа 2018 | 07:53
Это они поспешили....мы же еще повторять будем.
ss2020 12 августа 2018 | 08:05
Минобороны СЕКРЕТНО: 23-го июня 1941 года запад категорически ОТКАЗАЛСЯ открывать второй фронт!)))
ss2020 12 августа 2018 | 08:09
СЕКРЕТНО от МИНОБОРОНЫ: а может Кирилл Афанасьевич Мерецков две наступательные операции 1942 года выиграл!)))