Минобороны в День Военно-воздушных сил России опубликовало на своем сайте рассекреченные архивные материалы

Они посвящены военным летчикам времен Великой Отечественной войны. Ведомство сняло гриф секретности с приказов, поручений, наградных документов, учетных карточек и боевых листков. Особое место занимает копия рукописного приказа Госкомитета обороны СССР, составленного под диктовку Сталина в ночь на 9 августа 1941 года.

Документ обязывал командира 81-й авиадивизии осуществить бомбовый налет на Берлин.

Кроме того, документы раскрывают подробности подвигов пилотов-штурмовиков — кавалеров орденов и Героев Советского Союза, чьи имена долгое время не придавались огласке.