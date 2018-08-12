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07:31, 12 августа 2018

ФБР подозревает Россию в причастности к массовым протестам ультраправых в Шарлотсвилле в 2017 году

Об этом сообщил CNN депутат от республиканской партии Том Гаррет со ссылкой на директора ведомства Кристофера Рэя. Отмечается, что Гаррет, как член парламентских комитетов по внутренней безопасности и по международным отношениям, побывал на закрытом брифинге ФБР. Он отметил, что, по мнению представителей разведки, «российское вмешательство» должно посеять вражду между жителями США и подорвать их доверие к западным демократиям.

Комментарии

15

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patrikk_1 12 августа 2018 | 07:40

ФБР подозревает Россию в причастности к массовым протестам ультраправых в Шарлотсвилле в 2017 году...

Выходит днем генерал на крыльцо своего дома и видит, что там денщик его заблеванный генеральский мундир чистит. "Неудобно как-то", -- думает генерал.
Подходит он к денщику и говорит: "Представляешь, дружок, было у нас вчера офицерское собрание , так там один подпоручик, собака, так нажрался, что весь мундир мне паразит и заблевал, я ему пять суток ареста дал".

Денщик, продолжая чистить мундир, отвечает: "Мало дали, Ваше Благородие, осмелюсь доложить, он вам еще и в штаны насрал"...

dimitrios_pagourtzis 12 августа 2018 | 07:49

— Затем, на развалинах часовни...
— Простите, часовню тоже я... развалил?
— Нет, это было до вас, в четырнадцатом веке.

haldey 12 августа 2018 | 08:25

dimitrios_pagourtzis: Ураган Катрина и прочеЯ тоже мы?

laksap 12 августа 2018 | 08:33

haldey: Приятно звучит.. Раньше всё больше - массоны,евреи, рокфеллеры....,а
теперь -Россия!!! А мы с Вами - россияне,рулим миром!!!

vilingrad 12 августа 2018 | 08:33

patrikk_1: dimitrios_pagourtzis: begly_: haldey: nikmart001: nnnmmm: patrikk_1: Верховный дурачок России не мог отомстить не пиндосам, а кому попроще- Монголии, или еще кому, по плечу коротышкиному?
Патрик, бедолага, со своими бородатыми анекдотами жалок, как больной дед на завалинке:)

begly_ 12 августа 2018 | 07:54

Если Россия ни причастна к тем протестам, то и печеньки из США на майдан не возили.

haldey 12 августа 2018 | 08:27

begly_: Отличный логический ряд))) Печеньки покупали на месте))) Раздавала их госсекретарь, другой работы нет)))

ss2020 12 августа 2018 | 07:59

на задроту вову кабаева таперича можно любое гавно слить...подходящая фигура и одно удовольствие!)))

nikmart001 12 августа 2018 | 08:11

Да печалька, теперь могут вообще всем россиянам запретить въезд в США. То то хомячки расстроятся.

nnnmmm 12 августа 2018 | 08:22

Так тогда всё ФБР надо распускать к чёртовой матери, что такое допустили, ау, американские налогоплательщики, за что им денежки платите.

rash 12 августа 2018 | 08:23

Пока только ФБР, скоро и другие появятся, зря что ли путиноиды со всего мира подонков собирают, конгрессы им устраивают.

buzukin1909 12 августа 2018 | 08:31

Ну тупыыыые! Я еще вчера все рассказал - как мы им в девяносто втором революцию чуть не устроили расовую войну за переворот девяносто первого. Но... Еще не вечер!

Город заволакивали дымы пожаров. На улицах гремели выстрелы. Полыхало более пяти с половиной тысяч зданий и построек. Чадили подожженные автомобили. Улицы были усеяны осколками разбитых стекол. Пассажирские авиалайнеры не решались приблизиться к огромному мегаполису из-за густого дыма и выстрелов с земли: накачавшиеся наркотиками бунтовщики, захватив нарезное оружие, палили по всему, что движется. Банды негров и латиноамериканцев вступали в перестрелку с хозяевами магазинов. Особенно дрались за свое корейцы. А кто-то в панике бежал, бросая имущество на волю разбушевавшейся толпе. Люди всех возрастов и цветов кожи упоенно грабили супермаркеты, вынося из них товары охапками. Многие подъезжали грабить на автомобилях. Багажники и кабины набивались бытовой техникой и электроникой, едой и автозапчастями, парфюмерией и оружием. Полиция в начале массовых беспорядков просто отступила и почти не вмешивалась в происходящее. На улицах зазвучали призывы к восстанию цветных против господства белых.

Нет, это не пересказ содержания голливудского триллера о недалеком будущем Соединенных Штатов. Не художественный вымысел. Это — описание реальных беспорядков, сотрясавших Лос-Анджелес, штат Калифорния, 29 апреля — 2 мая 1992 г.

29 апреля каждый год можно отмечать начало восстания негров и латиносов в Лос-Анджелесе и поздравлять администрации города и страны. А еще есть Великобритания с Шотландией-Ирландией и Франция с соседней Испанией и горячими басками и морем черножопых! А понаехавших папуасов сколько! Ох и херово вам придется, ребята!

timwlad85 12 августа 2018 | 08:34

ФБР подозревает Россию в причастности к массовым протестам ультраправых в Шарлотсвилле в 2017 году
Об этом сообщил CNN депутат от республиканской партии Том Гаррет со ссылкой на директора ведомства Кристофера Рэя. Отмечается, что Гаррет, как член парламентских комитетов по внутренней безопасности и по международным отношениям, побывал на закрытом брифинге ФБР. Он отметил, что, по мнению представителей разведки, «российское вмешательство» должно посеять вражду между жителями США и подорвать их доверие к западным демократиям.
---------------
Мдааа. В истории явно надо акценты поменять и воздать хвалу Католичеству,Инквизиции,СС,Гестапо и НКВД ,Гитлеру ,Сталину и Маккартизму.Как это сделано в Билии в отношении Моисея.
С этим религиозным пуританским протестантизмом который проявляют протестанты в отношениях с другими, где необоснованная необразованная дурь становится основой вероисповедания ,то реально надо принимать серьёзные меры в противостоянии с этой религиозным пуританским протестантским мракобесием , что проявляют протестанты в отношениях с другими, где необоснованная необразованная дурь становится основой вероисповедания ,так как надо консолидировать общество ,выстраивать экономику и банковскую систему для создания ресурса содержать себя и развиваться.

zztop1960 12 августа 2018 | 08:35

Вот и тролли пригоженские налетели , оправдывать самих себя

max3446 12 августа 2018 | 08:36

Ультраправые активисты из разных городов 12 августа собрались в Шарлотсвилле, штат Виргиния, на акцию протеста. Предполагалось, что в марше примут участия 2000 — 6000 человек, что стало бы крупнейшим мероприятием такого рода, проведенным ультраправыми за последние годы. Накануне митинга в городе также прошло факельное шествие — его участники протестовали против планов городских властей снести статую генерала армии конфедератов Роберта Ли.

Перед маршем начались столкновения между ультраправыми активистами и их противниками. В город, как предполагается, также приехали противники ультраправых из других городов. В столкновениях, происходивших в разных частях города, пострадали 15 человек.

По предварительным данным, водитель намеренно совершил наезд на протестующих против марша ультраправых, собравшихся в двух кварталах от парка, где должен был проходить митинг. Погиб один человек, 19 получили ранения. Полиция сообщила, что погибшая — 32-летняя женщина, имя которой не разглашается до тех пор, пока о случившемся не будет уведомлена ее семья.

Водитель автомобиля задержан, ему предъявлены обвинения. За рулем автомобиля, врезавшегося в протестующих, находился 20-летний житель штата Огайо Джеймс Алекс Филдс-младший. Мать Филдса рассказала, что несколько дней назад он упоминал о намерении поехать на акцию ультраправых, не уточняя подробностей.

Разбился полицейский вертолет, летевший в Шарлотсвилл. Вертолет, направленный в Шарлотсвилл для помощи местной полиции, упал в лесу около города. Погибли два человека — пилот и лейтенант полиции, находившиеся в вертолете. Причины крушения выясняются.

Кто тут агент кремля? Я думаю вертолет, так подло упавший

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