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07:05, 12 августа 2018

Шойгу: У России растет объем продаж вооружений

Это происходит уже не первый год, — сказал министр обороны Сергей Шойгу.

По данным «Интерфакса», в прошлом году Россия экспортировала вооружение на сумму более 14 миллиардов долларов.

Комментарии

31

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tv_victim 12 августа 2018 | 07:07

Все под безвозвратные кредиты, небось?

chapter_2 12 августа 2018 | 07:41

tv_victim: У России растет объем продаж вооружений - "хорошими делами прославиться нельзя..."

multipulti 12 августа 2018 | 07:09

во гордость! Продавцы смерти!

fresh_breeze 12 августа 2018 | 07:13

multipulti:

Оружие не только убивает, но и удерживает от убийств, чаще всего им обзаводятся именно для этого, иначе на земле не осталось бы ничего живого.

multipulti 12 августа 2018 | 07:26

fresh_breeze: иначе на земле не осталось бы ничего живого.
-человеческий геном- самоуничтожение

zurich_106 12 августа 2018 | 07:34

А у Ролдугина растет чисо скрипок и виолончелей.

По словам Путина, Ролдугин через офшорные фирмы покупал не акции, а старинные музыкальные инструменты:

"Все эти все вещи индивидуальны. Продать и как-то их реализовать невозможно. Он купил две скрипки, две виолончели - уникальные вещи. Последняя из купленных им стоит около 12 млн. долларов. "Конкретный инструмент, о котором я говорю, это виолончель "Стюарт" 1732 года, сделанная Страдивари. Ее первый владелец - легендарный король Пруссии Фридрих Великий".

"Журналисты недавно написали, что Ролдугин давал концерт, и что он играл на "старом" и "б/у инструменте" - он действительно старый и "б/у", - поиронизировал он.

"Всяких жуликов прошу успокоиться: у Сергея Павловича (Ролдугина) уже ничего, никаких денег нет", - заявил Путин. Музыкант, по его словам, после покупки виолончели "даже остался должен денег офшорным структурам".

Доклад об офшорах, по его словам, был целенаправленной атакой на Россию и ее руководство со стороны США:

"Мы знаем, что среди тех, кто его писали, есть сотрудники официальных американских учреждений. Я спрашивал у Пескова (пресс-секретаря): где впервые появилась публикация? Он ответил: в "Зюддойче Цайтунг". Эта газета входит в холдинг, который принадлежит "Голдман Сакс", американскому холдингу. Их уши торчат отовсюду, и они не раскаиваются", - заявил Путин.

Но, по его словам, публикация не достигла цели:

"Дело не в людях и в физлицах. Дело в стране. И ее нельзя заставить плясать под чью-то дудку". По словам Путина, западным партнерам стоит не публиковать компромат на российское руководство, а "Нужно просто работать с Россией, как с равным партнером".

"Как ни странным это покажется, они не публикуют недостоверной информации об офшорах. Информация достоверная", - подтвердил Путин.

zkotor 12 августа 2018 | 07:14

Какой то мужик даже срочную не служивший и военных "академиев" естественно не кончавший очень гордится продажей всякого говна позавчерашнего дня но ещё способного нести смерть

gригорьич 12 августа 2018 | 07:14

А «Адмирал Кузнецов» не продаётся? Я бы купил на дачу огурцы солить.

max3446 12 августа 2018 | 07:14

Слава Великой России! По слухам все страны НАТО из европейской его части мечтают о российском оружии, но кусают локти, потому что обязаны покупать дорогостоящий пендостанский хлам

ss2020 12 августа 2018 | 07:15

у шойгу у самого всё ещё растёт!)))

yralez 12 августа 2018 | 07:15

Ну и кто спонсор терроризма ?

detul 12 августа 2018 | 07:58

yralez: Спонсором терроризма является страна, чья валюта используется для оплаты оружия. Поскольку именно она контролирует все денежные потоки в своей валюте.

tag188 12 августа 2018 | 07:20

Ну да, недавно в ЦАР доставили крупную партию вооружений, до этого другу Дутерте на Филиппины, и конечно в Сирию регулярно идут транспорты.
Только вот чем эти "товарищи" платить будут, Шойгу не сказал?

vsehporvem 12 августа 2018 | 07:22

Рынок есть рынок. Товар ликвидный, востребован. Все отлично. Покупатель всегда прав. Так ведь, хомячье?

hata_c_krau 12 августа 2018 | 07:46

vsehporvem: На рынке за товар валютой платят а не безвозвратными кредитами...

vsehporvem 12 августа 2018 | 07:47

hata_c_krauа откуда вы знаете чем платят?

hata_c_krau 12 августа 2018 | 07:56

vsehporvem: потому что скрывают способы оплаты и сумму прибыли а потом все узнаём что наша страна миллиардами списывает долги венисуэлле киргизии вы что из куста не знали об этом??? или так под дурака косишь???

vsehporvem 12 августа 2018 | 08:00

hata_c_krau: Ну ты то даже не косишь! Избавляйся как можно быстрее от жабы и жлобства.

kochar 12 августа 2018 | 08:29

vsehporvem: Натурой.

opiatnovyi63 12 августа 2018 | 07:22

Хотелось бы знать не только объёмы продаж, но и рентабельность продаж, т.е .чистую прибыль от реализации оружия.

vsehporvem 12 августа 2018 | 07:26

opiatnovyi63: С какой целью интересуетесь?

begly_ 12 августа 2018 | 07:27

У России растет объем продаж потому, что Россия мирная страна которая начала избавляться от оружия путем продажи его за рубеж воинственным странам.

zolingen 12 августа 2018 | 07:32

begly_: зачем тогда его клепать безостановочно?

begly_ 12 августа 2018 | 07:38

zolingen:

Рабочие места.
А что, лучше если начнут по всей стране от недостатка фантазии, как в Америке, клепать мосты и дороги? Хотя с мостами все путем., вон какой красавец связывает Кубань с Крымом.

irosh 12 августа 2018 | 07:35

Какое счастье!

vsehporvem 12 августа 2018 | 07:44

irosh: Только хомячье на этот праздник не пригласили!

sibbeast 12 августа 2018 | 07:45

Вроде не министр экономики или какой нибудь торговли. За экспорт импорт тоже не отвечает. Его дело командовать, следить за состоянием состава... даже разрешения не выдаёт, это теперь фсб делает. Даже не производит ничего, только покупает за счёт бюджета.

Так какого «этого» он отчитывается на счёт экспорта «нашего» оружия другим странам???

vsehporvem 12 августа 2018 | 07:57

sibbeast: Это какого такого "вашего"? Вы его разработали, произвели?

ss2020 12 августа 2018 | 07:47

а пенсионный срок растёт...!???)

vsehporvem 12 августа 2018 | 07:54

ss2020: А должен падать?

vpu2011 12 августа 2018 | 08:02

Объем продаж оружия для росейского народа как эрекция - ещё растёт. Только платить за него африканские диктаторы (больше никому это говно не нужно) как обычно не станут, росеяне самоудовлетворятся за счёт пенсий.

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