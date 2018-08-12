Российская семья не может вывести больного девятилетнего сына из Грузии

Сейчас он в стабильном состоянии, но требуется операция из-за проблем с сердцем.

Сейчас главное препятствие в том как именно организовать транспортировку больного ребенка, которому нужен присмотр врачей, — сказал «Эху» специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Российской Федерацией Зураб Абашидзе.

Зураб Абашидзе подчеркнул, что для Грузии не важно есть ли между странами дипломатические отношения или нет, тем более, что в этом случае речь идет о ребенке.