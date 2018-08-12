Федеральная служба исполнения наказаний опровергла сообщения о том, что Олег Сенцов покинул колонию в Лабытнанги
Эта информация не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. Там отметили, что Сенцов остается в колонии и продолжает голодовку.
Ранее журналист Виктория Ивлева написала в Facebook, что украинский режиссер вылетел минувшим вечером из Салехарда. Она выразила надежду, что самолет направляется в Киев. Впрочем, позже Ивлева дополнила свою запись, отметив, что, возможно, это была дезинформация.
Олег Сенцов в 2015 году был приговорен в России к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Свою вину он не признаёт. С 14 мая он держит голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России.
Комментарии2
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max3446 12 августа 2018 | 07:30
Киев, 12 августа. Президент Украины Петр Порошенко трижды ошибся, цитируя первую строчку государственного гимна страны.
Украинский глава привел строчку из гимна в своем посте, посвященном дню Ялты. По его словам, Ялта является «жемчужиной Крыма».
«Как и Крым — настоящая жемчужина Украинского Государства. Уверен, что в Ялте и по всему Крыму поднят сине-желтый флаг и будет звучать гордое «Ще не вмерли України ні слава, ні воля», — говорится в записи Порошенко.
Отметим, что правильно строчка государственного гимна Украины звучит следующим образом: «Ще не вмерла України і слава, і воля».
begly_ 12 августа 2018 | 07:31
После вранья Бабченко ничему не удивлюсь.