В российских городах сегодня отметят день памяти экипажа подлодки «Курск»

В этом году исполняется 18 лет со дня гибели подводного крейсера в Баренцевом море.

Поминальные службы, церемонии возложения цветов и другие траурные акции сегодня пройдут во множестве российских городов. Прежде всего речь идет о Санкт-Петербурге, где похоронены 32 члена экипажа подлодки. Похожие мероприятия пройдут в Курске, Мурманске, Нижнем Новгороде и Череповце.

Подводный крейсер потерпел катастрофу 12 августа 2000 года в водах Баренцева моря в 175 километрах от Североморска. На борту находились 118 членов экипажа, все они погибли. По официальной версии, причиной трагедии стал взрыв торпеды и последующая детонация боезапаса. По утверждению экспертов, смерть подводников наступила в разное время – часть моряков погибли при взрыве, а остальные в течение шести-восьми часов. Утверждается, что к моменту обнаружения подлодки спасти никого уже было невозможно.

Операция по подъему подводной лодки проводилась в течение года после трагедии. Тела трех моряков так и не удалось обнаружить.