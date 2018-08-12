В российских городах сегодня отметят день памяти экипажа подлодки «Курск»
В этом году исполняется 18 лет со дня гибели подводного крейсера в Баренцевом море.
Поминальные службы, церемонии возложения цветов и другие траурные акции сегодня пройдут во множестве российских городов. Прежде всего речь идет о Санкт-Петербурге, где похоронены 32 члена экипажа подлодки. Похожие мероприятия пройдут в Курске, Мурманске, Нижнем Новгороде и Череповце.
Подводный крейсер потерпел катастрофу 12 августа 2000 года в водах Баренцева моря в 175 километрах от Североморска. На борту находились 118 членов экипажа, все они погибли. По официальной версии, причиной трагедии стал взрыв торпеды и последующая детонация боезапаса. По утверждению экспертов, смерть подводников наступила в разное время – часть моряков погибли при взрыве, а остальные в течение шести-восьми часов. Утверждается, что к моменту обнаружения подлодки спасти никого уже было невозможно.
Операция по подъему подводной лодки проводилась в течение года после трагедии. Тела трех моряков так и не удалось обнаружить.
Комментарии11
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multipulti 12 августа 2018 | 07:06
Наша держава, как судно, сбивается с курса.
Век приходящий, как прежний, тревожен и лих.
Вечный покой морякам затонувшего "Курска",
Вечный позор адмиралам, покинувшим их.(c)
opiatnovyi63 12 августа 2018 | 07:32
multipulti: Трагедия "Курска" полностью на совести воровской власти и лично Бледной Моли!
agamasat 12 августа 2018 | 07:14
Именно гибель экипажа "Курск" многим раскрыла глаза на то, кто пришел к власти на россии, и какая судьба её ждет в будущем.
arye_11 12 августа 2018 | 07:18
Интересно, а Вождь посетит хотя бы одно мероприятие?
С одной стороны, боль родных о погибших моряках за 18 лет поутихла, с другой стороны Вождь стал намного упоротее, злобнее и мстительнее.
И еще интересное наблюдение.
Кто бы мог подумать, тогда в 2000-м, что после "Она утонула" и "10-долларовые проститутки" они и через два десятилетия будут видеть эту же унылую физиономию...
y3emen1 12 августа 2018 | 07:22
arye_11: ты чё, оно посетит, как же... ему самому ежедневно не менее 4 часов плавать надо, потому оно и не тонет
y3emen1 12 августа 2018 | 07:25
и деффочки у него уже давно за 10 льярдов баксов
ss2020 12 августа 2018 | 07:24
"хорошее" начало карьерного взлёта у вовы кабаева!)
rash 12 августа 2018 | 07:27
А правда до сих пор не озвучена! Даже Павловский, с новой маской, начинает юлить, когда вопросы касаются Курск - путин.
zolingen 12 августа 2018 | 07:30
Память
max3446 12 августа 2018 | 07:33
Поход крейсера Маршал Устинов и БПК Североморск начался 5 июля. Корабли преодолели более шести тысяч морских миль.
Отряд боевых кораблей Северного флота в составе ракетного крейсера Маршал Устинов и большого противолодочного корабля Североморск завершил проход самой узкой части Гибралтарского пролива и вошел в Средиземное море.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сообщение Северного флота.
"На переходе морем экипажи кораблей продолжали плановую боевою подготовку. В Атлантике экипаж ракетного крейсера Маршал Устинов провел тренировки расчетов противовоздушной обороны с проверкой готовности к применению оружия и технических средств. А экипаж БПК Североморск отработал противолодочные задачи с использованием противолодочного вертолета Ка-27", – говорится в сообщении.
Отмечается, что "проход пролива, самая узкая часть которого составляет 14 км, корабли Северного флота выполнили в темное время суток в условиях интенсивного судоходства".
За время выхода из главной базы флота в Североморске, который состоялся 5 июля, боевые корабли преодолели более шести тысяч морских миль.
vpu2011 12 августа 2018 | 07:55
оно утонуло