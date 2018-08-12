В ряде городов сегодня пройдут акции в память о моряках атомной подводной лодки «Курск»
Она затонула в Баренцевом море 18 лет назад. Все 118 членов экипажа погибли. Одним из символов тех событий стало интервью Владимира Путина Ларри Кингу, в котором на вопрос о трагедии президент отвечал с улыбкой.
Выступление Владимира Путина и форма его ответа тогда у многих вызвали возмущение.
Комментарии5
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mozhem_povtorit 12 августа 2018 | 06:38
>Выступление Владимира Путина и форма его ответа тогда у многих вызвали возмущение.
Его там отравили пиндосы, это же очевидно.
sofist22 12 августа 2018 | 06:54
mozhem_povtorit: Конечно очевидно! Разве в трезвом уме и твёрдой памяти можно жен погибших моряков назвать десятидолларовыми проститутками?
michael_zagorsk 12 августа 2018 | 07:05
Если кому-то интересно. Мой брат служил в то время в инспекции ГенШтаба МО РФ. На борту находился разработчик ракеты-торпеды ШКВАЛ. Его фамилия Гаджиев. Неудачное испытание. А про перекись водорода - это уже отмазки.
dorin1987 12 августа 2018 | 07:09
Первое явление настоящей физии царька РФ - "она утонула" с ухмылочкой и "десятидолларовые проститутки". Дальше - только хуже...
ss2020 12 августа 2018 | 07:21
генетический дефект - улыбка у питерской дворняшки когда гибнут люди!)