В ряде городов сегодня пройдут акции в память о моряках атомной подводной лодки «Курск»

Она затонула в Баренцевом море 18 лет назад. Все 118 членов экипажа погибли. Одним из символов тех событий стало интервью Владимира Путина Ларри Кингу, в котором на вопрос о трагедии президент отвечал с улыбкой.

Выступление Владимира Путина и форма его ответа тогда у многих вызвали возмущение.