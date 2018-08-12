Тегеран объявил о скорой доставке из России второй партии обогащенного урана
Первая была получена от российской стороны около семи месяцев назад, заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана, слова которого передает иранское агентство Fars News. Он отметил, что после подписания ядерной сделки, Иран остановил производство 20% ядерного топлива и вывез его излишки на хранение в Россию. По его словам, речь идет примерно о 10 партиях урана. Любая из них может использоваться год, так что у Ирана есть топливо для исследовательского ядерного реактора Тегерана как минимум на семь-восемь лет.
Комментарии8
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yralez 12 августа 2018 | 06:44
Атомная зараза, химическая , так и прет из РФ.
ss2020 12 августа 2018 | 06:47
а караван идёть в тегеран...лилит-путы нарываются на пи...ли!)) 10 партий!)))
y3emen1 12 августа 2018 | 07:02
аятола вован сильно любит мусульман
archibald_dandy_esquire 12 августа 2018 | 07:13
y3emen1: " аятола вован сильно любит мусульман "
этих вованов минимум 6 штук - и все обрезаны уже?
zkotor 12 августа 2018 | 07:17
во истину "империя зла" несущая миру войны, разрушения, смерть. Ничего созидательного, нужного человечеству, только Зло
gregor 12 августа 2018 | 07:20
Тегеран объявил о скорой доставке из России второй партии обогащенного урана
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Вот что значит не помнящие родства .
Одному упырю ,которого звали шикльгрубер ,помогали создавать вермахт .
Поставляли ему всё , что бы он создавал самолёты ,танки ,пушки .
Это всё на свою башку .
И вот опять ,можем повторить ,они ,не помнящие , говорят .
Надо помочь создать Ирану атомную бомбу , на свою же башку ,как всегда .
Нет ..., всё же без дорог ничего не будет в России .
Классик прав . Хотя не дороги основная беда России ,не дороги .
fresh_breeze 12 августа 2018 | 07:23
Негативный опыт разрушенных Ирака и Ливии с одной стороны и целой и невредимой Северной Кореи с другой наглядно показывают, что не договорà с США дают гарантию безопасности, а ядерное оружие и средства его доставки.
buzukin1909 12 августа 2018 | 08:06
А непуй было строить в Гейропе противоракетную оборону против Ирана :) Вот и получат непременно иранские ракеты и иранскую ядерную бомбу - зря штоле старались? Вот тогда укороченным придется сидеть тихо, как мышь под веником - а шугать иранцы их начали уже сейчас. Все бы ничего, только вот самолеты со сдристунками полетят над Черным морем взад, аж до Новосибирска - и никто не гарантировал перелетным птицам охраны от бандеровских коршунов - сшибут нахер легко, как галушку в сметане изваляют...