Тегеран объявил о скорой доставке из России второй партии обогащенного урана

Первая была получена от российской стороны около семи месяцев назад, заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана, слова которого передает иранское агентство Fars News. Он отметил, что после подписания ядерной сделки, Иран остановил производство 20% ядерного топлива и вывез его излишки на хранение в Россию. По его словам, речь идет примерно о 10 партиях урана. Любая из них может использоваться год, так что у Ирана есть топливо для исследовательского ядерного реактора Тегерана как минимум на семь-восемь лет.