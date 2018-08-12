Федеральная служба исполнения наказаний опровергла сообщения о том, что Олег Сенцов покинул колонию
Эта информация не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.Там отметили, что Сенцов остается в колонии и продолжает голодовку. Ранее журналист Виктория Ивлева написала в Facebook, что украинский режиссер вылетел минувшим вечером из Салехарда. Она выразила надежду, что самолет направляется в Киев. Впрочем, позже Ивлева дополнила свою запись, отметив, что, возможно, это была дезинформация.
Олег Сенцов в 2015 году был приговорен в России к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Свою вину он не признаёт. С 14 мая он держит голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России.
Комментарии4
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fresh_breeze 12 августа 2018 | 06:38
"позже Ивлева дополнила сою запись, отметив, что, возможно, это была дезинформация."
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То есть, она сама признаёт, что запустила дезинформацию? Госпожа соврамши.
А туда же... на журналиста отзывается.
gригорьич 12 августа 2018 | 06:52
Палачи
motoped 12 августа 2018 | 08:27
gригорьич: Сенцов палач?
babai007 12 августа 2018 | 07:30
Да как же так,а леберасты уже банкет в Куеве заказали