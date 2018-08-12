Мероприятия по случаю Дня Военно-воздушных сил пройдут сегодня в российских городах

Традиционно, по такому случаю будут организованы авиашоу.

С торжественного митинга начнется празднование Дня ВВС в Липецке. Здесь базируется пилотажная группа «Соколы России», находится учебный авиацентр. Возле него как раз и соберутся на праздничное мероприятие все, причастные к военной авиации – заявлено участие до 300 человек. Власти предупредили, что в городе из-за этого ограничат продажу алкоголя. В столичном регионе центральным местом праздника станет парк «Патриот» в Подмосковье.

В авиашоу, которое планируют показать здесь, как сообщается, примут участие около сотни самолётов и пятидесяти вертолётов. Кроме того, здесь же запланирована и выставка авиатехники на земле. В самом городе готовятся различные тематические мероприятия. Они, по словам организаторов, рассчитаны в основном на детей. Так, в парке Победы их будут учить рисовать флаг Военно-воздушных сил и авиационную технику, собирать «самолётики» из бумаги. Запланированы и спортивные соревнования.

А вот в Челябинске, по словам местных жителей, авиашоу перенесли на 19 августа, когда в России отмечают День воздушного флота.