В ситуацию с задержанным на Украине российским танкером «Механик Погодин» вмешалась омбудсмен Татьяна Москалькова
Она обратилась к уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой выяснить все обстоятельства произошедшего и оказать помощь экипажу, передает ТАСС. Москалькова также попросила предоставить возможность связаться с капитаном или старпомом судна. В случае согласия украинской стороны, она планирует посетить наших моряков в порту города Херсона.
Танкер «Механик Погодин» был задержан 10 августа. В Киеве утверждают, что судно, принадлежащее компании, находящейся под украинскими санкциями, пыталось незаконно выгрузить нефтепродукты.
Причиной стало то, что владельцы корабля проигнорировали запрет на ведение торговли от Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины, — сказал «Эху» директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Вадим Карасев подчеркнул, что в отличие с историей судна «Норд», моряки не нарушали украинского законодательства, и после решения суда их вероятно освободят.
Заседание состоится в понедельник.
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