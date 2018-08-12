В ситуацию с задержанным на Украине российским танкером «Механик Погодин» вмешалась омбудсмен Татьяна Москалькова

Она обратилась к уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой выяснить все обстоятельства произошедшего и оказать помощь экипажу, передает ТАСС. Москалькова также попросила предоставить возможность связаться с капитаном или старпомом судна. В случае согласия украинской стороны, она планирует посетить наших моряков в порту города Херсона.

Танкер «Механик Погодин» был задержан 10 августа. В Киеве утверждают, что судно, принадлежащее компании, находящейся под украинскими санкциями, пыталось незаконно выгрузить нефтепродукты.

Причиной стало то, что владельцы корабля проигнорировали запрет на ведение торговли от Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины, — сказал «Эху» директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Вадим Карасев подчеркнул, что в отличие с историей судна «Норд», моряки не нарушали украинского законодательства, и после решения суда их вероятно освободят.

Заседание состоится в понедельник.