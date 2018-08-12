Британский лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Сураджпрасад Найпол скончался в возрасте 85 лет

Британский лауреат Нобелевской премии по литературе 2001 года Видиадхар Сураджпрасад Найпол скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на его семью. Отмечается, что писатель, родившийся на Тринидаде и Тобаго, умер в окружении родных в своем доме в Лондоне.

Найпол написал более 30 книг. Самыми известными его произведениями стали романы «Дома для мистера Бисваса» и «Территория тьмы».