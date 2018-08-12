На японском острове Окинава прошла акция против военной базы США
В ней приняли участие около 70 тысяч человек, сообщает Синьхуа. По данным агентства, ранее японские власти приняли решение перенести базу американской морской пехоты «Футенма» из густонаселенного жилого района, так как местные жители жаловались на преступления солдат и шум от американских самолетов. Однако, люди посчитали данную меру недостаточной. На митинге они потребовали вывести все войска США с острова.
Комментарии2
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korikov 12 августа 2018 | 06:22
В Японии уже в доволь наелись американской демократией. Там американские солдаты ведут себя как нацисты на оккупированных территориях и остаются безнаказанными.
А если посмотреть на российских либералов, то эти фрики так любят штаты, что встречали бы американских оккупантов с цветами.
barsuchok 12 августа 2018 | 06:30
А причем здесь "сообщает Синьхуа"? Сильно похоже на фейк.