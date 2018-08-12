На японском острове Окинава прошла акция против военной базы США

В ней приняли участие около 70 тысяч человек, сообщает Синьхуа. По данным агентства, ранее японские власти приняли решение перенести базу американской морской пехоты «Футенма» из густонаселенного жилого района, так как местные жители жаловались на преступления солдат и шум от американских самолетов. Однако, люди посчитали данную меру недостаточной. На митинге они потребовали вывести все войска США с острова.