Вторая антиправительственная манифестация в Бухаресте прошла без инцидентов

Участники собрались накануне перед штаб-квартирой румынского кабинета, протестуя против политики левоцентристского правительства Социал-демократической партии и Альянса либералов и демократов, требовали его отставки и проведения досрочных выборов, сообщило агентство Аджерпрес. По его данным, в разгар акции на площади насчитывалось более 25 тысяч человек. Они размахивали флагами Румынии и ряда других стран, били в барабаны, дудели в вувузелы и скандировали лозунги. Был задержан один демонстрант, который пытался прорваться через оцепление полиции. 12 участникам стало плохо, им оказали медицинскую помощь, двоих доставили в больницу.

Предыдущая аналогичная акция прошла в пятницу. Она сопровождалась неоднократными столкновениями с силами правопорядка. В ходе стычек пострадали более 450 человек, в том числе 35 жандармов.