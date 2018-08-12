Лайма Вайкуле не поедет в Крым ни за какие деньги
«Нам запрещено. Нам, европейцам, — уточнила гражданка Латвии. — Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали», — сказала певица на пресс-конференции перед концертом в Одессе. Кроме того, она подчеркнула, что не питает теплых чувств к СССР и рада, что «все это разрушилось».
Позднее директор певицы Алексей Яковлев назвал историю со словами Вайкуле «раздутой». «Каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности», — сказал он в комментарии радиостанции «Говорит Москва».
Комментарии17
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nnnmmm 12 августа 2018 | 05:13
Давно пора гнать эту безголосую певичку из нашей страны и пусть зарабатывает себе деньги в своей шпротной "супердержаве".
nf5096004 12 августа 2018 | 05:16
nnnmmm: если она не разделяет ваши взгляды, не означает, что она плохо поет.
zurich_106 12 августа 2018 | 05:33
nf5096004: Он же поваренок, для него это бизнес - ничего личного.
nnnmmm 12 августа 2018 | 05:43
nf5096004: она реально плохо поёт, в советские времена просто косила под худшие западные образцы, на том и сделала свою карьеру, при этом специально педалировала свой латышский акцент, но теперь то у нас есть возможности сравнивать.
chernyij 12 августа 2018 | 05:30
nnnmmm: Какая у Вас любимая песня Стаса Михайлова?
nnnmmm 12 августа 2018 | 05:41
chernyij: я его вообще терпеть не могу, лучше уж иногда его земляка алкаша Лепса послушать.
ebze 12 августа 2018 | 05:43
chernyij: не кормите тролля. Дайте ему шанс быть уволенным с этого недоразумения))))
igorrrpadlowitchs 12 августа 2018 | 06:08
nnnmmm: эта 'шпротная певичка' уже давно устраивает 'вечера с Лаймой' у себя, куда приезжают тучи российских безголосых певичек и пивунов!
koshkaedu 12 августа 2018 | 05:31
Лайма, ты всегда была француженкой.
solomonster 12 августа 2018 | 05:32
Не все в шоу- бизнесе дуры.
Как Валерия.
ebze 12 августа 2018 | 05:46
solomonster: однако и та и другая талантливы имхо. Право на свою точку зрения имеет каждый. И Лайма и Валерия и даже Кличко с Валуевым))))
drtomsky 12 августа 2018 | 05:39
Зачем успешной женщине эта головная боль. Правильно делает.
kochar 12 августа 2018 | 05:52
Значит и в Россию уже никогда не пустят.
agamasat 12 августа 2018 | 05:52
Молодец, Лайма! Нельзя признавать преступление, совершенное кремлевским режимом, ибо в противном случае, мир погрузился бы во тьму бесконечных грабежей и убийств.
yralez 12 августа 2018 | 06:01
Капец пригожинским кремлевским пирогам.
russky77 12 августа 2018 | 06:08
Услышу Лайму Вайкуле по радио, оскорблюсь и сразу напишу донос на радиостанцию! Подумаешь, вышла она на Пикадилли...
fresh_breeze 12 августа 2018 | 06:26
Что она корчит из себя? Какой гонорар ей могли предложить? Ей предложили, возможно, достать себя из старого шкафа, стряхнуть нафталин и напомнить, что была когда-то такая певица. Потрафили, так сказать, давно увядшей звезде, а у неё это почему-то вызвало старческие капризы.
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"Кроме того, она подчеркнула, что не питает теплых чувств к СССР и рада, что «все это разрушилось». "
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Уж она-то в своё время стала известной миллионам русскоязычных жителей СССР именно благодаря тому, что была такая страна. А больше её никто нигде и не знал, она состоялась именно как звезда советской эстрады.
Как же смешно она выглядит теперь, говоря такое.
Как там у сатирика... "с возрастом приходит мудрость, но иногда возраст приходит один" — вот это как раз её случай.