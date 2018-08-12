Лайма Вайкуле не поедет в Крым ни за какие деньги

«Нам запрещено. Нам, европейцам, — уточнила гражданка Латвии. — Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали», — сказала певица на пресс-конференции перед концертом в Одессе. Кроме того, она подчеркнула, что не питает теплых чувств к СССР и рада, что «все это разрушилось».

Позднее директор певицы Алексей Яковлев назвал историю со словами Вайкуле «раздутой». «Каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности», — сказал он в комментарии радиостанции «Говорит Москва».